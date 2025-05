ARAME e Sacchi Elettroforniture insieme per una filiera più solida

Si è tenuto a Desio l’importante meeting di Sacchi Elettroforniture, grande distributore di materiale elettrico e rinnovabili del Nord Italia e ARAME, l’associazione di categoria degli agenti e dei rappresentanti di materiale elettrico italiani. Obiettivo dell’incontro, che ha visto la partecipazione di 70 agenti ARAME provenienti da Lombardia, Piemonte e Liguria, è stato sottolineare l’importanza della collaborazione e della costruzione di sinergie per la crescita comune.

L’incontro di Sacchi e ARAME in breve

Nel corso dei lavori sono state presentate la nuova organizzazione commerciale di Sacchi Elettroforniture, le strategie commerciali per il 2025 e le figure di riferimento per le agenzie. Un focus è stato dedicato al nuovo portale che consente alle agenzie di monitorare i dati di sell-out per la determinazione delle provvigioni, garantendo maggiore trasparenza ed efficienza.

Un momento-chiave dell’incontro è stata la tavola rotonda, che ha consentito agli agenti di confrontarsi direttamente con i responsabili di Sacchi per comprendere e approfondire dinamiche operative comuni. Temi cruciali come il marketing digitale, i servizi dedicati agli installatori e la formazione continua sono stati al centro del dibattito, unitamente all’analisi dell’andamento del mercato nel primo trimestre del 2025 e alle prospettive future del settore.

L’incontro di Desio rappresenta un importante passo avanti nel consolidamento delle relazioni tra Sacchi e ARAME. La collaborazione e il confronto tra i diversi attori della filiera del materiale elettrico si confermano elementi imprescindibili per affrontare con successo le sfide poste dall’evoluzione del mercato, delle tecnologie e delle esigenze di professionisti e operatori professionali.

Dichiarazioni

Giorgio Festinese, Presidente di ARAME Lombardia, e Marco Di Giovanni, Presidente di ARAME Piemonte-Liguria, hanno espresso soddisfazione per l’esito dell’incontro: “Abbiamo avuto delle ottime impressioni per il clima costruttivo venutosi a instaurare e per la chiarezza con cui Sacchi ha spiegato diverse dinamiche interne alle nostre agenzie. Conoscere personalmente i referenti con cui i nostri associati non hanno spesso un contatto diretto, è stata un’occasione per rafforzare quel dialogo bidirezionale tra distributori e agenzie, che ARAME promuove costantemente con i principali attori della filiera”.

Come ha ricordato Simone Motta, Vendor Manager di Sacchi: “L’incontro è stato non solo un’opportunità di confronto diretto, ma anche un tassello fondamentale nella costruzione di un ecosistema commerciale più solido; essenziale per affrontare con prontezza le sfide imposte dall’innovazione tecnologica e dall’evoluzione delle competenze professionali. In un contesto di mercato in continua trasformazione, Sacchi Elettroforniture crede fortemente nel valore delle relazioni a lungo termine con i propri partner”.

“La collaborazione con ARAME ci permette di condividere obiettivi strategici, allineare le nostre visioni e co-progettare soluzioni che anticipino le esigenze del mercato. Attraverso questa sinergia possiamo rafforzare la nostra proposta e offrire ai professionisti del settore strumenti sempre più innovativi e affidabili, e quindi soluzioni digitali, logistiche e tecniche sempre più efficaci pensate ad hoc per il cliente finale” ha concluso Fabio Corbellini, Vendor Manager di Sacchi.