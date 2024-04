AMD presenta i processori Ryzen PRO 8040 e Ryzen PRO 8000

AMD ha annunciato la disponibilità di nuovi prodotti che amplieranno il suo portafoglio commerciale di PC AI mobili e desktop, offrendo produttività eccezionale ed esperienze premium di connettività e intelligenza artificiale agli utenti aziendali. La nuova serie AMD Ryzen PRO 8040 comprende i processori x86 più avanzati realizzati per laptop aziendali e workstation mobili. Inoltre, AMD ha annunciato anche il processore desktop Ryzen PRO serie 8000, il primo processore desktop abilitato all’intelligenza artificiale per utenti aziendali, progettato per offrire prestazioni all’avanguardia con un basso consumo energetico.

Con AMD Ryzen AI integrata in modelli selezionati, l’azienda sta estendendo ulteriormente la propria leadership nell’intelligenza artificiale nei PC. Sfruttando CPU, GPU e unità di elaborazione neurale (NPU) su chip dedicate, i nuovi processori Ryzen basati su AI forniscono un’elaborazione AI più dedicata potenza rispetto alle generazioni precedenti, con un massimo di 16 NPU TOPS (trilioni di operazioni al secondo) dedicati e fino a 39 TOPS di sistema totali.

I PC commerciali dotati dei nuovi processori Ryzen abilitati all’intelligenza artificiale contribuiranno a trasformare l’esperienza dell’utente, offrendo prestazioni di nuova generazione per la collaborazione abilitata all’intelligenza artificiale, la creazione di contenuti e carichi di lavoro di dati e analisi. Con l’aggiunta delle tecnologie AMD PRO, i responsabili IT possono sbloccare funzionalità di gestibilità di livello aziendale per semplificare le operazioni IT e completare l’implementazione dei PC più rapidamente all’interno dell’organizzazione, funzionalità di sicurezza integrate per la difesa dal chip al cloud da attacchi sofisticati, nonché funzionalità senza precedenti stabilità, affidabilità e longevità della piattaforma per il software aziendale.

“AMD offre il più ampio portafoglio di tecnologie AI per soddisfare le esigenze del business moderno. Mentre continuiamo ad espandere la nostra leadership nei PC AI, stiamo portando più potenza ed efficienza a una vasta gamma di PC desktop e mobili”, ha affermato Jack Huynh, vicepresidente senior e direttore generale, Computing and Graphics Group di AMD. “I nostri ultimi processori della serie PRO stabiliscono un nuovo standard per esperienze informatiche premium e aiutano le aziende a implementare funzionalità di intelligenza artificiale sui propri PC con prestazioni e sicurezza leader”.

I processori mobili AMD Ryzen PRO serie 8040 alimentano laptop professionali e workstation mobili ad alte prestazioni

Poiché i clienti aziendali cercano di implementare l’intelligenza artificiale nelle loro flotte di PC, i processori mobili AMD Ryzen PRO serie 8040 offrono prestazioni di elaborazione altamente efficienti e senza compromessi per i carichi di lavoro aziendali e AI più intensivi. Questi processori vantano fino a otto core ad alte prestazioni, tecnologia avanzata a 4 nm e architettura “Zen 4” che offrono prestazioni combinate fino al 30% in più per le applicazioni workstation mobili più esigenti.6 Con AMD Ryzen AI su modelli selezionati e potente AMD RDNA 3 grafica integrata nel chip, quest’ultima serie offre prestazioni fino al 72% più veloci e l’84% di energia in meno per le videoconferenze con o senza esperienze AI abilitate rispetto a Intel Core Ultra 7 165U.7 8 Inoltre, i PC basati su Ryzen PRO Il processore della serie 8040 sarà tra i primi a incorporare la tecnologia WiFi-7, offrendo connettività all’avanguardia e stabilendo un nuovo standard di settore.

In cima alla classifica c’è l’AMD Ryzen 9 PRO 8945HS, dotato di otto core, 16 thread, 24 MB di cache e grafica Radeon 780M. Progettati con un’elevata potenza di elaborazione per applicazioni ad uso intensivo di risorse, nel calcolo tecnico, nella creazione di contenuti multimediali e nella grafica discreta, questi processori possono affrontare carichi di lavoro graficamente impegnativi come il rendering 3D, la codifica video e il fotoritocco.

Si prevede che i nuovi processori mobili Ryzen PRO serie 8040 saranno disponibili presso i partner OEM, tra cui HP e Lenovo, a partire dal secondo trimestre del 2024.

I processori Ryzen PRO 8000 sono i primi processori desktop al mondo abilitati all’intelligenza artificiale

Per i professionisti aziendali su desktop, i processori AMD Ryzen PRO serie 8000 sono dotati del primo motore AI dedicato su processori desktop selezionati per potenziare esperienze AI coinvolgenti con incredibile potenza ed efficienza. Con un massimo di otto core “Zen 4” ad alte prestazioni su un processo leader a 4 nm, la serie Ryzen PRO 8000 stabilisce un nuovo standard per la velocità e l’efficienza energetica nelle operazioni aziendali quotidiane. I desktop aziendali basati sui processori AMD Ryzen 7 PRO 8700G offrono un aumento delle prestazioni fino al 47% e prestazioni grafiche tre volte migliori in test selezionati rispetto al processore Intel Core i7 14700.

I desktop dotati di processori AMD Ryzen PRO serie 8000 supportano DDR5 e PCIe 4 per un trasferimento dati rapidissimo, flussi di lavoro più fluidi e un accesso più rapido ad applicazioni e dati business-critical, nonché connettività di nuova generazione con Wi-Fi 7 disponibile su modelli selezionati.

A guidare la serie è il processore Ryzen 8700G, che fornisce agli utenti otto core ad alte prestazioni e 16 thread, 24 MB di cache e grafica AMD Radeon 780M integrata. Nei test competitivi, l’AMD Ryzen 8700G ha offerto prestazioni migliori fino al 19% con un consumo energetico inferiore, fornendo ai professionisti le prestazioni necessarie per ogni carico di lavoro.

Si prevede che i nuovi processori desktop Ryzen PRO serie 8000 saranno disponibili nelle piattaforme dei partner OEM HP e Lenovo, nonché presso partner di canale selezionati a partire dal secondo trimestre del 2024.

Le tecnologie AMD Ryzen PRO e Ryzen AI offrono un approccio multilivello alla sicurezza e alle funzionalità di intelligenza artificiale

Le tecnologie AMD PRO forniscono agli utenti funzionalità di gestibilità di livello aziendale; un recente studio di Principled Technologies mostra che i responsabili IT possono implementare laptop basati su AMD con una velocità fino al 41% superiore rispetto ai laptop della concorrenza e gestirli su larga scala con strumenti basati su cloud come Windows Autopilot. Inoltre, le tecnologie AMD PRO offrono un approccio di sicurezza robusto e multilivello integrato direttamente nell’hardware, nel sistema operativo e a livello di sistema. Grazie all’ampio supporto dei partner, queste tecnologie aiutano i decisori IT a superare i moderni requisiti di sicurezza e offrono agli utenti una protezione continua contro attacchi sofisticati.

Inoltre, i processori Ryzen PRO hanno integrato il processore di sicurezza Microsoft Pluton, che fornisce un’eccellente protezione dal chip al cloud. Ciò aiuta a salvaguardare le credenziali dell’utente, le identità, i dati personali e le chiavi di crittografia sui PC Windows 11. Entro la fine del 2024, si prevede che oltre 150 ISV basati sull’intelligenza artificiale consentiranno esperienze su Ryzen AI. Gli utenti aziendali possono sfruttare Ryzen AI per creare documenti professionali, corrispondenza e presentazioni aziendali partendo da pochi punti elenco, nonché riassumere e rispondere alle e-mail, liberando tempo prezioso durante la giornata. Ryzen AI consente inoltre agli utenti con un assistente personale AI di aiutare con la codifica, collaborare con strumenti basati sull’intelligenza artificiale e migliorare grafica e video con funzionalità come la nitidezza e la riduzione del rumore.

I partner OEM lanciano ulteriori laptop basati sulla serie Ryzen PRO 8040 e desktop basati sulla serie Ryzen PRO 8000

I partner OEM di AMD, tra cui Lenovo e HP, stanno introducendo altri laptop, workstation mobili e desktop basati su AMD Ryzen PRO serie 8040 e 8000 con potenza, prestazioni e predisposizione all’intelligenza artificiale incredibili per utenti aziendali di tutti i tipi. Inoltre, il partner industriale Microsoft continua ad espandere le funzionalità di Microsoft Copilot portando più funzionalità di intelligenza artificiale ai sistemi Windows basati su AMD, sbloccando nuove funzionalità per una maggiore produttività, sicurezza e uso aziendale quotidiano.

Alla HP Amplify Partner Conference di quest’anno, HP ha annunciato una varietà di desktop, workstation e laptop commerciali, inclusi i processori della serie AMD PRO. Questi sistemi includono i notebook HP EliteBook serie 805 G11 e HP EliteBook 605 Notebook serie G11, notebook HP ProBook serie 405 G11, HP Elite Small Form Factor 805 G9 Desktop PC, HP ZBook Power G11e HP ZBook Firefly G11 con processori AMD Ryzen PRO serie 8000 o 8040.

HP e AMD stanno migliorando l’intelligenza artificiale sia nel presente che nel futuro. Sfruttando l’esperienza di HP nelle soluzioni informatiche per workstation di fascia alta con la tecnologia all’avanguardia di AMD, la collaborazione mira a fornire la predisposizione all’intelligenza artificiale e la creazione di intelligenza artificiale.

“In HP, continuiamo a guidare una nuova era di elaborazione personalizzata, lavorando fianco a fianco con leader del settore come AMD per plasmare il futuro della tecnologia“, ha affermato Guayente Sanmartin, SVP e Presidente della divisione, Commercial Systems & Displays Solutions, HP. “Grazie alla nostra continua collaborazione, siamo entusiasti di fornire gli ultimi PC HP Elite e Pro e le workstation mobili Z by HP, che forniscono ai nostri clienti soluzioni informatiche ad alte prestazioni progettate per affrontare i flussi di lavoro basati sull’intelligenza artificiale”.

All’inizio di quest’anno, Lenovo ha annunciato il ThinkPad T14 Gen 5 con AMD Ryzen PRO 8040 Series e oggi l’azienda ha ampliato il proprio portafoglio desktop includendo ThinkCentre M75s Gen 5, ThinkCentre M75q Gen 5 e ThinkCentre M75t Gen 5, tutti dotati di processori AMD Ryzen PRO serie 8000.

“La forte partnership tra AMD e Lenovo ci consente di offrire ai nostri clienti una tecnologia incredibilmente all’avanguardia“, ha affermato Sanjeev Menon, vicepresidente e direttore generale, Worldwide Desktop Business in Intelligent Devices Group, Lenovo. “I nostri ultimi PC desktop commerciali ThinkCentre basati sui processori desktop AMD Ryzen PRO serie 8000, sfruttano l’intelligenza artificiale per fornire un livello superiore di prestazioni e agilità, offrendo allo stesso tempo agli utenti aziendali più scelte per soddisfare le loro esigenze. Infatti, da un recente sondaggio di Lenovo è emerso che quasi la metà dei CIO intervistati ha l’urgente necessità di integrare l’intelligenza artificiale nelle proprie operazioni aziendali e questi nuovi desktop ThinkCentre renderanno l’intelligenza artificiale accessibile a tutti”.

“In Microsoft, continuiamo a sfruttare lo slancio dell’adozione dei PC con intelligenza artificiale offrendo più casi d’uso e funzionalità progettate per aiutare i professionisti moderni ad aumentare la produttività”, ha affermato James Howell, direttore generale di Windows presso Microsoft. “Stiamo lavorando fianco a fianco con AMD per offrire prestazioni e funzionalità di sicurezza ulteriormente ottimizzate sui desktop e sui sistemi mobili Windows 11 basati su AMD Ryzen“.