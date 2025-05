AutoVu: un nuovo alleato per la sicurezza stradale

Genetec, realtà operante a livello mondiale nel software per la sicurezza fisica per le aziende, ha annunciato il plugin AutoVu per i Report di Analisi ALPR: strumento investigativo avanzato che amplia le capacità di ricerca forense basate sul riconoscimento automatico delle targhe all’interno della piattaforma Genetec Security Center.

Il nuovo plugin AutoVu consente agli agenti delle forze dell’ordine e agli investigatori di circoscrivere rapidamente il novero dei sospettati mediante l’analisi dei modelli comportamentali dei veicoli, su parametrici specifici come velocità di guida e i gruppi di spostamento. La soluzione offerta da Genetec è progettata per far risparmiare tempo prezioso agli investigatori grazie all’eliminazione della selezione manuale dei dati che consente analisi più mirate ed efficienti.

Le funzionalità incluse in AutoVu

Il plugin AutoVu “ALPR Analysis Reports” offre le seguenti principali funzionalità:

Analisi dei Gruppi con cui gli investigatori possono identificare i veicoli che si spostano sempre con un altro veicolo di cui è nota la targa, rivelando schemi che possono indicare l’esistenza di un coordinamento per attività criminale organizzata. Anziché esaminare manualmente i report di lettura, con AutoVu gli agenti possono inserire una targa nota, selezionare le telecamere ALPR pertinenti e definire la frequenza con cui i veicoli appaiono insieme (ad esempio, entro pochi secondi, attraverso più telecamere). Il sistema identifica quindi istantaneamente i potenziali gruppi di veicoli. In casi come il furto organizzato nei negozi, ciò è particolarmente utile: un veicolo sospetto noto potrebbe essere collegato a più casi e l’analisi dei gruppi può rivelare se un altro veicolo, utilizzato per la fuga, è costantemente nelle vicinanze, aiutando gli investigatori a restringere rapidamente il campo dei sospetti.

La funzione Analisi di Tempo e Velocità consente agli investigatori di identificare rapidamente i veicoli che mostrano un comportamento anomalo, come quelli che si allontanano da una scena del crimine, confrontando la velocità stimata dei veicoli che si spostano tra due telecamere ALPR. Gli agenti selezionano semplicemente le telecamere situate all'interno di una zona di interesse e definiscono un intervallo di tempo (ad esempio, da uno a cinque minuti). Il sistema genera quindi un report che elenca tutti i veicoli che hanno attraversato entrambe le telecamere, insieme alle relative velocità stimate. Ciò consente agli investigatori di individuare immediatamente le anomalie, come un veicolo che viaggia a 100 km/h in un'area in cui la maggior parte viaggiava a 50 km/h, senza dover esaminare migliaia di letture di targhe. In casi di incidente con omissione di soccorso, questo strumento incluso in AutoVu aiuta a individuare i sospetti in pochi secondi, rivelando quali veicoli hanno sfrecciato in un'area definita subito dopo l'evento.

Disponibilità

Il plugin AutoVu ALPR Analysis Reports è disponibile come add-on a pagamento all’interno di Security Center tramite la rete di partner di canale accreditati.

Dichiarazioni

“Il nuovo plugin fornisce agli investigatori ciò di cui hanno bisogno per concludere le indagini più rapidamente”, ha affermato Steve Hins, Product Group Manager, ALPR presso Genetec. “Con pochi clic, possono individuare schemi e comportamenti nei dati dei veicoli che altrimenti richiederebbero ore o giorni per essere individuati manualmente”.