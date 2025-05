AVSI porta formazione tecnica in Kenya con Sacchi Elettroforniture

Oggi condividiamo la storia di una partnership che mira anche a creare delle esperienze profonde e toccanti a livello umano, fatto si di formazione ma anche di rapporti umani costruttivi e coinvolgenti per chi li vive in prima persona. Stiamo parlando della collaborazione tra Sacchi Elettroforniture, azienda di riferimento nella distribuzione di materiale elettrico e rinnovabili del nord Italia che ha fatto della responsabilità sociale un impegno concreto e AVSI, realtà del terzo settore che sviluppa progetti umanitari nel mondo, con la quale ha avviato un percorso di sostegno ai giovani nei Paesi più fragili.

AVSI e Sacchi Elettroforniture: una partnership che dura da più di 20 anni

Dal 2003 a oggi questa collaborazione si è evoluta: dai primi progetti di sostegno a distanza, grazie ai quali oltre 350 ragazzi e ragazze di 16 Paesi (tra cui Kenya, Uganda, Costa d’Avorio, Libano e Iraq) hanno ricevuto istruzione e supporto quotidiano, Sacchi è progressivamente passata a un coinvolgimento più diretto e progettuale. Oggi l’azienda affianca AVSI nel realizzare iniziative di formazione tecnica, per accompagnare i giovani nel loro ingresso nel mondo del lavoro e contribuire allo sviluppo sociale ed economico delle comunità locali.

Un impegno concreto che negli anni ha visto il coinvolgimento progressivo anche di collaboratori e collaboratrici dell’azienda, invitati ad andare in prima persona sul campo nei Paesi coinvolti. Ne è una testimonianza il recente viaggio in Kenya per conoscere la comunità locale e organizzare momenti di formazione dedicati agli studenti e alle studentesse del luogo.

Esperienze profonde che lasciano il segno

Due giornate intense presso l’Istituto St.Kizito hanno offerto ad alcuni dipendenti di Sacchi di portare in aula conoscenze tecniche, esperienza diretta e passione. Con le classi del primo anno, si è affrontato il tema della sicurezza sul lavoro, analizzando i principali rischi connessi agli impianti elettrici, con l’obiettivo di promuovere comportamenti responsabili e sicuri. Gli studenti e le studentesse del secondo anno hanno approfondito il mondo dell’illuminazione e dell’illuminotecnica, con un taglio pratico e orientato all’applicazione concreta dei concetti. Il programma si è completato con una lezione sugli impianti solari ed è stato affrontato il tema dei guasti a terra e dei relativi sistemi di protezione, introducendo infine la gestione del PLC, per offrire una panoramica completa su alcuni dei temi più attuali della formazione tecnica.

Questi momenti formativi creati in collaborazione con AVSI non sono stati solo un’occasione per trasferire competenze tecniche, ma anche un’opportunità per instaurare un dialogo autentico con i ragazzi e le ragazze, accogliendo la loro curiosità e il loro entusiasmo.

Il viaggio, infatti, ha rappresentato molto di più. Accanto all’impegno educativo, i collaboratori e le collaboratrici di Sacchi hanno avuto l’occasione di instaurare una profonda connessione umana con la comunità del luogo, visitando le strutture di accoglienza, le scuole e gli orfanotrofi, dove hanno condiviso momenti di gioco con i bambini e le bambine della Little Prince Primary School e dell’Ushirika Centre nella baraccopoli di Kibera, Esperienze semplici ma profonde, che hanno lasciato un segno indelebile e rafforzato il legame umano tra persone, culture e vissuti differenti.

L’impegno di Sacchi prosegue anche in Italia, con iniziative rivolte all’inclusione e alla formazione di migranti e rifugiati. È il caso del progetto “Ricominciare”, che prevede percorsi di inserimento lavorativo e accompagnamento sociale. Nell’ambito di questa iniziativa avviata in collaborazione con AVSI, 30 persone hanno avuto l’opportunità di visitare il Centro Logistico di Desio e conoscere da vicino le attività e i processi di una logistica avanzata. Un’esperienza formativa e umana, fondata sulla condivisione di competenze ma anche di valori, come la collaborazione e l’inclusione.

Dichiarazioni

“La collaborazione con AVSI rappresenta una parte importante delle nostre attività di responsabilità sociale d’impresa che prendono il nome di ‘Sacchi per il Sociale’. Vogliamo essere promotori di una cultura del fare, che si traduce in dedizione, passione e spirito di iniziativa, e con questi progetti vogliamo trasferire le nostre conoscenze e i nostri valori per aiutare i tanti giovani che desiderano istruzione qualificata contribuendo in modo concreto alla costruzione di un futuro migliore per loro”, commenta Marco Valera, VP Human Resourse di Sacchi Elettroforniture.