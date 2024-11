AliExpress dà il via al Black Friday: è tempo di regali!

Il marketplace internazionale AliExpress continua la stagione degli acquisti natalizi con offerte e sconti del Black Friday fino all’80%. Dopo il Singles’ Day Global Shopping Festival di questo mese, la piattaforma prosegue con le offerte del Black Friday attive dal 22 novembre al 3 dicembre.

Il Black Friday è rapidamente diventato una nuova tradizione nel calendario dello shopping europeo, segnando l’inizio della stagione degli acquisti di regali festivi. Quest’anno gli europei hanno intenzione di essere generosi con i propri cari – un nuovo studio di AliExpress rivela che oltre il 90% (91,4%) degli europei intervistati acquisterà regali per un massimo di 15 persone e prevede di spendere in media più di 50 EUR a regalo.

Tendenze europee per l’acquisto di regali per le feste

In Spagna, un numero più elevato (95%) di spagnoli prevede di acquistare regali per massimo 15 persone. Mentre nel Regno Unito le liste dei regali sono ancora più lunghe, con il 15% dei britannici che afferma che acquisterà per più di 15 persone.

Le generazioni più giovani pianificano di acquistare regali per più persone rispetto alle generazioni più anziane. Gli europei della generazione Z hanno quattro volte più probabilità (16%) di acquistare per più di 15 persone rispetto ai Baby Boomer (4%).

Confronti di spesa tra i sessi

In genere, secondo AliExpress, gli uomini in tutta Europa spendono di più per i regali rispetto alle donne, ad esempio, in Italia gli uomini prevedono di spendere il 15% in più per regalo, rispetto alle donne (50 EUR rispetto a 43 EUR). Mentre in Polonia gli uomini spenderanno il 13% (oltre 215 PLN) in più rispetto alle donne (meno di 190 PLN), e in Francia gli uomini prevedono di spendere il 12% in più per regalo rispetto alle donne (62 EUR rispetto a 54 EUR).

Nella maggior parte dei mercati i dati rivelano l’uguaglianza di genere per quanto riguarda il numero di persone per cui gli europei sono disposti ad acquistare regali; tuttavia in Germania le donne acquistano regali per più persone rispetto agli uomini.

La scarsa propensione all’auto-regalo

Tuttavia, fra tutti questi regali, molti europei difficilmente pensano di farsi un regalo: secondo l’indagine condotta da AliExpress, il 13% dei consumatori europei non se ne compra mai uno. I consumatori del Regno Unito sono tra i più restii: un quarto (25%) afferma che non si farebbe mai un regalo, mentre solo il 6% dei consumatori in Spagna ha affermato lo stesso.

In tutta Europa, la riluttanza degli acquirenti a concedersi un regalo è più evidente tra gli over 55, mentre le generazioni più giovani sono più propense a fare regali a sé stesse: solo il 3,84% dei 18-24enni afferma lo stesso.

I dati rivelano che i limiti di budget sono la ragione più comune (29%) per cui le persone rifiutano di acquistare beni per sé stessi. Ciò è particolarmente vero in Italia, dove il 37% dei consumatori afferma di sentirsi in difficoltà finanziarie.

In tutti i mercati, una persona su dieci (11%) afferma di aspettare uno sconto prima di acquistare qualcosa per sé, e i polacchi sono i più inclini a cercare di spendere il meno possibile, con il 14% che afferma di aspettare un calo dei prezzi.

Allo stesso tempo, alcuni consumatori (14%) preferiscono semplicemente fare regali ad altri. Gli acquirenti in Francia (18%) sono i più propensi a preferire acquistare per qualcun altro, mentre solo il 9% dei consumatori nel Regno Unito ha affermato lo stesso.

Premiati con Shake and Win di AliExpress questo Black Friday

Oltre a offerte e sconti, AliExpress ripropone la sua popolare funzionalità “Shake and Win” durante i saldi del Black Friday, dando ai clienti la possibilità di vincere premi e offerte speciali. I consumatori possono semplicemente “scuotere” il loro telefono o tablet per sbloccare premi*, dai buoni sconto** a premi fisici, aggiornati quotidianamente – tra cui console di gioco, cuffie wireless e molto altro.

Opzioni di consegna rapide e gratuite di AliExpress

Gli acquirenti su AliExpress possono usufruire di opzioni di consegna rapide e affidabili. Le consegne oltre confine avvengono in appena 3-5 giorni in Spagna, 7 giorni nel Regno Unito, in Germania e in Francia e 7-10 giorni in Italia. Per migliorare ulteriormente l’esperienza del cliente, la piattaforma offre*** spedizione e resi gratuiti, garantendo uno shopping semplice e comodo.

Dichiarazioni

“Per molti, il Black Friday segna l’inizio del periodo dedicato agli acquisti di regali festivi. La nuova ricerca mostra che gli europei sono generosi nel fare regali: la maggior parte di loro acquista per un massimo di 15 persone. Quest’anno AliExpress rende semplice acquistare il regalo perfetto per tutti sulla tua lista, grazie alla nostra incredibile selezione e a sconti fino all’80%“, spiega Gary Topp, Direttore Commerciale Europeo presso AliExpress.

* I premi sono soggetti a una commissione di 0,1 USD per l’elaborazione degli ordini.

** I codici coupon possono essere utilizzati per sconti sugli ordini AliExpress – 35 € di sconto per ordini superiori a 200 € e 100 € di sconto per ordini superiori a 500 €

*** Si applicano alcune eccezioni alla spedizione gratuita e ai resi gratuiti.