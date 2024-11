Avnet Silica: tanti eventi da non perdere a Electronica 2024

È tutto pronto per l’edizione 2024 di Electronica, la fiera dedicata all’industria dell’elettronica che si terrà a Monaco dal 12 al15 novembre. Tra le aziende di settore che parteciperanno alla fiera c’è Avnet Silica, una società del gruppo Avnet, presenterà le proprie tecnologie più all’avanguardia e i prodotti più innovativi dei suoi fornitori. Ospiterà inoltre una serie di sessioni interattive di approfondimento e offrirà ai visitatori opportunità di networking uniche. Avnet Silica accoglierà nel proprio stand ospiti di vario genere, dagli ingegneri ai principali decision-maker del settore.

I visitatori avranno l’opportunità di assistere agli eventi principali organizzati in due aree tematiche: demonstrations e events & conversations.

L’area “Demostrations” di Avnet Silica

Vintage Meets Future: demo di un chatbot AI promosso da TRIA

Una cabina telefonica in stile vintage porterà i visitatori nel futuro. In questa demo, sviluppata in collaborazione con TRIA e AMD, i partecipanti potranno prendere parte a una serie di confronti dinamici basati sull’intelligenza artificiale a livello edge. Interamente offline, la demo metterà a confronto la velocità, la sicurezza e l’efficienza delle moderne soluzioni di intelligenza artificiale evocando nostalgicamente le chiamate telefoniche tradizionali.

AI Pong Game

Presso lo standi Avnet Silica i visitatori potranno mettere alla prova i propri riflessi con il gioco AI Pong, basato su una BOX-8640U ASRock e alimentato dal nuovissimo chip Ryzen 8000 di AMD. Questa demo, eseguita su sistema operativo Microsoft, mette in luce le doti di velocità ed efficienza dell’edge computing, che consentono all’intelligenza artificiale di adattarsi dinamicamente alle strategie dei giocatori in tempo reale.

Flight simulator

I visitatori avranno l’opportunità di ‘sfrecciare nei cieli’ grazie a un simulatore di volo immersivo. Questa dimostrazione pratica evidenzia le innovazioni di Avnet Silica nel campo dell’elaborazione dati in tempo reale e dell’intelligenza artificiale applicate all’automazione industriale e al settore aerospaziale.

Image rendering e video demo

La collaborazione tra Microsoft, Onsemi e AMD consente di esplorare il futuro del rendering video in tempo reale. Questa demo illustrerà le capacità delle tecnologie di elaborazione e calcolo ad alte prestazioni su una piattaforma industriale Kontron x86 e sistema operativo Windows 10 IoT Enterprise LTSC di Microsoft. Tale soluzione consente di aumentare la velocità e l’efficienza del rendering di video e immagini in un’ampia gamma di applicazioni. I visitatori dello stand Avnet Silica potranno scoprire come i progressi compiuti nel campo delle memorie, dell’elaborazione e dell’intelligenza artificiale stiano ampliando i confini delle prestazioni grafiche e della qualità visiva.

Domotica standard e sicura: demo Matter

La demo Matter di Avnet Silica illustra in che modo i dispositivi consumer e le piattaforme wireless dei principali fornitori di chip, come NXP Semiconductors, Nordic Semiconductor, STMicroelectronics e Qorvo, in abbinamento ai moduli Panasonic, u-blox, H&D Wireless e TRIA, siano in grado di comunicare in modo ottimizzato.

I principali aspetti messi in evidenza includono interoperabilità, connettività ad alta affidabilità, sicurezza avanzata e provisioning di servizi tramite il servizio EdgeLock 2GO di NXP. Questa articolata demo metterà in luce i futuri sviluppi della domotica su un’ampia gamma di piattaforme e dispositivi.

L’area “Events & Conversations”

Power Hour con Qorvo – Martedì 12 novembre, dalle 16:00 alle 18:00

Power Hour è un evento chiave presso lo stand Avnet Silica. La sessione in stile Q&A, in collaborazione con Qorvo e ospitata da Electropages, offrirà una serie di dimostrazioni dal vivo, di approfondimenti di esperti e di soluzioni pratiche ad alcuni dei problemi più complessi in tema di power design. Mike Engelhardt di Qorvo e Thomas Hauer di Avnet Silica coordineranno la sessione, presentando gli ultimi sviluppi in QSPICE e rispondendo alle domande più complesse del pubblico sul power design. Questa coinvolgente e dinamica sessione sarà seguita da un happy hour di networking. I partecipanti sono incoraggiati a inviare i propri quesiti in anticipo, riceveranno così anche un’esclusiva t-shirt brandizzata.

Keynote: Laurent Lagosanto – Cyber Resilience Act (CRA) –

Giovedì 14 novembre, dalle 12.20 alle 12.50

Laurent Lagosanto di Avnet Silica terrà una presentazione sul Cyber Resilience Act (CRA) presso il Cyber Security Forum, ospitato da Electronic Specifier sul Visionary Stage. Laurent approfondirà il modo in cui il CRA sta rimodellando i requisiti e gli standard di sicurezza informatica dei dispositivi connessi, delle soluzioni IoT e della progettazione elettronica. Questo intervento fornirà a ingegneri e decisori una serie di spunti pratici su come rispettare le normative di sicurezza informatica in continua evoluzione e garantire la resilienza del prodotto.

Concorso BayStartUP – Giovedì 14 novembre, dalle 16:00 alle 18:00

A dimostrazione dell’impegno nel promuovere l’innovazione, Avnet Silica è orgogliosa di lanciare il concorso BayStartUP, rivolto alla prossima generazione di innovatori e di startup. Questo programma offre un supporto completo comprendente preziose risorse e vaste reti di settore, il tutto concepito per trasformare i concetti più innovativi in solide realtà.

Eventi esclusivi dedicati all’ospitalità e al networking con i fornitori

Grazie alla presenza ad Electronica 2024 di alcuni dei decision maker più influenti del settore, tra cui responsabili acquisti, ingegneri e business leader, Avnet Silica promuove varie opportunità di networking e incontri individuali. Durante la manifestazione, i visitatori potranno entrare in contatto con i fornitori chiave di Avnet Silica e partecipare a una serie di eventi esclusivi. Gli appuntamenti mattutini includono le colazioni con gli esperti di Micron, Nordic e NXP. Nel pomeriggio, i partecipanti potranno godersi una rilassante pausa caffè con gli specialisti di Nexperia, Onsemi e STMicroelettronics. Queste sessioni rappresentano un’eccellente opportunità per porre domande, analizzare progetti ed esplorare possibilità di collaborazione in un contesto informale.