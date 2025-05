AMD e Red Hat: collaborazione strategica per il computing del futuro

AMD e Red Hat, leader mondiale nella fornitura di soluzioni open source, annunciano una collaborazione strategica che combina la leadership open source di Red Hat con le GPU ad alte prestazioni di AMD e mira a offrire ai clienti una più ampia gamma di soluzioni all’avanguardia per soddisfare le loro esigenze di computing.

L’intesa garantisce benefici fondamentali, quali:

Prestazioni AI accelerate : le GPU Instinct, abilitate su Red Hat OpenShift AI, consentono ai clienti di disporre di una potenza di elaborazione ad alte prestazioni per le implementazioni AI nel cloud ibrido.

: le GPU Instinct, abilitate su Red Hat OpenShift AI, consentono ai clienti di disporre di una potenza di elaborazione ad alte prestazioni per le implementazioni AI nel cloud ibrido. Funzionalità AI migliorate : una community vLLM impegnata nel miglioramento delle prestazioni di inferenza e de supporto multi-GPU per le GPU AMD.

: una community vLLM impegnata nel miglioramento delle prestazioni di inferenza e de supporto multi-GPU per le GPU AMD. Infrastruttura modernizzata: le CPU EPYC, convalidate per Red Hat OpenShift Virtualization, assicurano una gestione dei carichi di lavoro delle macchine virtuali efficiente e cloud-native.

Insieme, AMD e Red Hat offrono ai propri clienti una piattaforma completa in grado di gestire qualsiasi attività, dai carichi di lavoro tradizionali alle applicazioni AI più esigenti.

Dichiarazioni da Red Hat e AMD

Ashesh Badani, Senior Vice President and Chief Product Officer, Red Hat ha dichiarato: “Realizzare appieno i vantaggi dell’AI significa che le organizzazioni devono avere la scelta e la flessibilità per ottimizzare la propria impronta IT per i rigori della scalabilità della domanda. La nostra collaborazione estesa con AMD, amplia la gamma di opzioni per le organizzazioni che cercano di preparare i propri ambienti IT per un futuro in continua evoluzione, dalla modernizzazione degli investimenti esistenti su un’architettura CPU ad alte prestazioni e una piattaforma di virtualizzazione alla preparazione per l’IA di produzione con acceleratori hardware di nuova generazione e tecnologie IA open source”.

Philip Guido, Executive Vice President and Chief Commercial Officer, AMD ha aggiunto: “Man mano che i carichi di lavoro dei clienti aziendali diventano più diversificati ed esigenti, richiedono soluzioni scalabili. Combinando le piattaforme open source leader del settore di Red Hat con GPU AMD Instinct e CPU AMD EPYC di livello mondiale, offriamo le prestazioni e l’efficienza richieste dai clienti per accelerare l’innovazione di AI, virtualizzazione e cloud ibrido”.