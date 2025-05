Anjana Srinivasan alla guida dell’area EMEA Commercial Channel di AMD

AMD, realtà operante nel settore dell’elaborazione ad alte prestazioni e adattiva, annuncia la nomina di Anjana Srinivasan a capo della divisione EMEA Commercial Channel. La manager vanta un consolidato background nel settore tecnologico e un percorso professionale caratterizzato da significativi risultati.

Il background di Anjana Srinivasan

Nel corso della sua carriera, Anjana Srinivasan ha diretto iniziative strategiche volte a consolidare le partnership con OEM, distributori e rivenditori, promuovendo innovazione e crescita nell’ecosistema digitale. Ha, inoltre, svolto un ruolo determinante nel lancio di importanti marchi OEM in franchising, successivamente affermatisi a livello internazionale. Il suo esteso bagaglio di competenze in ambito marketing, vendite e operations testimonia una comprensione approfondita dell’attuale panorama tecnologico.

La leadership di Anjana Srinivasan sarà fondamentale per portare avanti la strategia commerciale di canale di AMD in Europa, Medio Oriente e Africa. Questa nomina riflette l’impegno dell’azienda nell’investire in un team di canale forte per sostenere la strategia commerciale nella regione. Attraverso l’integrazione di figure dirigenziali di elevata professionalità e la promozione di sinergie collaborative all’interno del proprio network di partner, AMD continua a costruire una base necessaria per la crescita e l’innovazione nella regione.

Dichiarazioni

“L’eccezionale capacità di leadership di Anjana Srinivasan e la sua profonda esperienza nel settore tecnologico la rendono la candidata ideale per questo ruolo. La sua attitudine a promuovere l’innovazione e a incentivare sinergie collaborative si coniuga perfettamente con la visione strategica di AMD orientata alla crescita e all’eccellenza nella regione EMEA. Siamo entusiasti di darle il benvenuto nel nostro team”, afferma Stephanie Dismore, Senior Vice President of EMEA Regional Sales di AMD.

“È per me motivo di grande orgoglio entrare a far parte di AMD, un’azienda nota per l’approccio innovativo e l’eccellenza nel campo dell’elaborazione ad alte prestazioni. Non vedo l’ora di collaborare con team e partner competenti che operano in tutta l’area EMEA, al fine di promuovere la crescita e generare un impatto significativo in questo contesto territoriale particolarmente dinamico”, dichiara Anjana Srinivasan, Senior Director, EMEA Commercial Channel Sales di AMD.