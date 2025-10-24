5GMIFIAX1800: il nuovo hotspot mobile di Strong

Strong, marchio del Gruppo Skyworth, amplia la propria offerta di soluzioni di connettività con il lancio del 5GMIFIAX1800, un hotspot mobile che rappresenta il perfetto completamento della gamma router del brand. Questo innovativo hotspot combina infatti le prestazioni del 5G con la tecnologia Wi-Fi 6, offrendo agli utenti una soluzione di connettività mobile senza compromessi.

Il 5GMIFIAX1800 si rivolge principalmente a tutti coloro che necessitano di connessioni stabili e ad alte prestazioni ovunque si trovino, a partire da chi lavora in home working e viaggia per lavoro, oltre ai content creator e a tutti i nomadi digitali. Grazie alla combinazione 5G + Wi-Fi 6, questa saponetta è ideale anche per mantenere tutti i device connessi con prestazioni ottimali anche fuori casa per le proprie sessioni gaming o l’accesso alle principali piattaforme streaming.

Caratteristiche principali del 5GMIFIAX1800

La tecnologia Wi-Fi 6 integrata rappresenta un salto qualitativo significativo rispetto alle generazioni precedenti, garantendo fino al 40% in più di velocità rispetto al Wi-Fi 5 e una gestione ottimizzata di più dispositivi contemporaneamente. L’hotspot mobile 5GMIFIAX1800 garantisce quindi una latenza ridotta e una maggiore autonomia dei dispositivi connessi grazie alla tecnologia di risparmio energetico avanzata.

Ma il cuore del modello 5GMIFIAX1800 risiede nella sua capacità di raggiungere velocità fino a 3,4 Gbit/s in download tramite connessione 5G, garantendo uno streaming 4K/8K fluido e download istantanei di file di grandi dimensioni. La compatibilità universale con qualsiasi operatore di telefonia mobile tramite nano SIM offre la massima flessibilità agli utenti, permettendo di sfruttare la migliore copertura disponibile nelle diverse zone geografiche.

La tecnologia Wi-Fi 6 integrata eroga velocità fino a 1,8 Gbit/s, consentendo il miglioramento della connessione simultanea di smartphone, tablet, laptop e dispositivi IoT senza compromettere le prestazioni. Le tecnologie OFDMA e MU-MIMO garantiscono un’efficienza massima anche quando numerosi dispositivi sono connessi contemporaneamente, eliminando i colli di bottiglia tipici delle generazioni Wi-Fi precedenti.

Il 5GMIFIAX1800 si distingue anche per il touchscreen a colori da 2,4 pollici che facilita enormemente la gestione delle impostazioni e offre il monitoraggio del consumo dati in tempo reale con visualizzazione grafica intuitiva. Questa funzionalità permette agli utenti di mantenere un controllo completo sui costi di connessione, particolarmente utile durante viaggi all’estero o con piani dati limitati.

Le dimensioni compatte di questo router portatile lo rendono perfettamente trasportabile, mentre l’autonomia è garantita da una potente batteria da 4.500 mAh che assicura fino a sei ore di utilizzo continuo. Una ulteriore caratteristica distintiva del dispositivo è la funzionalità Power Bank USB-C integrata, che elimina la necessità di portare caricatori aggiuntivi e offrendo una soluzione all-in-one per la mobilità digitale.

Disponibilità e prezzo

Il router portatile 5GMIFIAX1800 di Strong è disponibile ad un prezzo consigliato al pubblico di 259 euro.