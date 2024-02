Acer Swift Edge 16 e Swift Go 14: i nuovi laptop con esperienze AI

Processori AMD Ryzen 8040 e Ryzen AI, nuove esperienze AI, Copilot in Windows e display OLED in design sottili e leggeri. Sono queste in breve le caratteristiche dei nuovi laptop Acer Swift Edge 16 e Acer Swift Go 14. Ma scopriamo meglio i dettagli in questo articolo.

Acer ha annunciato i nuovi modelli di laptop Acer Swift Edge 16 e Acer Swift Go 14, che uniscono potenza AI e funzionalità innovative in dispositivi eleganti e sottili. Gli ultimi nati della linea Swift sono dotati di processori AMD Ryzen serie 8040 con grafica fino a AMD Radeon 780M ed equipaggiati con unità di elaborazione neurale (NPU) Ryzen AI per prestazioni versatili e supporto per le funzionalità AI di Acer, come Acer PurifiedVoice, Acer PurfiedView e la nuova funzione di editing fotografico Acer LiveArt.

Il controllo intuitivo e la navigazione senza interruzione sui PC AI sono possibili grazie all’applicazione AcerSense e a Microsoft Copilot in Windows con accesso immediato tramite tasti dedicati. Grazie ai display OLED gli utenti possono anche apprezzare immagini chiare e colori vivaci, quando lavorano o trasmettono in streaming, oltre alla tecnologia Microsoft Pluton, attivata di default, che consente di proteggere i dispositivi, i dati personali e le chiavi di crittografia.

Sfruttare la potenza dell’intelligenza artificiale con i processori AMD Ryzen serie 8040

Progettati per offrire esperienze AI di alto livello e prestazioni affidabili per la produttività quotidiana, i laptop Swift Edge 16 e Swift Go 14 sono alimentati da processori AMD Ryzen serie 8040 con tecnologia Ryzen AI integrata. I più recenti processori AMD consentono di distribuire in modo efficiente i carichi di lavoro dell’intelligenza artificiale tra gli acceleratori della NPU, della GPU e della CPU, per migliorare l’esperienza degli utenti con la tecnologia AI sui dispositivi.

Sfruttano l’architettura dei processori “Zen 4” di AMD con un massimo di otto core e offrono fino a 16 thread di potenza di elaborazione, per cui i creator professionisti e gli utenti mainstream possono aspettarsi un’elaborazione più veloce ed efficiente dal punto di vista energetico e una maggiore durata della batteria sui laptop ultrasottili Swift.

Il supporto delle funzioni AI completa ulteriormente l’attrattiva e l’usabilità dei portatili Swift per diversi target di utenti. L’Intelligent AI Companion con Copilot in Windows è accessibile con un solo clic del tasto dedicato, sfruttando la potenza dell’AI per ottimizzare il tempo trascorso a lavorare, creare o giocare. Le soluzioni Acer basate sull’intelligenza artificiale, come Acer PurifiedView e Acer PurifiedVoice, migliorano le sessioni di conferenza, mentre Acer QuickPanel consente di accedere agli strumenti di videoconferenza in modo semplice e rapido.

L’applicazione di utilità AcerSense aiuta gli utenti a prendere il controllo e a gestire i sistemi del dispositivo con un solo clic del tasto AcerSense, mentre la nuova funzione Acer LiveArt utilizza la tecnologia AI per modificare rapidamente le immagini con un pannello di controllo che appare immediatamente quando viene scattata una foto o fatto uno screenshot sul dispositivo.

Acer Swift Edge 16: le prestazioni incontrano la mobilità

Acer Swift Edge 16 è stato realizzato per offrire prestazioni ottimali senza compromettere la portabilità. Racchiuso in uno chassis ultra-sottile e leggero in lega di alluminio che misura solo 1,2 kg e 12,95 mm di spessore, l’elegante design unisce forma e funzionalità, ospitando al contempo un potente hardware in grado di gestire le attuali esigenze di intelligenza artificiale e non solo. È alimentato da un processore octa-core AMD Ryzen 7 8840U, integrato con scheda grafica AMD Radeon 780M e AMD Ryzen AI[1], ed è dotato di un massimo di 32 GB di RAM LPDDR5 e di uno storage SSD PCIe 4.0 da 2 TB. Abbinato alle soluzioni AI di Acer, il portatile è in grado di gestire le attività informatiche di tutti i giorni ed è pronto ad avvicinare gli utenti alle esperienze AI.

Swift Edge 16 vanta un pannello OLED da 16 pollici 3,2K in grado di proiettare immagini e tonalità sorprendenti grazie alla frequenza di aggiornamento di 120 Hz e al supporto al 100% della gamma di colori DCI-P3. Le cornici ridotte, il tempo di risposta inferiore a 0,2 ms e la certificazione VESA DisplayHDR True Black 500 evidenziano ulteriormente l’eccezionale chiarezza visiva del laptop OLED.

Il dispositivo offre, inoltre, agli utenti un vantaggio in termini di connettività e sicurezza grazie alla compatibilità con il Wi-Fi 7 che garantisce velocità di rete fino a 5,8 Gbps e latenze ridotte a meno di 2 ms, mentre il PC secured-core offre Microsoft Pluton per mantenere il dispositivo protetto dalle minacce informatiche. Per una maggiore comodità, Swift Edge 16 è dotato di tutte le porte essenziali: porta HDMI 2.1, due porte USB Type-C, due porte USB Type-A e uno slot per schede MicroSD.

Acer Swift Go 14: l’intelligenza artificiale on the go

Acer Swift Go 14 è un dispositivo potente in grado di gestire con facilità anche i carichi di lavoro più impegnativi. È dotato di un processore octa-core AMD Ryzen 9 8945HS, scheda grafica AMD Radeon 780M e Ryzen AI che offre prestazioni AI migliorate fino al 60% anche on the go. Il portatile supporta fino a 32 GB di memoria LPDDR5X e fino a 2 TB di SSD PCIe Gen 4 e lavora in sinergia con la tecnologia AI di Acer, rendendo le esperienze sul dispositivo più fluide e piacevoli. I processori sono, inoltre, integrati con un processore di sicurezza Microsoft Pluton per rafforzare la protezione dei dati e delle informazioni sensibili sul PC Windows 11.

Gli utenti possono godere di immagini fluide e accattivanti sul laptop da 14 pollici con display

OLED da 2,8K e frequenza di aggiornamento di 90 Hz o con opzione touchscreen su pannello LCD IPS (1920×1200). La scocca in alluminio, sottile e leggera, contribuisce all’estetica del dispositivo ed è adatta a stili di vita dinamici, mentre la cerniera completamente estensibile a 180° e il touchpad OceanGlass con uno spazio più ampio del 44% facilitano l’utilizzo.

Oltre a queste caratteristiche lo Swift Go 14 offre tecnologie che aumentano la produttività, come una webcam QHD da 1440p, una batteria da 100 W con capacità di ricarica rapida, la compatibilità con il Wi-Fi 6E e funzioni di connettività essenziali: doppia porta USB Type-C, porta HDMI 2.1, Bluetooth 5.3 e scheda MicroSD.

Disponibilità

Acer Swift Edge 16 (SFE16-44) e Acer Swift Go 14 (SFG14-63) sono già disponibili in Italia.

Le specifiche esatte, i prezzi e la disponibilità variano a seconda del paese.

Specifiche