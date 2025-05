AI Developer Challenge: Zebra annuncia i vincitori

Nuove soluzioni che migliorano l’esperienza digitale degli operatori nei settori del commercio al dettaglio, della pubblica sicurezza e della gestione delle merci sono state presentate alla prima edizione dell’AI Developer Challenge, l’evento di Zebra Technologies Corporation, specialista globale nella digitalizzazione e automazione dei flussi di lavoro operativi, pensata per mettere in luce le potenzialità offerte dalle soluzioni Zebra e dalla sua community di sviluppatori.

Scopriamo chi sono i vincitori di questa prima edizione.

Il podio dell’AI Developer Challenge

Al primo posto dell’AI Developer Challenge si è classificato Spatialsolutions.ai, partner ISV (Independent Software Vendor) di Zebra, con la sua app StoreAi progettata per i mobile computer Zebra. L’applicazione integra tre funzionalità importanti basate sul riconoscimento dei prodotti direttamente on-device: creazione di realogrammi, navigazione all’interno del punto vendita e picking dei prodotti. StoreAi è stata premiata per il suo valore strategico offerto al business, la capacità di rispondere a sfide concrete del settore retail e l’elevata innovazione tecnologica.

Al secondo posto dell’AI Developer Challenge si è posizionata SoftServe, partner ISV di Zebra, con Zebra Eyes and Ears: un’applicazione di reportistica alimentata da intelligenza artificiale, pensata per i professionisti della sicurezza pubblica. L’applicazione consente di documentare gli interventi in modalità hands-free, combinando trascrizione vocale automatica e acquisizione visiva delle prove tramite fotocamera. In questo modo, gli operatori possono concentrarsi sull’ambiente circostante, riducendo al contempo il carico delle attività amministrative manuali e cartacee.

Il terzo posto dell’AI Developer Challenge è stato assegnato a Tego, partner ISV di Zebra, con la sua Tego Warehouse Management Solution. La soluzione sfrutta modelli di intelligenza artificiale Zebra per il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), il riconoscimento dei prodotti e la localizzazione dei codici a barre, integrandoli nei flussi di lavoro per garantire una gestione automatizzata e fluida dell’inventario, dalla ricezione alla spedizione. Questo prodotto promette una significativa riduzione dei costi, maggiore efficienza operativa e una drastica diminuzione degli errori grazie all’automazione dei processi chiave all’interno del magazzino.

Gli appuntamenti di Zebra dedicati ai developers

La AI Developer Challenge è stata lanciata a settembre dello scorso anno, con l’obiettivo di coinvolgere gli sviluppatori nella creazione di un’applicazione di visione artificiale funzionante su un dispositivo mobile Zebra. In totale, hanno aderito 40 partner sviluppatori, di cui dieci sono stati selezionati per accedere alla fase finale. Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di prendere parte a forum riservati alla community e sessioni tecniche esclusive con specialisti e sviluppatori Zebra per tutta la durata della competizione.

Inoltre, ai partecipanti è stato fornito accesso anticipato alla versione di Zebra AI Suite per mobile computer più recentemente sviluppata, che sarà resa disponibile a tutti i partner ISV di Zebra nel corso dell’anno. Le applicazioni finali dovevano includere almeno uno dei modelli di intelligenza artificiale di Zebra (Shelf and Product Localizer, Barcode Localizer, Product Recognizer, Feature Extractor, OCR/Text Recognizer) e il kit di sviluppo software (SDK) per l’AI Data Capture, che poteva essere integrato con altre tecnologie e strumenti di sviluppo per applicazioni AI.

La prossima conferenza per sviluppatori di Zebra, DevCon 2025, si terrà dal 4 al 6 giugno ad Amsterdam, nei Paesi Bassi. L’evento riunirà sviluppatori, ingegneri, solution architect, ISV e partner strategici per tre giornate di networking, sessioni tematiche e keynote a cura di dirigenti di alto profilo di Zebra, Google Cloud, Edge Impulse (una società di Qualcomm), la catena di supermercati olandese Albert Heijn e altri. Gli interventi offriranno spunti e approfondimenti sull’importanza della connessione tra gli operatori sul campo, della visibilità degli asset e dell’automazione intelligente.

Dichiarazioni

“La tecnologia di visione AI on-device di Zebra rappresenta una vera svolta, riducendo al minimo sia la latenza che i costi tipicamente associati all’AI basata su cloud”, ha dichiarato il Dr. Pat Narendra, Founder of Spatialsolutions.ai. “Questo percorso è stato una combinazione stimolante di sfide reali, innovazione e passione. Complimenti agli altri vincitori, a tutti i partecipanti e all’intero team di Zebra”.

“Permettere alla nostra community di sviluppatori di essere in prima linea nella creazione di applicazioni AI per gli operatori sul campo è una delle nostre priorità, e l’AI Developer Challenge ha dimostrato come, insieme, possiamo ampliare le potenzialità dei dispositivi mobili Zebra per i nostri clienti in diversi settori”, ha dichiarato Tom Bianculli, Chief Technology Officer di Zebra Technologies. “Congratulazioni ai vincitori, a tutti i partecipanti e al team Zebra per aver compiuto un ulteriore passo importante nel modo in cui ci connettiamo con la nostra community, apprendiamo e costruiamo il futuro dell’AI al servizio degli operatori sul campo”.