Albergo delle Drapperie sceglie il Wi-Fi7 di Omada

Omada, il marchio di TP-Link dedicato alle soluzioni di rete aziendali, ha progettato e realizzato una infrastruttura su fibra 2,5 Gbps e Wi-Fi 7 di ultima generazione per l’Albergo delle Drapperie, un vero e proprio boutique hotel situato nel Centro Storico di Bologna, che vanta 150 anni di storia nel mondo dell’ospitalità. Grazie all’intervento l’hotel può disporre di una rete all’avanguardia, veloce, stabile ed affidabile in tutti gli ambienti, comprese le 20 camere caratterizzate da soffitti affrescati e elementi d’arredo classici e dal gusto art nouveau.

Una rete efficiente che valorizza il comfort e il lusso dell’Albergo delle Drapperie

La connettività all’interno delle attività alberghiere rappresenta un elemento determinante per assicurare efficienza operativa e un’esperienza di alto livello agli ospiti. Non si tratta solo di offrire servizi di navigazione veloce e streaming senza interruzioni, ma anche di garantire la piena operatività dei sistemi gestionali interni e delle applicazioni che supportano lo staff nella amministrazione quotidiana. Per rispondere a tutte queste necessità ed esigenze l’Albergo delle Drapperie è stato interamente rinnovato sotto il profilo tecnologico, con l’obiettivo di sfruttare completamente la banda ultraveloce disponibile, eliminare le zone d’ombra che penalizzavano la copertura, assicurare una gestione semplificata della rete e dotarsi di un’infrastruttura scalabile e pronta a supportare le evoluzioni digitali del settore hospitality.

Gestione centralizzata e controllo avanzato con Omada Software Controller

Al fine di rispondere alle esigenze di copertura uniforme e amministrazione della rete, all’interno dell’Albergo delle Drapperie è stata installata un’architettura in grado di garantire stabilità, flessibilità e semplicità di controllo. Il progetto ha previsto l’utilizzo di tecnologie Omada SDN capaci di sfruttare appieno la connettività in fibra a 2,5 Gbps, eliminando i punti critici che in passato penalizzavano la qualità del servizio. La nuova architettura è stata concepita per sostenere un’elevata densità di dispositivi e ampiezza di banda, assicurando continuità di navigazione e prestazioni costanti in ogni ambiente della struttura. Il progetto ha previsto il posizionamento di dieci Access Point Wi-Fi 7 EAP773, selezionati per il loro design ultra sottile e la compatibilità con la rete Wi-Fi 7 Tri-Band, e di un Access Point Wi-Fi 7 EAP725-Wall caratterizzato dal suo look discreto necessario in contesti di pregio dove tecnologia e raffinatezza devono inserirsi senza alterare l’eleganza degli ambienti storici. La struttura è stata completata con l’integrazione di uno Switch Managed L2+ SG3428X-M2 con 24 porte 2,5 Gbps e 4 porte 10 Gbps per una connessione ad alta capacità. Tutti i componenti sono gestiti con l’Omada Software Controller, una piattaforma in cloud con interfaccia user-friendly e sistemi di monitoraggio e gestione in real-time utili a prevenire immediatamente possibili criticità di rete.

L’Albergo delle Drapperie implementa una rete discreta, affidabile e a prova di futuro

Grazie all’adozione delle soluzioni Omada by TP-Link, l’Albergo delle Drapperie ha conseguito un significativo miglioramento della connettività, offrendo agli ospiti un’esperienza digitale stabile e senza interruzioni in ogni area della struttura.

Il risultato ottenuto unisce tecnologia avanzata, sicurezza e continuità del servizio, dimostrando come un approccio integrato alle reti Wi-Fi e LAN possa valorizzare le strutture ricettive storiche, con soluzioni pronte a evolvere nel tempo in risposta alle future esigenze digitali.

Dichiarazioni

Guglielmo Caruba, Titolare dell’Albergo delle Drapperie, commenta: “Il nostro obiettivo era quello di permettere ai nostri Ospiti di sfruttare la maggiore banda disponibile per un collegamento sempre più veloce ad Internet, attraverso una copertura Wi-Fi di ultima generazione. Grazie agli Access Point Wi-Fi 7 e i nuovi Switch Omada by TP-Link ora l’esperienza di navigazione su Internet da parte degli Ospiti è migliorata sensibilmente sia nelle camere che nelle aree comuni. Siamo certi che una continua e proficua collaborazione con STIIP e Omada, ci permetteranno di garantire sempre servizi all’avanguardia a chi sceglierà la nostra struttura”.