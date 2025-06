AVM distribuisce le soluzioni FRITZ! in Italia con Computer Gross

Computer Gross, specialista italiano nella distribuzione a valore, da sempre attento alle nuove tendenze e alle crescenti esigenze dell’ecosistema dei Partner, ha annunciato di aver siglato un accordo di distribuzione con AVM, vendor e produttore europeo delle rinomate soluzioni FRITZ! per il networking.

Italia mercato chiave per la crescita di AVM

Grazie alla sinergia con Computer Gross, distributore riconosciuto per l’eccellenza dei servizi a valore aggiunto, la copertura capillare del territorio, la logistica avanzata e una piattaforma e-commerce B2B premiata e innovativa, AVM rafforza la propria strategia di crescita sul mercato italiano con l’obiettivo di consolidare ed espandere la presenza del brand in ambito B2B e con un focus specifico sul networking per il mondo professionale.

L’accordo si concentrerà in particolare sulla promozione delle tecnologie di nuova generazione: 5G, Wi-Fi 7, rete Mesh e fibra ottica, elementi chiave per costruire l’infrastruttura di rete del futuro. L’ecosistema FRITZ! è pensato per rispondere alle esigenze del mondo professionale con soluzioni che uniscono prestazioni, semplicità d’uso e versatilità, ideali anche per scenari business-critical.

Dichiarazioni

“L’Italia è il mercato focus per la crescita futura della nostra azienda”, ha commentato Luca Venturi, Head of Telco & B2B di AVM Italia. “Attraverso la collaborazione con un partner strategico come Computer Gross, puntiamo a offrire ai nostri clienti del mercato B2B le migliori soluzioni tecnologiche per la connettività. Dietro il brand FRITZ! c’è l’azienda che dal 1986 progetta i propri dispositivi nella capitale tedesca puntando sempre sulla qualità e l’innovazione. La nostra missione è fornire un’esperienza utente di livello superiore, unendo affidabilità e alti standard qualitativi e normativi, con un contributo tangibile verso la sicurezza e la sostenibilità”.

“L’accordo con AVM testimonia il nostro forte impegno nel ricercare sempre le migliori soluzioni da presentare all’ecosistema dei Partner e va ad inserirsi all’interno di un portfolio di soluzioni di Vendor leader unico sul mercato. Un ulteriore punto di forza di questo accordo è riconducibile al consolidamento e alla valorizzazione di alleanze e partnership con alcuni tra i principali Vendor ICT, che indirizzano strategicamente le diverse esigenze, andando a proporre soluzioni ideali integrate, in grado di rispondere alle sempre crescenti necessità di un mercato in continua evoluzione”, hanno confermato Marco Sangiorgi e Francesca Rossi, Business Unit Manager JOpen, Computer Gross.