AOC Professional P4: nuovi monitor dalle prestazioni sostenibili

AOC, azienda specializzata nella produzione di display, presenta la serie Professional P4, una gamma di monitor professionali progettati specificamente per gli ambienti di lavoro. La serie P4 risponde alle esigenze in continua evoluzione del mondo del lavoro odierno grazie a frequenze di aggiornamento di 120 Hz su tutti i modelli, un hub USB pop-out di facile accesso che include una porta USB-C dedicata e la tecnologia hardware a bassa emissione di luce blu certificata TÜV Eye Comfort. Dal compatto Full HD 24P4U da 23,8 pollici (60,4 cm) al più grande QHD Q27P4U da 27 pollici (68,6 cm), ogni monitor offre prestazioni di livello professionale con la connettività richiesta dai moderni spazi di lavoro.

Tutti i modelli della linea AOC Professional P4 sono dotati di autenticazione TCO Certified generation 10 e di una garanzia di 5 anni leader del settore, che combina prestazioni eccellenti e responsabilità ambientale.

Hub USB “a scomparsa”: una nuova organizzazione dello spazio di lavoro

La caratteristica distintiva della serie AOC Professional P4 è il design dell’hub USB a scomparsa, un approccio rivoluzionario per l’organizzazione dello spazio di lavoro professionale. A differenza delle porte USB tradizionali, che sono difficili da raggiungere o creano un effetto estetico disordinato, l’hub USB 3.2 (5 Gbit/s) retrattile frontale del P4 emerge dalla cornice inferiore quando necessario, per un facile accesso, e scompare completamente quando non viene utilizzato.

Il meccanismo a scomparsa trasforma ogni monitor P4 in una soluzione di docking completa. Quando esteso, l’hub a scomparsa a 2 porte nella parte anteriore fornisce: 1 porta USB-A e 1 porta USB-C (15 W PD) per il trasferimento rapido dei dati, la ricarica dei dispositivi e la connettività periferica. Quando è retratto, invece, il monitor presenta un profilo pulito e minimalista che si integra perfettamente negli ambienti aziendali in cui l’estetica è importante quanto la funzionalità. Questo design si rivela particolarmente prezioso per i professionisti che necessitano di accedere frequentemente a dongle di sicurezza USB per software proprietari o di collegare smartphone/tablet per il trasferimento di dati o la ricarica durante la giornata lavorativa. Le due restanti porte USB-A sul retro sono ideali per periferiche collegate in modo permanente e utilizzate continuamente, come tastiera e mouse.

Gamma completa per diverse applicazioni professionali

I primi due modelli della serie AOC Professional P4 offrono due configurazioni comuni per soddisfare requisiti specifici:

24P4U: pannello IPS da 23,8″, Full HD (1920×1080), 120 Hz, 300 nit

pannello IPS da 23,8″, Full HD (1920×1080), 120 Hz, 300 nit Q27P4U: pannello IPS da 27″, QHD (2560×1440), 120 Hz, 350 nit

Entrambi i modelli offrono tempi di risposta fino a 4 ms GtG e tecnologia Adaptive-Sync, garantendo prestazioni fluide anche con applicazioni professionali particolarmente esigenti. La frequenza di aggiornamento di 120 Hz risulta particolarmente utile quando lo scorrimento fluido e la riduzione della sfocatura da movimento aiutano gli utenti a preservare la salute degli occhi e a migliorare la produttività allo stesso tempo.

Le opzioni di ingresso complete, tra cui HDMI, DisplayPort e (per il 24P4U) connettività VGA, garantiscono la compatibilità con le apparecchiature professionali sia legacy che contemporanee.

Comfort e prestazioni ottimizzati

Ogni monitor AOC Professional P4 incorpora la tecnologia hardware a bassa emissione di luce blu certificata TÜV Eye Comfort (4/5 stelle) e la tecnologia Flicker-Free, essenziali per i professionisti che trascorrono lunghi periodi di tempo esaminando documenti dettagliati o gestendo più applicazioni contemporaneamente.

L’ergonomia è stata oggetto di particolare attenzione, con una regolazione in altezza di 150 mm e funzionalità complete di inclinazione (-5/30°), rotazione (-180°/180°) e pivot (modalità verticale) su tutti i modelli. La compatibilità con il montaggio VESA 100×100 mm offre flessibilità di installazione per ambienti esigenti che richiedono configurazioni di montaggio specifiche o configurazioni multi-monitor.

AOC Professional P4: credenziali di sostenibilità per organizzazioni responsabili

La serie AOC Professional P4 è dotata di autenticazione TCO Certified generation 10, a dimostrazione dell’impegno di AOC nei confronti della responsabilità ambientale durante l’intero ciclo di vita del prodotto. La garanzia di 5 anni su tutti i modelli P4 supporta le iniziative di sostenibilità aziendale, prolungando il ciclo di vita dei prodotti e riducendo i rifiuti elettronici. Le organizzazioni professionali traggono vantaggio dalla certificazione Energy Star 8, che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica mantenendo prestazioni senza compromessi.

Prezzi e disponibilità dei monitor AOC Professional P4

I primi modelli della serie AOC Professional P4, i monitor AOC 24P4U e Q27P4U, saranno lanciati con un prezzo consigliato rispettivamente di 189,00 € e 249,00 €. Il modello 24P4U è già disponibile, mentre il Q27P4U sarà disponibile a metà settembre. Il prezzo accessibile e le caratteristiche tecniche posizionano la serie P4 come una soluzione professionale di alta qualità che offre un valore eccezionale alle organizzazioni che danno priorità a prestazioni, connettività e sostenibilità.