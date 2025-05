ASUS al Computex 2025 con un portafoglio prodotti ricco di novità

In occasione di Computex 2025, la fiera dell’informatica e del gaming che si sta tenendo in questi giorni a Taipei, ASUS conferma e potenzia la propria strategia nel campo dell’intelligenza artificiale, presentando un ecosistema completo di soluzioni business, che superano il perimetro del tradizionale “mondo PC”. Coerentemente con la sua strategia “Ubiquitous AI. Incredible Possibilities”, l’Azienda propone un approccio integrato che combina hardware, software e servizi per facilitare l’adozione dell’AI in scenari diversificati, grazie a infrastrutture scalabili in cloud e on-premise.

Le proposte riguardano settori strategici, tra cui l’ambiente di lavoro, l’industria e la sanità, grazie a soluzioni di edge computing e IoT progettate per rispondere al meglio alle esigenze di ciascun ambito.

Parallelamente ASUS consolida il proprio impegno per la sostenibilità con evoluti strumenti digitali, come la Carbon Data Management Platform, che utilizza l’intelligenza artificiale generativa per monitorare e analizzare le emissioni lungo tutta la filiera. Basata su un’architettura dual-cloud e validata da enti terzi, la piattaforma comprende anche un chatbot AI, in grado di offrire supporto pratico nella gestione delle tematiche legate al carbon footprint.

ASUS introduce, inoltre, il Digital Product Passport (DPP) nella propria linea di PC per il settore “commercial”, ossia un sistema integrato che raccoglie tutte le informazioni sul ciclo di vita dei prodotti, promuovendo trasparenza, pratiche sostenibili e modelli di economia circolare.

Infrastrutture AI: progettare il futuro dell’AI Enterprise con ASUS

Il viaggio nell’eccellenza dell’intelligenza artificiale di ASUS al Computex 2025 inizia con la presentazione del suo ampio portafoglio di soluzioni per la creazione di infrastrutture AI che, oltre a evidenziare le competenze in ambito enterprise dell’Azienda, consentono un’implementazione dell’AI a 360 gradi, dall’edge al cloud.

Tra le proposte in ambito server spiccano l’ASUS AI POD, basato sulla piattaforma NVIDIA GB300 NVL72, l’ASUS XA NB3I-E12, equipaggiato con NVIDIA HGX B300, che offre elevate performance grazie a 2,3 TB di memoria HBM3 ad elevata larghezza di banda, l’ASUS ESC8000-E12P con due processori Intel Xeon 6 e GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, e l’ASUS ESC-A8A-E12U con CPU AMD EPYC 9005 e GPU Instinct MI350.

Per semplificare l’implementazione, la configurazione e la gestione di queste potenti infrastrutture, l’Azienda mette a disposizione l’Infrastructure Deployment Center (AIDC), un intuitivo strumento automatizzato progettato anche per fornire strumenti essenziali per la creazione e la gestione di cluster di calcolo ad alte prestazioni, partendo dalla configurazione completa del sistema operativo e l’impostazione semplificata della rete, con aggiornamenti continui e un’ampia compatibilità tra hardware e software, compreso NVIDIA NIM.

Passando alle soluzioni di inferenza AI in esposizione a Computex 2025, la punta di diamante è il rivoluzionario ASUS Ascend GX10, un supercomputer per l’AI estremamente compatto basato sul superchip NVIDIA GB10 Grace Blackwell, che offre una potenza di elaborazione di 1.000 AI TOPS. Dotato di una GPU Blackwell, CPU Arm a 20 core e 128 GB di memoria, supporta modelli AI fino a 200 miliardi di parametri, portando capacità di inferenza su scala petaflop direttamente sulle scrivanie degli sviluppatori e rappresentando un’efficace soluzione cost-effective per lo sviluppo di modelli IA in locale. Inoltre, grazie al supporto alla tecnologia di rete NVIDIA ConnectX-7 integrata, che permette di collegare due sistemi ASUS Ascent GX10, è possibile gestire modelli ancora più grandi, come Llama 3.1 con 405 miliardi di parametri. La kermesse di Taipei è, inoltre, l’occasione per ASUS per mostrare nuove workstation, come l’ExpertCenter Pro ET900N G3 con superchip NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop e fino a 784 GB di memoria, nonché i performanti e affidabili ET500I W8 ed ER100A B6.

Pensate per i professionisti della content creation e del rendering e per chi deve gestire carichi di lavoro particolarmente impegnativi sono poi le schede madri per workstation Pro WS TRX50-SAGE WIFI A per processori Ryzen Threadripper, e la compatta Pro WS B850M-ACE SE. Per sistemi multi-GPU pensati per gestire i pesanti carichi di lavoro richiesti dall’AI, ASUS propone il nuovo alimentatore ASUS PRO WS Platinum, che è in grado di offrire fino a 3000W per supportare fino a quattro GPU NVIDIA GeForce RTX 5090. Certificato 80 PLUS Platinum, garantisce efficienza energetica e affidabilità ai massimi livelli e dispone di connettori PCIe ad alte prestazioni, ventole a doppio cuscinetto a sfera, cavi flessibili conformi agli standard di sicurezza UL e dissipatori in alluminio per una migliore gestione termica.

Inoltre, ASUS introduce Multi-LM Tuner, uno strumento semplice ed efficace che consente a sviluppatori e ricercatori di effettuare il fine-tuning locale di modelli linguistici multimodali, grazie alla potenza della serie GeForce RTX 50™. Basate su NVIDIA Blackwell, queste GPU migliorano le performance AI, il rendering grafico e l’esperienza di gioco, grazie al supporto per NVIDIA NIM Microservices, DLSS 4 e NVIDIA Studio. Semplice da installare e caratterizzato da un’interfaccia particolarmente intuitiva, Multi-LM Tuner garantisce, inoltre, la massima protezione dei dati, offrendo alle aziende il pieno controllo sull’archiviazione e sull’elaborazione delle informazioni, riducendo al minimo il rischio di perdita di dati sensibili.

Workspace AI: soluzioni intelligenti per livelli di produttività e sicurezza avanzati

ASUS coglie l’occasione di Computex 2025 per mostrare anche le sue nuove soluzioni intelligenti pensate per migliorare la produttività e la sicurezza negli ambienti di lavoro. La nuova gamma, basata sulle più recenti proposte di AMD, Intel e NVIDIA, comprende PC, NUC, display, workstation, schede madri e dispositivi di rete progettati per soddisfare ogni tipo di esigenza, comprese anche le situazioni con postazioni di lavoro eterogenee.

Il nuovissimo mini PC ASUS NUC 15 Performance ridefinisce il concetto di workstation potente e compatta, integrando processori Intel Core Ultra 9 o 7 (Serie 2) con GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 o 5060 per laptop, fino a 64 GB di RAM e supporto per fino a cinque display. Caratterizzato da ingombri molto contenuti (solo 3 litri di volume), il nuovo mini PC di ASUS è dotato di WiFi 7 Intel Killer, Bluetooth 5.4 e un avanzato sistema di raffreddamento.

ASUS BE27ACGN è, invece, il nuovo display da 27 pollici con risoluzione QHD, pannello IPS 16:9 e refresh rate a 120Hz, in grado di assicurare immagini fluide e una copertura del 99% dello spazio colore sRGB. Offre ampie opzioni di connettività (HDMI, DisplayPort, USB-C da 96W, Ethernet, 4 USB 3.2), massima ergonomia e compatibilità VESA. Include un kit per il montaggio di mini PC ASUS, è certificato EPEAT Gold e Climate+ ed è dotato di tecnologia ASUS Power Sync per una gestione energetica integrata con i NUC compatibili.

Industrial AI: soluzioni avanzate per trasporti, smart city e industria 4.0

All’evento di Taipei ASUS mostra anche le sue soluzioni di Industrial AI pensate per applicazioni complesse nell’ambito dei trasporti, delle smart city e dell’industria.

Tra queste proposte si menziona l’ASUS PE1103N, un edge computer compatto basato su NVIDIA Jetson Orin NX/Nano, che offre fino a 157 TOPS ed è ottimizzato per l’impiego su veicoli e per robotica mobile, supportando fino a otto telecamere GMSL 2.0 e funzionalità di visione AI per la navigazione autonoma. Il dispositivo garantisce connettività flessibile e gestione remota tramite la piattaforma ASUS IoT Cloud Console (AICC).

Al Computex debutta, inoltre, l’ASUS RUC-1000G, primo edge AI GPU computer al mondo compatibile con GPU da 600W e interfaccia PCIe 5.0. In grado di fornire una potenza fino a 4000 TOPS, supporta applicazioni AI ad alte prestazioni come veicoli autonomi e l’analisi video avanzata. Grazie al design rack 2U e alla compatibilità con GPU come la RTX Pro 6000, il sistema è ideale per l’integrazione in ambienti industriali.

Healthcare AI: l’innovazione ASUS per la sanità del futuro

ASUS si è posta l’obiettivo di rivoluzionare il settore della sanità integrando intelligenza artificiale, Internet of Things e analisi dei big data, nell’ottica di ottimizzare i flussi di lavoro, migliorare la precisione diagnostica e offrire una gestione personalizzata. Tra le principali innovazioni presentate spicca HealthAI Genie, una funzione integrata nell’app ASUS VivoWatch HealthConnect, che fornisce in tempo reale indicazioni su benessere e attività fisica, attingendo sia dai dati dell’utente che da studi medici aggiornati.

Tra le soluzioni per la diagnostica, l’ecografo portatile ASUS Handheld Ultrasound Solution LU800 integra al meglio l’AI con la tecnologia ecografica esistente per velocizzare le misurazioni, ottimizzare le immagini in tempo reale e permettere l’utilizzo tramite comandi vocali, semplificando il lavoro degli operatori sanitari. In ambito endoscopico, ASUS presenta EndoAim, un sistema basato su intelligenza artificiale per il rilevamento e la classificazione dei polipi intestinali, già in uso in oltre 35 ospedali a Taiwan e ora pronto per la diffusione internazionale.

Completano le novità in questo ambito alcune soluzioni digitali di nuova generazione per la gestione ospedaliera: la piattaforma ASUS xHIS Digital Health Platform, che favorisce la trasformazione digitale delle strutture sanitarie, grazie a un’architettura modulare e al cloud ibrido; ASUS Miraico, che migliora l’accuratezza nella codifica ICD-10, e la piattaforma Lumos Health Data Intelligence Platform, che facilita l’integrazione FHIR e supporta la ricerca clinica. Infine, il Clinical AI Assistant, basato su modelli linguistici di grandi dimensioni, che assiste i medici nella gestione della documentazione e nelle diagnosi, ottimizzando l’efficienza e la qualità delle cure.