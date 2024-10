Barracuda annuncia tante novità per i Partner

Barracuda Networks, fornitore di soluzioni di sicurezza cloud-first, ha annunciato il lancio di Barracuda Partner Sales Engineer Community, un programma di potenziamento e riconoscimento per rivenditori a valore aggiunto, fornitori di servizi gestiti, distributori e system integrator. Barracuda Partner Sales Engineer Community offre accesso esclusivo a laboratori di formazione, strumenti di scansione, demo e sandbox di prodotti Barracuda per ampliare le competenze tecniche e aiutare i clienti a rafforzare le proprie difese di cybersecurity. I partner possono inoltre ottenere riconoscimenti e vantaggi esclusivi e collaborare agilmente con i colleghi.

Il Barracuda Partner Success Program si evolve

Barracuda ha anche presentato i potenziamenti del Barracuda Partner Success Program, che migliorano l’esperienza dei partner, introducono nuovi strumenti di automazione e self-service per aumentare la produttività e contribuiscono a scoprire nuove possibilità di business per incrementare fatturato e profittabilità. Tali miglioramenti includono:

Security Operations Center (SOC)-as-a-Service per i partner che svolgono attività di vendita : Per la prima volta disponibile per tutti i partner, Barracuda Managed XDR (Extended Detection and Response) permette di rafforzare la strategia di cybersecurity dei partner e dei loro clienti e risponde al contempo alla crescente opportunità di SOC-as-a-Service per gli utenti finali. La piattaforma cloud-native fornisce un SOC distribuito a livello globale 24×7 per un rapido rilevamento e risposta alle minacce. Migliora inoltre la resilienza informatica aiutando il personale IT ad affrontare le minacce e a correggere eventuali criticità con un’unica soluzione, eliminando la necessità di ricorrere a diversi strumenti di sicurezza o a competenze specializzate.

: Per la prima volta disponibile per tutti i partner, (Extended Detection and Response) permette di rafforzare la strategia di cybersecurity dei partner e dei loro clienti e risponde al contempo alla crescente opportunità di SOC-as-a-Service per gli utenti finali. La piattaforma cloud-native fornisce un SOC distribuito a livello globale 24×7 per un rapido rilevamento e risposta alle minacce. Migliora inoltre la resilienza informatica aiutando il personale IT ad affrontare le minacce e a correggere eventuali criticità con un’unica soluzione, eliminando la necessità di ricorrere a diversi strumenti di sicurezza o a competenze specializzate. Risorse e programmi di formazione tecnica : Le nuove certificazioni per Barracuda Managed XDR e le certificazioni aggiornate per altre soluzioni di punta, tra cui Barracuda Email Protection e Barracuda Cloud-to-Cloud Backup , aiutano i partner a differenziare il proprio business, migliorare il ciclo di vendita per chiudere più velocemente le transazioni, incrementare il fatturato e aumentare l’efficienza operativa, migliorando l’esperienza del cliente. Inoltre, una nuova pagina demo per i partner offre un accesso semplificato per favorire le opportunità di vendita.

: Le nuove certificazioni per Barracuda Managed XDR e le certificazioni aggiornate per altre soluzioni di punta, tra cui e , aiutano i partner a differenziare il proprio business, migliorare il ciclo di vendita per chiudere più velocemente le transazioni, incrementare il fatturato e aumentare l’efficienza operativa, migliorando l’esperienza del cliente. Inoltre, una nuova pagina demo per i partner offre un accesso semplificato per favorire le opportunità di vendita. Tool di automazione di canale per migliorare la produttività: Due nuovi modelli di dashboard consentono ai partner di monitorare facilmente la conformità del programma con una visibilità in tempo reale su ricavi, certificazioni ottenute e rinnovi, nonché di monitorare le performance rispetto agli obiettivi del rebate.

Ideato per garantire il successo dei partner di tutto il mondo, il Barracuda Partner Success Program fornisce supporto e risorse uniche che consentono ai partner di continuare a essere efficienti nei vari canali di mercato, compresi i servizi gestiti, la rivendita e i marketplace, in modo da poter soddisfare i clienti nel luogo e nel modo in cui desiderano acquistare e utilizzare la tecnologia. I partner possono usufruire di risorse, incentivi e percorsi di successo chiari, specifici per i livelli Premier, Preferred e Authorized.

Dichiarazioni

“Le operazioni di sicurezza ‘always-on’ sono fondamentali per proteggersi dalle complesse minacce alla cybersecurity di oggi e i partner devono dare priorità a soluzioni complete che siano facili da acquistare, implementare e utilizzare”, ha dichiarato Jason Beal, vice president worldwide partner ecosystems di Barracuda. “Dal momento del lancio abbiamo apportato significativi miglioramenti al Barracuda Partner Success Program per dotare i partner che si trovano in prima linea di soluzioni all’avanguardia, di esperti di sicurezza, nonché della formazione e degli strumenti necessari per neutralizzare gli attacchi e migliorare la resilienza informatica complessiva. Siamo in costante ascolto dei nostri partner e impariamo da loro in un approccio veramente collaborativo, e questi aggiornamenti del programma rispondono direttamente ai feedback che riceviamo per soddisfare le esigenze in continua evoluzione”.