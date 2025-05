ASUSTOR: NAS sempre compatibili con componenti di terze parti

Personalizzazione e contrasto all’obsolescenza programmata dei prodotti. È questo ciò a cui crede fermamente ASUSTOR, fondata attraverso un investimento diretto di ASUSTeK Computer e importante produttore di NAS e soluzioni per la video sorveglianza.

In un mercato sempre più orientato a vincolare l’utilizzo dei dispositivi da parte degli utenti, e con il motto “ASUSTOR Means Freedom”, l’azienda annuncia la propria intenzione di mantenere aperti i propri NAS, confermando il proprio impegno a favore della massima libertà e della piena proprietà dell’hardware da parte dei clienti.

ASUSTOR dice no al vendor lock-in e all’obsolescenza programmata

Contrariamente alle recenti tendenze del settore, che vedono l’introduzione di restrizioni sugli hard disk e blocchi a livello software, ASUSTOR ci tiene a sottolineare che l’utente dev’essere libero di utilizzare i dispositivi acquistati nel modo che ritiene più opportuno. Per questo motivo, i possessori dei NAS ASUSTOR non saranno mai soggetti ad alcuna limitazione né sulla scelta delle memorie di massa, né sul sistema operativo da installare.

ASUSTOR si oppone fermamente a pratiche come il vendor lock-in e l’obsolescenza programmata e conferma che i propri NAS sono progettati per garantire un’ampia compatibilità con una vasta gamma di componenti di terze parti, offrendo all’utente la massima flessibilità nella scelta di hard disk, SSD e RAM.

Sebbene venga mantenuta una lista di compatibilità per cercare di offrire la migliore esperienza d’uso, questa non costituisce una restrizione e qualsiasi memoria di massa conforme alle interfacce supportate dai dispositivi può teoricamente funzionare sui suoi NAS.

La possibilità di scegliere senza vincoli i propri dischi può rappresentare un vantaggio concreto anche in termini di capacità di archiviazione. Infatti, gli HDD più capienti oggi disponibili sul mercato raggiungono i 36 TB, una capacità che i dischi proprietari che alcuni NAS sul mercato richiedono potrebbero non supportare, limitando quindi le potenzialità di espansione e ottimizzazione.

Le esigenze dell’utente al centro dell’offerta

ASUSTOR, inoltre, crede che la possibilità di installare sistemi operativi alternativi rappresenti un ulteriore segnale del proprio impegno a favore della libertà degli utenti e, sebbene non fornisca supporto diretto per altri sistemi, non ne ostacola in alcun modo l’utilizzo. Questo approccio aperto contribuisce non solo a garantire una maggiore durata dei dispositivi, oltre il ciclo di supporto ufficiale dei prodotti, ma favorisce anche un utilizzo più sostenibile delle risorse, riducendo l’impatto ambientale legato allo smaltimento di apparecchiature che sarebbero ancora perfettamente funzionanti.

Con una filosofia basata sulla semplicità e sulla trasparenza, ASUSTOR intende continuare a offrire soluzioni di archiviazione che mettano al centro le reali esigenze dell’utente, senza vincoli tecnici o commerciali, ponendo la massima soddisfazione del cliente al centro della propria missione.