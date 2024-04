Aqiila: l’energia “portatile” è atterrata in Italia

Dalla collaborazione tra lo svedese Cebon Group e l’olandese Brands Group nasce un nuovo brand, Aqiila, che arriva sul nostro territorio con le prime due soluzioni pensate per il campeggio, il fai da te, l’escursionismo e molto molto altro.

Aqiila si propone come brand di riferimento per coloro che, per scelta o per necessità, abbiano bisogno di una fonte di energia portatile, o perché amano esplorare i vari aspetti della vita quotidiana, in particolare quella all’aria aperta oppure perché hanno bisogno di far funzionare i propri dispositivi anche laddove la corrente elettrica non dovesse essere disponibile.

Grande passione per qualità e dettagli, un know-how quarantennale nel settore dell’energia applicato allo sviluppo dei prodotti e attenzione per il nostro pianeta, sono i tre semplici principi che Aqiila ha declinato nell’intera gamma.

La roadmap di Aqiila include diverse categorie di prodotti, articolata su concetti semplici ed efficaci come energia “portatile” e multifunzione. Tutti i dispositivi, dal design accattivante e funzionale, garantiscono la libertà di poter disporre sempre energia sufficiente per le attività giornaliere. La possibilità di sfruttare l’energia solare per la ricarica diventa un plus per l’utilizzo in ogni luogo, anche lontano dalle reti di distribuzione.

Francesca Callegari – Go To Market Manager GPBM Nordic per l’Italia e la Finlandia, afferma: “La gamma Aqiila è progettata con particolare attenzione alla sicurezza e si adatta ad una molteplicità di usi e a quelle necessità che non si è mai pensato di avere. I dispositivi del nuovo brand sono il compagno perfetto per il fai da te, oppure per gli appassionati di caravaning, campeggio, glamping, ma anche per uso più professionale come per organizzatori di eventi, fotografi e videomaker”.

Massima libertà ed energia sempre a disposizione sia per gli amanti della vita all’aria aperta o per chi necessita di un supporto elettrico per alimentare i propri dispositivi per lavorare anche in luoghi ameni o per far fronte a interruzioni di energia.

“Quotidianamente si scoprono necessità e possibili utilizzi ai quali non avremmo mai pensato! Per questo motivo ciò che caratterizza la gamma Aqiila è l’essere multifunzione. Ad esempio, la cassa bluetooth, che non solo è una sorgente acustica, ma anche luminosa e mette a disposizione una riserva di energia. Questo approccio è stato adottato per razionalizzare gli spazi e accorpare funzionalità e attraverso pochi oggetti. Con questa filosofia Aqiila vuole dare maggiore libertà d’uso, maggior libertà di vivere l’energia, ed è anche per questo che la nostra mascotte è un uccellino, che sintetizza un po’ questa attitudine”, conclude Francesca Callegari.

Energia e ricarica in qualsiasi luogo

I primi due prodotti presentati al pubblico sono le powerstation e i pannelli solari.

Powerbird è la powerstation dotata di batteria LiFePO4 e disponibile in tre versioni: 300, 1000 e 1500 w in grado di erogare rispettivamente 294, 768 e 1568 Wh con oltre 4000 cicli di ricarica. Questa powerstation è un vero e proprio piccolo centro di distribuzione di energia attraverso uscite multiple USB-A, C DC di potenza variabile e presa tradizionale AC 230. Il display LCD presente sulla powerstation consente di leggere potenza rimanente, potenza istantanea assorbita, temperatura dell’ambiente. Inoltre, grazie alla connessione Bluetooth è possibile gestire da remoto tramite un’applicazione non solo accensione e spegnimento della powerstation ma anche monitorare la performance di ricarica e di consumo dell’energia, oltre ad avere sott’occhio la percentuale di vita rimanente della batteria. Powerbird è in grado di alimentare elettroutensili, elettrodomestici, caricabatterie, PC, fotocamere, ricarica diretta smartphone e naturalmente i dispositivi della linea Aqiila.

Sunbird è il pannello solare pieghevole, affidabile, estremamente robusto e ad alta efficienza disponibile in due versioni: 100 e 200W. Sunbird P100 può essere utilizzato sia per la ricarica diretta di smartphone e dispositivi attraverso due uscite USB-A e C. È adatto alla ricarica di powerstation – anche di altri brand – grazie al cablaggio dotato di diverse tipologie di connessione – DC7909, XT60 e connettore Anderson. Con una tensione nominale di 20,52 V e un’uscita di 4,88 o 9,75 A, a seconda della versione, Sunbird è di semplice installazione e regolazione grazie a peso e dimensioni contenuti (la versione più grande da 200 W – 8 Kg per 540 x 2320 x 5 mm).

Novità in arrivo da Aqiila

Il portfolio prodotti di Aqiila è variegato, al momento Powerbird e Sunbird sono le due linee di prodotto già disponibili per la vendita. L’arrivo sul mercato degli altri dispositivi è previsto a partire da giugno 2024 con ulteriori novità nella seconda metà di quest’anno con: