ASUSTOR presenta il nuovo HDD enterprise Seagate IronWolf Pro da 30 TB

ASUSTOR, uno dei più importanti e innovativi produttori di soluzioni per l’archiviazione dei dati, fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer, annuncia il supporto per il nuovo hard disk enterprise Seagate IronWolf Pro da 30 TB con tecnologia Mozaic 3+, che consente un significativo incremento della densità di archiviazione per singolo disco.

Caratteristiche principali dei nuovi HDD Seagate IronWolf Pro da 30 TB

Grazie al supporto per unità ad alta capacità, i NAS ASUSTOR si confermano come soluzioni ideali per piccole e medie imprese, ma anche organizzazioni più strutturate, content creator e, più in generale, per tutti coloro che necessitano di archiviare volumi significativi di dati senza compromessi in termini di prestazioni e affidabilità.

Progettati per ambienti NAS professionali, i Seagate IronWolf Pro da 30 TB offrono la massima densità, affidabilità e compatibilità, nonché funzionalità avanzate di monitoraggio e recupero dati integrate. Ottimizzate per gestire carichi di lavoro intensivi in modalità operativa continuativa 24/7, queste unità rappresentano la scelta ideale anche per sfruttare al meglio le esclusive funzionalità dei NAS ASUSTOR come MyArchive, che consente di utilizzare questi dispositivi secondo una logica simile a quella delle soluzioni storage a dischi rimovibili.

Con l’aumento della mole di dati da gestire da parte delle imprese, cresce anche l’importanza attribuita a scalabilità, performance e contenimento dei costi di manutenzione nel lungo periodo. I NAS di ASUSTOR si evolvono costantemente per rispondere a tali esigenze e il supporto per dischi di nuova generazione ad alta capacità, come l’IronWolf Pro da 30 TB, consente ad aziende e content creator di aggiornare le proprie infrastrutture di archiviazione al massimo delle potenzialità, senza dover sottostare a limitazioni imposte da vincoli proprietari, assicurando i massimi livelli di affidabilità e durata nel tempo del proprio investimento.

Serie e modelli che supportano il nuovo hard disk

I nuovi hard disk Seagate IronWolf Pro da 30 TB sono ideali per i NAS ASUSTOR della serie Lockerstor Gen3, che insieme rappresentano una combinazione vincente di elevata capacità, prestazioni ai vertici della categoria, affidabilità e resistenza a carichi di lavoro continuativi. Si tratta di caratteristiche che rendono queste soluzioni perfette per aziende e professionisti che necessitano di infrastrutture di archiviazione scalabili, performanti e pronte per un utilizzo intensivo 24/7.

I nuovi hard disk Seagate IronWolf Pro da 30 TB (ST30000NT011) sono supportati dalle seguenti serie di NAS ASUSTOR e unità di espansione: Drivestor Pro / Drivestor Pro Gen2 / Ninmbustor Gen2 / Lockerstor Gen2 / Lockerstor Gen3 / Lockerstor Pro / Xpanstor 4. Ulteriori serie e modelli saranno aggiunti in futuro.