5stelle*: il PMS cloud native per l’hôtellerie di Zucchetti Hospitality

Zucchetti Hospitality si dota di un software PMS già utilizzato da più di 3.000 clienti: 5stelle*, gestionale cloud per cluster alberghieri e hotel indipendenti, che trasforma l’esperienza degli ospiti e migliora la pianificazione strategica con l’analisi dei dati in tempo reale.

Le esigenze del settore Hospitality

L’hotel è un micro-cosmo dove, per la cura degli ospiti che ad esso si affidano, devono essere attivate molteplici attività: coordinamento di tutte le operazioni alberghiere, gestione delle preferenze degli ospiti, protezione dei loro dati, aggiornamento di un registro delle disponibilità delle camere, adeguamento delle tariffe.

Occorre dunque adottare un software PMS (Property Management System) in grado di garantire il buon esito dell’esperienza dei clienti (dalla prenotazione alla valutazione finale). In ambito hôtellerie è particolarmente richiesto un gestionale efficace perché avvengono in modo particolarmente repentino i cambi di passo, dettati dal mercato, dalle tecnologie, dalle mutevoli abitudini dei consumatori e dal veloce cambiamento degli scenari geopolitici, senza contare le differenti esigenze delle tante tipologie di strutture ricettive che impongono specifici requisiti al software di gestione.

L’offerta tecnologica deve essere quanto mai diversificata e rispondente in modo preciso alle diverse caratteristiche di gestione. È quanto propone Zucchetti Hospitality, società del gruppo Zucchetti specializzata nel settore dell’hôtellerie e in quello della ristorazione con all’attivo 67.000 clienti e 65 milioni di fatturato. In particolare, per affiancare gli hotel nella loro crescita, Zucchetti Hospitality ha aggiunto al proprio bouquet il PMS 5stelle*.

Zucchetti Hospitality presenta 5stelle*

“Sono tante”, spiega Angelo Guaragni, Amministratore Delegato di Zucchetti Hospitality, “le ragioni che ci hanno portato a includere il PMS 5stelle* nella nostra offerta di soluzioni gestionali. È innanzitutto un prodotto sviluppato direttamente in cloud, in grado di funzionare da qualsiasi dispositivo desktop e portatile, Mac e PC, che si installa e si configura in modo semplice e veloce; i dati sono protetti e salvati nel rispetto del GDPR e infine gli aggiornamenti sono automatici e a costo zero.

Inoltre, il fiore all’occhiello di 5stelle* è la componente di Business Intelligence. È dotato di più di 40 dashboard interattive per sapere tutto dell’hotel in tempo reale. Un vero e proprio ‘arsenale’ di statistiche, grafici e report per capire gli andamenti della struttura e del mercato, e poter così pianificare strategicamente tutte le attività, sia di breve sia di lungo periodo.

5stelle* è un prodotto scalabile, quindi adattabile a qualsiasi struttura ricettiva, e per le sue caratteristiche, tra le quali un’interfaccia estremamente intuitiva, è facile da utilizzare anche per chi non ha molta confidenza con la tecnologia. Questo spiega il fatto che i clienti, oltre 3.000 in tutta Italia, sono di diverse tipologie, dai cluster alberghieri agli hotel indipendenti.

Infine, è integrabile con i sistemi Zucchetti per offrire ai clienti una piattaforma all-in-one per gestire tutti gli aspetti di una struttura alberghiera.

Senza una visione d’insieme della gestione del proprio business, qualunque esso sia, e la possibilità di trasformare i dati del gestionale in indicazioni strategiche, non è possibile agire sul mercato da protagonisti. Zucchetti fornisce proprio gli strumenti più adatti per sviluppare e rendere competitive le attività dei tanti imprenditori alberghieri che costituiscono uno dei sistemi portanti della nostra economia”.