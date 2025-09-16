Arrow Electronics pluripremiato ai CONTEXT ChannelWatch Awards

Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, ha confermato il proprio ruolo di leader nel settore della distribuzione IT, aggiudicandosi ben quattro premi nell’edizione 2025 dei CONTEXT ChannelWatch Distributor of the Year Awards. I riconoscimenti includono Miglior Distributore a valore aggiunto, Miglior Distributore in ambito cloud, Miglior Distributore per il servizio clienti e Distributore più innovativo, a sottolineare l’impegno di Arrow nel fornire ai propri partner di canale in tutta Europa valore eccezionale, innovazione e soluzioni incentrate sul cliente.

I premi conferiti ad Arrow Electronics

Il successo di Arrow Electronics nel 2025 arriva in un contesto dinamico per il canale IT, caratterizzato dalla continua trasformazione digitale, dall’integrazione dell’AI nelle operazioni di business e dalla forte domanda di servizi cloud, soluzioni di sicurezza informatica e infrastrutture IT avanzate.

Arrow Electronics si aggiudica così per la prima volta i premi nelle categorie Miglior Distributore per il servizio clienti e Distributore più innovativo, a sottolineare il proprio impegno nell’anticipare le esigenze dei clienti e nel promuovere iniziative lungimiranti che ridefiniscono il settore del canale IT. È inoltre il secondo anno consecutivo che Arrow riceve i premi Miglior Distributore a valore aggiunto e Miglior Distributore cloud, a testimonianza della eccellenza costante nella fornitura di consulenza strategica, competenza tecnica e soluzioni cloud rivoluzionarie.

Il report CONTEXT ChannelWatch è il più grande sondaggio online globale sui rivenditori, a cui partecipano ogni anno oltre 7.000 rivenditori e che offre approfondimenti preziosi sulle decisioni di acquisto dei rivenditori, sulle relative intenzioni, sulle principali sfide aziendali e sui trend del settore che devono affrontare. I premi ribadiscono la leadership di Arrow quale acceleratore per hybrid cloud e AI e partner affidabile nel canale IT.

Dichiarazioni

“Siamo veramente onorati di ricevere questi premi, che riconoscono dedizione, innovazione e il grande impegno di tutto il team Arrow”, ha dichiarato Nick Bannister, President della divisione Enterprise Computing Solutions di Arrow Electronics in EMEA. “Il risultato è anche una testimonianza della fiducia e del sostegno dei nostri partner di canale. Arrow si impegna a fornire loro soluzioni all’avanguardia, un servizio eccezionale e strategie lungimiranti che portano a risultati significativi. Questi riconoscimenti ci spingono a continuare a fornire loro valore, promuovere l’innovazione e rafforzare collaborazioni consolidate da noi avviate in tutta Europa”.

Howard Davies, CEO e co- founder di CONTEXT, ha commentato: “Il riconoscimento ottenuto da Arrow Electronics con quattro premi CONTEXT ChannelWatch – Miglior Distributore a valore aggiunto, Miglior Distributore cloud, Miglior Distributore per il servizio clienti e Distributore più innovativo – evidenzia la straordinaria capacità dell’azienda nel fornire valore, promuovere l’innovazione e supportare i reseller nel conseguimento del successo. Dal potenziamento della trasformazione digitale attraverso soluzioni cloud sicure e scalabili alla definizione di nuovi standard nel servizio clienti e all’introduzione di intuizioni pionieristiche basate sull’AI, Arrow ha dimostrato di essere un leader lungimirante e un partner affidabile nel canale IT. Questi premi riconoscono l’impegno di Arrow verso l’eccellenza e il proprio ruolo fondamentale nel plasmare il futuro del settore“.