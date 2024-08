A EZVIZ Green va il premio “Iniziativa dell’anno

La tecnologia ricopre un ruolo importante nei progetti di sostenibilità aziendali, ma sono anche fondamentali per aiutare le persone ad impegnarsi a favore dell’ambiente.

EZVIZ, realtà mondiale specializzata nella creazione di dispositivi e tecnologie per una vita smart, comoda e sicura, è stata premiata al Sustainability Award 2024 con il premio “Iniziativa dell’anno” per il progetto EZVIZ Green con cui rinnova il suo impegno verso la salvaguardia ambientale. L’iniziativa unisce la missione di EZVIZ di sviluppare tecnologie di nuova generazione eco-friendly con la volontà di sensibilizzare attraverso campagne guidate dal progetto EZVIZ Global Forest Plan dedicato alla piantumazione di alberi. ll programma utilizza i proventi delle vendite dei prodotti ecologici per restituire al pianeta valore, coltivando specie arboree utili in tutto il mondo.

Cosa distingue EZVIZ Green dagli altri progetti in gara

EZVIZ Green è uno dei primi 20 progetti premiati come “Iniziativa dell’anno” all’interno dei Sustainability Award promossi dal Business Intelligence Group, programma annuale che premia le organizzazioni, i prodotti, le persone e le iniziative di tutti i settori che hanno dato priorità alla sostenibilità ponendola al centro delle loro pratiche aziendali.

Sempre in ottica di un approccio guidato dall’innovazione e da un beneficio positivo sull’ambiente, EZVIZ ha deciso di integrare anche l’energia solare nel portfolio di soluzioni di sicurezza domestica. Infatti, l’azienda mette a disposizione un’ampia gamma di telecamere da esterno e videocitofoni alimentati a batteria e compatibili con i pannelli solari, riducendo in questo modo l’utilizzo di fonti energetiche tradizionali e privilegiando energia verde che riduce l’impronta di carbonio e i consumi. L’ultima serie di telecamere solari 4K è addirittura dotata di pannelli solari integrati per ridurre al minimo lo spazio di installazione e le attrezzature aggiuntive.

I prodotti EZVIZ amici dell’ambiente

L’attenzione all’ambiente è protagonista anche in altri prodotti come quelli per la pulizia di casa dove EZVIZ ha introdotto una linea di robot smart che utilizza materiali in plastica riciclata nelle piastre posteriori. Parte di questa famiglia di prodotti è composta dal robot aspirapolvere RE4 Plus che è stato nominato per gli European Green Awards per il suo design in grado di ridurre i rifiuti monouso.

“EZVIZ Green ha l’obiettivo di creare un circolo virtuoso tra prodotti, persone e pianeta attraverso un approccio olistico”, ha continuato Wade Wang. “Dal 2023 al 2024, EZVIZ ha finanziato la semina di 1.460 alberi in 10 Paesi, che si prevede assorbiranno circa 245,20 tonnellate di CO₂ nei loro primi dieci anni di vita”.