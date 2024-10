Aeroporto di Schiphol sceglie l’Ericsson Private 5G

Ericsson annuncia la partnership con l’Aeroporto di Schiphol, il terzo al mondo per numero di passeggeri internazionali, per esplorare i casi d’uso di una rete privata 5G all’avanguardia. La partnership mira ad accelerare la trasformazione digitale di Schiphol, dotandolo di un’infrastruttura digitale robusta in grado di supportare i servizi di nuova generazione.

Le esigenze dell’Aeroporto di Schiphol

In un’operazione che distingue l’Aeroporto di Schiphol da molti altri aeroporti, Schipol ha ottenuto uno spettro dedicato per la sua rete privata 5G dall’ente regolatore olandese. Questo gli conferisce il pieno controllo sulla sua infrastruttura di comunicazione, consentendogli di ottimizzare le prestazioni della rete, migliorare l’affidabilità e garantire i più alti standard di sicurezza. Grazie alla rete privata 5G, Schiphol ridurrà la sua dipendenza da reti pubbliche o condivise, potendo così implementare soluzioni avanzate e personalizzate.

L’Aeroporto di Schiphol ha scelto il Private 5G di Ericsson per soddisfare la crescente domanda di connettività ad alta velocità e bassa latenza, assicurando operazioni future-proof. Le due aziende lavoreranno insieme per esplorare applicazioni innovative della tecnologia 5G, come il monitoraggio basato su IoT, sistemi di sicurezza in tempo reale e soluzioni di manutenzione predittiva. La rete privata offre a Schiphol la flessibilità necessaria per innovare l’esperienza dei clienti, migliorare la sicurezza e guidare la trasformazione digitale dell’aeroporto.

Ericsson Private 5G è la soluzione di rete privata di nuova generazione di Ericsson, progettata per fornire connettività 4G e 5G sicura e affidabile attraverso un dual mode core su singolo server. Pensata per una connettività business-critical, la soluzione è pre-integrata per garantire un rapido time to service, offrendo operazioni avanzate e intelligenti in qualsiasi ambiente, mantenendo al contempo i dati sensibili al sicuro on site. Ericsson Private 5G è in grado di supportare e adattarsi a una varietà di casi d’uso, settori e livelli di complessità aziendale.

Dichiarazioni

Manish Tiwari, Head of Private Cellular Networks Enterprise Wireless Solutions di Ericsson, ha dichiarato: ”Siamo orgogliosi di collaborare con l’Aeroporto di Schiphol in questo progetto pionieristico, che mira a innovare le infrastrutture degli aeroporti di tutto il mondo. Grazie a Ericsson Private 5G, Schiphol sta gettando le basi per soluzioni innovative che consentiranno di esplorare il pieno potenziale del 5G e dei benefici che apporta alle operations aeroportuali”.