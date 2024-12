ARMURA include i NAS ASUSTOR nella sua offerta

ASUSTOR, importante e innovativo produttore di NAS fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer, e ARMURA, innovativa startup italiana nata come spin-off di Nuvias Group, annunciano di aver stretto una partnership con l’obiettivo di mettere a disposizione del canale un ampio ventaglio di soluzioni a elevato valore aggiunto.

Distributore di qualità focalizzato su proposte di integrazione concepite per soddisfare sia le attuali, sia le future esigenze del canale IT, dalla Cyber Security al Networking, ARMURA proporrà anche i NAS firmati ASUSTOR ai propri partner, integrandoli al meglio all’interno delle proprie soluzioni.

I prodotti ASUSTOR distribuiti da ARMURA

Forte di una gamma completa di NAS, in grado di rispondere al meglio ai bisogni di aziende e professionisti di ogni dimensione, ASUSTOR dispone di soluzioni di alta fascia che partono dalla nuova linea Lockerstor Gen3, caratterizzata da un design compatto e basata sull’efficiente piattaforma AMD Ryzen, fino ai prodotti rackmount, come il Lockerstor 16R Pro, che assicura ampie possibilità di personalizzazione, un’elevata scalabilità e fino a 384 TB di spazio di archiviazione.

Una delle innovazioni distintive di ASUSTOR e da oggi incluse nell’offerta di ARMURA, è poi la funzionalità MyArchive, che trasforma i NAS in un’unità a dischi rimovibili, semplificando notevolmente la gestione dei backup e consentendo l’implementazione di efficaci strategie di protezione dei dati come, ad esempio, quella 3-2-1.

L’estrema flessibilità e l’ormai proverbiale affidabilità rendono i NAS ASUSTOR ideali per essere integrati all’interno di proposte per l’archiviazione dei dati anche particolarmente complesse, garantendo sempre la massima protezione ai dati ed offrendo elevate prestazioni in ogni situazione.

Dichiarazioni

Sergio Mozzarelli, Italy Sales Rappresentative di ASUSTOR, ha dichiarato: “La partnership con ARMURA ci consente di estendere ulteriormente la nostra presenza sul mercato delle soluzioni di integrazione, consentendoci di raggiungere anche le realtà che oggi stanno trovando in questo Distributore a valore il partner ideale con cui affrontare le sfide del mercato e sviluppare nuovi e interessanti filoni di business”.

“Questa nuova ed entusiasmante collaborazione si fonda sull’impegno comune di offrire soluzioni innovative e sicure per la protezione dei dati, rispondendo alle crescenti esigenze delle aziende di oggi. ARMURA, con il suo focus nell’ambito della cybersecurity, insieme ad ASUSTOR, che offre dispositivi NAS ad alte prestazioni, danno vita a una combinazione perfetta di protezione e accessibilità ai dati”, ha dichiarato Claudio Mignone, CEO di ARMURA. “Questa partnership ci consentirà di integrare le migliori tecnologie di sicurezza con soluzioni di storage avanzate, garantendo una protezione totale contro le minacce informatiche e una gestione fluida e sicura dei dati in tempo reale. Siamo entusiasti dell’opportunità di lavorare al fianco di ASUSTOR per offrire soluzioni che rispondano alle sfide del futuro digitale”.