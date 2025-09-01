AnyDesk Software rafforza la sua presenza in Italia con V-Valley

V-Valley, società del Gruppo Esprinet focalizzata nella distribuzione di Advanced Solutions, annuncia di aver siglato un accordo di partnership con AnyDesk Software, società tedesca produttrice di AnyDesk, software di desktop remoto sicuro, veloce e leggero, progettato per utenti che vanno dai privati ai clienti enterprise.

I dettagli della partnership V-Valley – AnyDesk

Grazie alla stretta collaborazione con V-Valley, AnyDesk punta a rafforzare e ampliare la propria presenza nel mercato italiano, concentrandosi strategicamente su settori chiave come pubblica amministrazione, sanità, istruzione e imprese. La capillarità della rete di partner e clienti di V-Valley, unita alla sua profonda conoscenza del panorama distributivo italiano e ad un team preparato e strutturato, rappresenta un elemento abilitante cruciale per sostenere una crescita solida, duratura e sostenibile di AnyDesk in Italia.

V-Valley, dal lato suo, arricchirà il proprio portfolio con una soluzione tecnologica leader di mercato, che potrà offrire alla propria rete di partner e clienti come valore aggiunto strategico. Questo consentirà a V-Valley di ampliare la propria offerta con un prodotto altamente richiesto, innovativo e riconosciuto a livello globale, consolidando ulteriormente la propria posizione come punto di riferimento nel panorama distributivo italiano.

Dichiarazioni

“Siamo entusiasti di annunciare la nostra collaborazione con V-Valley. In AnyDesk, ci impegniamo a fornire soluzioni di desktop remoto sicure e senza interruzioni, e la partnership con V-Valley ci consente di migliorare ulteriormente la nostra offerta e la nostra presenza. Insieme, siamo pronti a promuovere l’innovazione e offrire un valore eccezionale ai nostri clienti in Italia.” commenta Lucio de Paula Silva Channel Account Manager AnyDesk.

“Siamo entusiasti di avviare una partnership strategica con AnyDesk, che ci consente di offrire ai nostri Partner soluzioni di supporto da remoto semplici, sicure e performanti. La collaborazione con AnyDesk ci permette di ampliare ulteriormente la nostra offerta, in linea con la mission di V-Valley. Valorizzare il business dei nostri Partner Vendor significa offrire ad AnyDesk le nostre competenze, i nostri servizi e i nostri strumenti per creare nuove relazioni e opportunità di canale, e al contempo mettere a disposizione dei nostri Partner Clienti soluzioni di alto livello che amplino il business, rafforzino la fidelizzazione dei loro clienti e sostengano il loro percorso di crescita”, dichiara Silvia Restelli, Head of Marketing & Solutions Sales V-Valley Italia.