ASUS al CES 2025 con i suoi PC Copilot+

Interessanti novità arrivano dal CES 2025, la fiera tecnologica che si sta svolgendo in questi giorni a Las Vegas dove ASUS, in occasione dell’evento virtuale di lancio “Always Incredible”, ha presentato una serie di prodotti all’avanguardia dotati di intelligenza artificiale. Guidata dalla sua visione Ubiquitous AI. Incredible Possibilities e da un forte impegno per la sostenibilità, ASUS ha presentato un’ampia gamma di innovazioni che fondono perfettamente potenza, creatività e responsabilità ambientale.

Con oltre 35 anni di esperienza, ASUS ha introdotto una gamma di prodotti abilitati all’AI che ridefiniscono i confini dell’innovazione, evidenziando la sua evoluzione in una realtà completamente orientata all’intelligenza artificiale. Dai laptop ultraportatili dotati di funzionalità avanzate di intelligenza artificiale, alle soluzioni aziendali progettate per massimizzare la produttività, fino ai sistemi informatici compatti e versatili, il portafoglio ASUS CES 2025 è stato realizzato per potenziare le capacità di individui e organizzazioni.

Qualche anticipazione sulle ultime innovazioni ASUS

La gamma di soluzioni innovative presentate durante l’evento comprende il PC Copilot+ più leggero al mondo, lo Zenbook A14, dotato di esperienze AI all’avanguardia e di un nuovissimo chassis in Ceraluminum. ASUS ha inoltre presentato i laptop Vivobook 14/16, di alta qualità ma dal prezzo accessibile, progettati per portare l’AI alla portata di tutti. Questi PC ultraportatili Copilot+ ridefiniscono le possibilità, offrendo una maggiore durata della batteria, funzionalità AI e un’esperienza utente migliorata.

In ambito commerciale, ASUS ha ridefinito i benchmark delle prestazioni con l’ExpertBook B5, un laptop progettato per ottimizzare la produttività aziendale. Grazie ai più recenti processori Intel Core Ultra (Serie 2), alle configurazioni personalizzabili e all’efficiente gestione termica, il B5 unisce portabilità e potenza per soddisfare le esigenze aziendali in continua evoluzione.

L’ExpertBook B5 sarà inoltre dotato del Digital Product Passport (DPP), che ASUS sta introducendo nella sua linea di PC commerciali Windows 11 Pro. Questa innovativa funzione va oltre le pratiche standard di sostenibilità, in quanto funge da risorsa informativa all-in-one che promuove la trasparenza, supporta le pratiche eco-compatibili e fornisce dati sul ciclo di vita dei prodotti per promuovere un’economia circolare.

Per gli utenti di realtà aziendali che necessitano di maggiore potenza, la serie ExpertCenter B900 è il primo desktop AI business di ASUS. Dotati dei primi processori Intel AI per desktop, gli Intel Core Ultra 200S, questi dispositivi sono progettati per affrontare i carichi di lavoro professionali più impegnativi.

ASUS ha inoltre presentato la sua ultima linea di Mini PC AI di nuova generazione, tra cui l’ultima serie ASUS NUC 15 Pro equipaggiata con processori Intel e l’ASUS ExpertCenter PN54, il primo e unico Mini PC ASUS AI alimentato da AMD. Questi dispositivi offrono prestazioni impareggiabili e aggiornamenti modulari, progettati per adattarsi perfettamente a qualsiasi ambiente.

I partecipanti al CES di Las Vegas potranno toccare con mano tutte queste innovazioni. I prodotti presentati durante l’evento di lancio virtuale, saranno disponibili per un’esclusiva esperienza pratica presso The Venetian Expo, fino al 9 gennaio 2025.

I visitatori potranno inoltre esplorare un’ampia gamma di altre soluzioni ASUS, tra cui i più recenti PC AI, periferiche, display, telefoni, schede madri, dispositivi di rete e schede grafiche.

Zenbook A14: il PC copilot+ più leggero al mondo

Durante l’evento di lancio, ASUS ha presentato ASUS Zenbook A14 (UX3407), dotato di processore Qualcomm Snapdragon, che unisce un’estetica minimalista a prestazioni avanzate. Con un peso inferiore a 1 kg, lo Zenbook A14 è il PC Copilot+ più leggero al mondo e rappresenta il miglior compagno quotidiano per i moderni pendolari.

Il laptop è dotato di una batteria ad alta capacità fino a 70Wh, che vanta un’autonomia di oltre 32 ore, consentendo agli utenti di rimanere produttivi per tutta la giornata. Per la prima volta nella serie Zenbook, l’intero chassis – dal coperchio alla cornice della tastiera e al case inferiore – è realizzato in Ceraluminum. Questo innovativo materiale, esclusivo di ASUS, è una ceramica high-tech che offre durata e protezione contro l’usura, i graffi e le impronte digitali.

Dotato dei più recenti processori Snapdragon Serie X con una NPU Qualcomm Hexagon che offre fino a 45 TOPS, lo Zenbook A14 offre un’esperienza Copilot+ migliorata. Gli utenti possono godere di funzionalità AI come Live Captions, Cocreator in Paint, Generative Fill in Paint, Restyle Image e Image Creator in Photos, e super risoluzione in Photos, con altre funzioni in arrivo come Recall (Preview), Click to Do (Preview) e Windows Search migliorata.

Il design a doppia ventola massimizza le prestazioni termiche, garantendo l’efficienza durante le attività più impegnative. Inoltre, le funzioni di privacy migliorate, come il blocco adattivo e il rilevamento di più persone, forniscono un ulteriore livello di sicurezza, mentre una gamma completa di porte I/O garantisce la connettività per tutti i dispositivi. Lo Zenbook A14 offre la massima combinazione di potenza, portabilità e tecnologia intelligente a un prezzo a partire da soli 1.099 €.

Vivobook 14 e 16: computer portatili AI per tutti

I PC Vivobook 14/16 (X1407QA/X1607QA) Copilot+ offrono un potente aggiornamento per gli utenti che cercano maggiore produttività, intelligenza e sicurezza, il tutto a un valore eccezionale. Dotati del super efficiente processore Snapdragon X che offre 45 NPU TOPS di potenza di elaborazione AI, questi laptop offrono un incremento delle prestazioni del 44% rispetto alla generazione precedente e garantiscono fino a 19,8 ore di durata della batteria. La connettività senza soluzione di continuità con Microsoft Phone Link e con i dispositivi Snapdragon garantisce un’esperienza fluida sia per il lavoro che per il tempo libero.

Le funzionalità abilitate dall’intelligenza artificiale elevano il Vivobook 14/16, offrendo modi dinamici e intuitivi per creare e rimanere organizzati. Gli utenti possono liberare la creatività utilizzando strumenti come Cocreator in Paint per perfezionare le opere d’arte in tempo reale e Generative Fill and Erase per modificare le foto senza sforzo. L’applicazione StoryCube, esclusiva di ASUS, categorizza automaticamente i file in base al contenuto per una migliore organizzazione, mentre Live Captions fornisce sottotitoli accurati in tempo reale per superare le barriere linguistiche.

La sicurezza è una priorità assoluta e il processore di sicurezza Microsoft Pluton offre una protezione aggiuntiva contro le minacce. L’AI Camera migliora la sicurezza rilevando la presenza dell’utente e bloccando il dispositivo quando si allontana, in combinazione con Adaptive Lock e Adaptive Dimming per preservare la durata della batteria e mantenere la privacy. Costruiti con un design elegante e una resistenza di livello militare, questi laptop dispongono anche di una gamma completa di porte I/O, tra cui due USB4 Type-C, due USB 3.2 Gen1 Type-A, HDMI e un jack audio combo, per facilitare la connettività.

Disponibili nei colori Cool Silver e Quiet Blue, nonché Platinum Gold per i modelli da 14 pollici, i Vivobook 14/16 si rivolgono a utenti con gusti diversificati e offrono l’opportunità ideale per passare a un dispositivo più intelligente, sicuro ed efficiente.

ASUS ExpertBook Serie B: Ridefinizione dei computer portatili aziendali

Gli ASUS ExpertBook B5 (B5405/B5605) ed ExpertBook B3 (B3405/B3605) stabiliscono un nuovo punto di riferimento per i computer portatili aziendali, unendo una personalizzazione senza pari, ampie funzionalità di sicurezza e prestazioni superiori. Progettati per i settori della pubblica amministrazione, dell’istruzione e delle aziende, questi portatili offrono configurazioni flessibili con processori Intel Core Ultra (Serie 2), garantendo durata e facilità d’uso.

Grazie alle opzioni di personalizzazione della CPU Intel vPro su misura per i requisiti aziendali su larga scala e ai componenti aggiornabili, tra cui doppio SSD e slot SO-DIMM, la serie ExpertBook B si adatta facilmente alle mutevoli esigenze aziendali. Le aziende possono scegliere tra tre generazioni di CPU Intel, fino a 64 GB di RAM DDR5 e configurazioni SSD adattabili. Il tastierino numerico a quattro file e il touchpad ingrandito sui modelli da 16 pollici dell’ExpertBook B5 e B3 migliorano l’usabilità, mentre il supporto 5G opzionale sul B3 garantisce la comodità delle conferenze in mobilità.

La sicurezza è garantita dal doppio BIOS, da Intel vPro, dal Trusted Platform Module (TPM) e dal ripristino del BIOS conforme a NIST SP 800-155, che garantisce una protezione di livello enterprise per i dati sensibili. Ulteriori funzionalità come ASUS Business Manager e ASUS Control Center semplificano la gestione IT.

Il sistema di raffreddamento a bassa resistenza del flusso d’aria riduce il rumore della ventola e massimizza l’efficienza termica, prolungando la durata del dispositivo del 40% rispetto alla generazione precedente o alle soluzioni standard consumer, senza sacrificare le prestazioni.

In un’importante iniziativa di sostenibilità, ASUS ha introdotto il Digital Product Passport (DPP) nella propria linea di PC commercial, a partire dalla serie ExpertBook B. Questa iniziativa sottolinea l’impegno di ASUS nell’introdurre caratteristiche di economia circolare all’interno del ciclo di vita del prodotto, allineandosi al contempo alle tendenze e alle normative globali, tra cui gli standard europei Green Deal e TCO 10. Il DPP migliora la trasparenza e la longevità dei prodotti, offrendo specifiche dettagliate, cronologia delle riparazioni e informazioni sul riciclaggio. Fornisce inoltre dati sull’impronta di carbonio e sul ciclo di vita per aiutare i consumatori e le aziende a fare scelte eco-compatibili.

Fornendo ai clienti informazioni utili, ASUS non solo persegue gli obiettivi di sostenibilità aziendale, ma promuove anche un utilizzo responsabile, contribuendo a un mondo più verde e incredibile. Inoltre, grazie alla registrazione EPEAT e alla conformità a normative come la RoHS, la serie ExpertBook B è ideale per le aziende attente all’ambiente.

ExpertCenter B900: Desktop AI pronti per le aziende

La serie ASUS ExpertCenter B900 (B900MF/B900SF) è il primo desktop AI commerciale di ASUS. Equipaggiati con la serie Intel Core Ultra 200S – i primi processori AI per desktop del produttore di chip – offrono prestazioni eccezionali e posizionano il sistema come leader nei desktop abilitati all’AI. Grazie a capacità di elaborazione estreme e a una NPU dedicata alle attività di AI, l’ExpertCenter B900 garantisce agli utenti una gestione efficiente delle applicazioni più impegnative.

La sicurezza di livello enterprise è una priorità assoluta, grazie al supporto di Intel vPro Enterprise, TPM 2.0 e password BIOS/HDD. Inoltre, lo slot di sicurezza Kensington aumenta ulteriormente la sicurezza fisica, mentre la resistenza di livello militare conforme agli standard MIL-STD-810H garantisce l’affidabilità in ambienti difficili.

L’ExpertCenter B900 offre anche una soluzione completa per la gestione attraverso MyASUS, ASUS Control Center, ASUS Business Manager e ASUS BIOS, tutti progettati per semplificare la gestione e il supporto IT. Il design privo di strumenti garantisce aggiornamenti e manutenzione semplici, consentendo alle aziende di adattare facilmente i propri sistemi all’evoluzione delle esigenze aziendali. Questo desktop non solo offre specifiche competitive ma anche la migliore espandibilità della categoria, rendendolo una scelta affidabile per le aziende che desiderano sfruttare la tecnologia AI garantendo al contempo sicurezza e gestibilità.

Serie ASUS NUC: Prestazioni ottimizzate dall’AI in un formato compatto

Con il Mini PC NUC 15 Pro, ASUS ha elevato il livello di computing compatto e potenziato dall’AI. Equipaggiato con il processore Intel Core Ultra 9 (Serie 2) e dotato di Intel AI Boost, il NUC 15 Pro combina prestazioni superiori con un design salvaspazio, ottimale per gli ambienti aziendali ad alta richiesta. Progettato per l’efficienza dell’integrazione e la connettività senza sforzo, offre Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4 ultraveloci per supportare le aziende ottimizzate per l’AI. Inoltre, ASUS Power Sync consente agli utenti di accendere/spegnere simultaneamente il NUC 15 Pro e i monitor ASUS compatibili, creando uno spazio di lavoro più integrato ed efficiente dal punto di vista energetico.

Grazie all’aggiornamento senza strumenti e alla tecnologia Intel vPro per una gestione sicura e remota, questo dispositivo rappresenta una soluzione completa per le aziende che desiderano ottimizzare l’infrastruttura IT mantenendo una solida sicurezza dei dati. Grazie al supporto per un massimo di quattro display 4K, a un design attento ai consumi e a una resistenza di livello militare, il NUC 15 Pro offre impressionanti capacità visive e di produttività in un ingombro minimo.

Per chi è alla ricerca di prestazioni più elevate, il NUC 15 Pro+ è dotato di un processore avanzato Intel Core Ultra 9 (Serie 2) e supporta fino a 96 GB di RAM DDR5, offrendo una potenza di punta orientata all’intelligenza artificiale. La tecnologia di raffreddamento avanzata supporta carichi di lavoro ad alta richiesta, ideale per i professionisti che necessitano di affidabilità e velocità continue in un formato compatto.

Il modello ASUS NUC 14 Pro AI+ introduce un elemento di design unico con un display E-Ink multicolore e funzionalità di comando vocale, oltre a offrire una grafica avanzata grazie alla sua GPU Intel Arc – rendendolo una scelta perfetta per gli ambienti in cui sia la funzionalità che il fascino visivo sono prioritari. Inoltre, eccelle nelle prestazioni AI, grazie al processore Intel Core Ultra 9 (Serie 2) che può raggiungere fino a 120 TOPS totali della piattaforma.

ASUS ExpertCenter PN54: Mini PC compatto ma potente, alimentato dall’intelligenza artificiale

Il Mini PC ASUS ExpertCenter PN54 rivoluziona il computing compatto, offrendo prestazioni AI di alto livello in uno chassis ultra-compatto da 0,5L. Dotato del più recente processore Ryzen AI 7 350 di AMD con 45+ NPU TOPS, l’ExpertCenter PN54 affronta le sfide informatiche quotidiane con un’adattabilità intelligente per la produttività, il lavoro creativo e l’intrattenimento. Offre una robusta accelerazione AI ed eccezionali capacità multitasking, ideali per le diverse esigenze, dalla creazione di contenuti ai giochi.

Dotato di sei porte USB, due porte LAN 2,5G e Wi-Fi 7, l’ExpertCenter PN54 offre connettività rapida e flessibilità per i moderni ecosistemi digitali, trasformandosi in un hub centrale in grado di supportare più periferiche e trasferimenti di dati veloci. Progettato per essere a prova di futuro, il suo chassis tool-less consente agli utenti di aggiornare senza problemi lo storage e la memoria, assicurando che questo potente Mini PC si evolva insieme ai progressi tecnologici. L’ASUS ExpertCenter PN54 è pensato per chi cerca prestazioni elevate, connettività e una soluzione scalabile in un formato compatto.

Dichiarazioni

“ASUS sta entrando in un nuovo entusiasmante capitolo, incentrato sul rendere la tecnologia AI più accessibile e d’impatto”, ha dichiarato Samson Hu, Co-CEO di ASUS. “Quest’anno, al CES 2025, porteremo avanti il nostro impegno per la democratizzazione dell’AI, essendo uno dei primi marchi a offrire una linea di PC Copilot+ che promuovono un valore eccezionale e un’innovazione straordinaria. In definitiva, le nostre soluzioni sono sempre progettate per migliorare l’esperienza d’uso di tutti, dai singoli utenti alle aziende”.

“I PC Copilot+ sono i PC Windows più veloci, intelligenti e sicuri mai realizzati, con esperienze di intelligenza artificiale che ispirano produttività e creatività”, ha dichiarato Mark Linton, Vice President of Device Partner Sales di Microsoft. “È un momento entusiasmante per Windows 11, per la nostra partnership con ASUS e per l’espansione del suo portafoglio di PC Copilot+. L’avvicinarsi della fine del supporto per Windows 10 è il momento perfetto per passare a un nuovo PC Copilot+, come il nuovissimo Zenbook A14 o il Vivobook 14/16”.