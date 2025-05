Axitea viene acquisita da ARGOS

Argos Wityu, gruppo d’investimento paneuropeo indipendente, ha acquisito una quota di maggioranza in Axitea, realtà italiana specializzata nei servizi di sorveglianza e sicurezza digitale per clienti aziendali, da Stirling Square, società di private equity paneuropea operante nel settore dell’internazionalizzazione e della digitalizzazione delle imprese del mid-market. Questa acquisizione segna il decimo investimento del fondo Mid-Market VIII di Argos Wityu. I termini finanziari della transazione non sono stati resi noti.

Chi è Axitea

Axitea è un fornitore di servizi di sicurezza integrati, che offre soluzioni su misura per PMI e grandi imprese che rispondono ai bisogni di sicurezza fisica e digitale. Fondata nel 1914, Axitea ha costantemente guidato l’innovazione nel settore, diventando la prima azienda in Italia a implementare soluzioni di sorveglianza alimentate dall’AI. Sotto il controllo di Stirling Square, Axitea ha subito una trasformazione digitale e un riposizionamento strategico per diversificare la propria base di clienti nel settore pubblico e privato. Questa trasformazione digitale ha comportato per Axitea il passaggio da un modello tradizionale di sicurezza fisica a una piattaforma di sicurezza integrata abilitata dalla tecnologia, che combina sorveglianza, sistemi di allarme e sicurezza informatica in un’unica soluzione unificata. Oggi, Axitea offre una suite completa di servizi progettati per proteggere sia i beni fisici (ad esempio, infrastrutture, veicoli, merci) sia gli asset intangibili digitali (ad esempio, dati sensibili, identità, proprietà intellettuale, reputazione), adattandosi alle esigenze in evoluzione dei clienti in ambienti tradizionali, tecnologici e informatici.

Le nomine

Argos Wityu collaborerà con l’attuale team di gestione, guidato dal CEO Marco Bavazzano, per sostenere la prossima fase di crescita di Axitea. La roadmap strategica mira a posizionare Axitea specialista dei servizi di sicurezza convergenti, offrendo sistemi avanzati di ‘protezione attiva’ digitale che mitigano efficacemente un’ampia gamma di rischi che si trovano quotidianamente ad affrontare le aziende.

Il Consiglio di Amministrazione appena nominato la Presidenza di Pietro Scott Jovane, former CEO di Microsoft Italia, che porta con sé una vasta esperienza di leadership nel guidare la trasformazione digitale e l’innovazione. Jovane svolgerà un ruolo centrale nell’espansione dell’offerta tecnologica dell’azienda, sfruttando la propria esperienza per accelerare l’evoluzione dell’azienda verso soluzioni avanzate di sicurezza fisica e informatica integrate.

Dichiarazioni

Andrea Pavesi, Partner di Argos Wityu, ha commentato: “Siamo lieti di investire in Axitea, un’azienda posizionata in modo unico nel panorama della sicurezza in rapida evoluzione. Mentre il settore si sposta dai modelli tradizionali ad alta intensità di lavoro verso la tecnologia sofisticata e le soluzioni guidate dall’intelligenza artificiale, Axitea è già in prima linea in questa trasformazione. Con il nostro sostegno, crediamo che Axitea accelererà la propria evoluzione tecnologica, attraverso l’espansione delle potenzialità di sicurezza che consente la AI e creando un valore eccezionale in questo mercato in forte crescita. Questo investimento rappresenta perfettamente il DNA di Argos: identifichiamo le aziende con solidi fondamentali e collaboriamo con i team di gestione per sbloccare il loro pieno potenziale, in questo caso sfruttando la nostra esperienza nella trasformazione digitale e nell’espansione”.

Marco Bavazzano, CEO di Axitea, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di iniziare questo nuovo capitolo a fianco di Argos Wityu. Il loro supporto strategico e operativo ci permetterà di accelerare la nostra transizione verso la protezione attiva digitale e di rafforzare ulteriormente la nostra leadership nei servizi di sicurezza abilitati dalla tecnologia. Insieme, siamo pronti a scalare il nostro impatto, a innovare attraverso settori verticali chiave e a rispondere alle esigenze in evoluzione dei nostri clienti. Colgo l’occasione per ringraziare il team di Stirling Square per il suo sostegno di lunga data, mentre evolvevamo la nostra strategia per soddisfare le mutevoli esigenze dei nostri clienti, anche facendo gli investimenti necessari per guidare la nostra trasformazione digitale di successo”.

Pietro Scott Jovane, Presidente del nuovo CdA ha aggiunto: “Innovazione, un team forte e un mercato promettente, sono elementi che fanno della formula di Axitea un leader di successo con un forte potenziale. Abbiamo un know-how e un vantaggio competitivo unico, a cui si unisce il supporto di Argos, con competenze ed esperienze su scala europea, che ci fanno guardare al futuro con fiducia“.

Stefano Bonfiglio, Founder e Chairman esecutivo di Stirling Square, ha dichiarato: “Siamo estremamente orgogliosi di aver sostenuto l’evoluzione e la crescita di Axitea, che si è trasformata in un fornitore di servizi di sicurezza integrati e gestiti abilitati dalla tecnologia e ha raggiunto la posizione di leader di mercato in Italia. Lavorando a fianco di Marco e del suo team, abbiamo effettuato investimenti mirati e strategici in innovazione, risorse umane e infrastrutture digitali per rispondere alle mutevoli esigenze di sicurezza dei clienti. Siamo felici di avere sostenuto questa trasformazione digitale e di vedere l’azienda realizzare il potenziale che avevamo individuato al momento dell’investimento iniziale. A nome del nostro team, desidero estendere i nostri ringraziamenti a Marco e al suo team e augurare loro il meglio in questo nuovo ed entusiasmante capitolo dell’azienda“.