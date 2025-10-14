4Graph a Viscom 2025: buona la prima!

Soddisfazione in casa 4Graph per il positivo debutto a Viscom Italia 2025, che ha segnato una nuova tappa nel percorso della tipografia online ecosostenibile, impegnata a coniugare innovazione tecnologica, design e sostenibilità.

Lo stand, costruito attorno al concept della campagna “Dai forma alle tue idee”, ha portato in fiera un messaggio chiaro: la carta, oggi più che mai, è un mezzo efficace e attuale, capace di generare valore e connessioni autentiche, anche in un contesto dominato dal digitale. Nel corso della manifestazione, il team di 4Graph ha incontrato clienti consolidati e nuovi prospect, in prevalenza professionisti del mondo della stampa e della comunicazione.

“Il confronto diretto con gli operatori ha confermato l’interesse per le nostre soluzioni che semplificano i processi e ampliano le opportunità di business”, ha commentato Andrea Ponticelli, General Manager di 4Graph.

Cosa hanno preferito i visitatori?

Tra le novità di 4Graph più apprezzate, il nuovo servizio di spedizione diretta al cliente, che integra stampa, confezionamento, invio e gestione logistica in un unico flusso coordinato. Un’ulteriore evoluzione del modello web-to-print che consente ad aziende, brand ed editori di far stampare e recapitare a 4Graph cataloghi o riviste già confezionati, direttamente nella cassetta postale dei destinatari. Un sistema pensato per ottimizzare tempi e risorse, garantendo distribuzioni capillari e puntuali, anche su più destinazioni.

Grande attenzione anche per le novità del programma di loyalty 4Business, la formula che 4Graph dedica ai professionisti e rivenditori con vantaggi e strumenti di fidelizzazione sempre più evoluti. Tra i benefit, il sistema Coin 4Business per accumulare crediti da utilizzare come sconto nei mesi successivi, la spedizione gratuita, i campionari a prezzi scontati, il controllo file pre-stampa e la prova di stampa gratuita, con consegna in un giorno lavorativo, per ordini di libri, cataloghi e riviste superiori a 100 copie. Una proposta che consolida la relazione con il mondo B2B e valorizza la collaborazione continuativa con i clienti.

Gli obiettivi di 4Graph

La presenza a Viscom è stata anche un’importante occasione di networking con partner tecnologici e operatori del comparto, utile per condividere visioni sul futuro della stampa e sul ruolo crescente della sostenibilità nei modelli produttivi.

“Il nostro obiettivo è creare un ecosistema di servizi che semplifichi il lavoro dei professionisti e valorizzi le loro idee”, ha aggiunto Andrea Ponticelli. “Innovazione, design e sostenibilità sono i tre pilastri su cui continueremo a costruire il futuro di 4Graph”.