4Graph fa il suo debutto a Viscom

Per la prima volta 4Graph, tipografia sostenibile che offre servizi di stampa online, sarà espositore a Viscom 2025 (Fiera Milano, 1-3 ottobre), la più importante manifestazione europea dedicata alla comunicazione visiva, per rafforzare il dialogo diretto con il mercato, puntando su applicazioni e servizi inediti. La kermesse milanese rappresenta un momento chiave nel percorso di crescita dell’azienda, che punta a consolidare il proprio posizionamento come prima tipografia online ecosostenibile in Italia, portando innovazione attraverso un rinnovato equilibrio tra fisico e digitale.

4Graph a Viscom con la campagna “Dai forma alle tue idee”

Fil rouge della partecipazione a Viscom sarà la campagna “Dai forma alle tue idee”, presentata in anteprima a Print4All, che evolve per promuovere il valore della carta come esperienza sensoriale e mezzo di connessione autentica tra marchi e persone. Non un’alternativa nostalgica al digitale, dunque, ma un complemento strategico in grado di amplificare la memorabilità della comunicazione, generando un’interazione più profonda finalizzata a consolidare la brand identity e a stimolare l’engagement in progetti multicanale.

4Graph accoglierà i visitatori di Viscom in uno spazio immersivo ed esperienziale, dove la carta potrà essere vista, toccata e reinterpretata, esaltandone le qualità fisiche e le potenzialità comunicative. Ogni dettaglio, dalla scelta dei materiali al design, sarà curato per trasmettere in modo coerente i valori di sostenibilità, design e funzionalità.

La partecipazione alla kermesse milanese, inoltre, sarà l’occasione per presentare alcuni nuovi servizi che integrano personalizzazione, efficienza e sostenibilità. Tra questi, il servizio di invio diretto che consente di stampare e spedire materiali a una lista di indirizzi fornita dal cliente, gestendo produzione e logistica in un’unica soluzione. A questo si affiancano le nuove funzionalità del programma di fidelizzazione 4Business, che assicura vantaggi esclusivi ai clienti B2B. Tra le novità anche il “Club Editori”, una community riservata agli operatori del settore editoriale, che offre accesso a condizioni agevolate e servizi specializzati.

Dichiarazioni

“‘Dai forma alle tue idee’ si conferma il cuore della nostra narrazione. La nostra presenza a Viscom vuole ribadire che la carta è un mezzo strategico, contemporaneo e sostenibile, capace di generare valore nella comunicazione dei brand”, commenta Alfonso Schiavo, Marketing & Communication Manager di 4Graph. “In un mondo saturo di contenuti digitali, la fisicità può fare la differenza”.