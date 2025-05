Bitdefender annuncia le novità del Partner Advantage Network

Bitdefender, azienda specializzata nella cybersicurezza, annuncia importanti aggiornamenti dei suoi programmi di canale Partner Advantage Network – Reselling Channel Partner Program e Managed Service Provider (MSP) Partner Program. Gli aggiornamenti sono stati pensati per massimizzare le opportunità di guadagno, semplificare il coinvolgimento dei partner e rafforzare ulteriormente il supporto al canale e agli MSP. Il programma introduce un nuovo livello Platinum, amplia l’accesso a soluzioni di sicurezza avanzate attraverso il programma Not-for-Resale (NFR) e semplifica il processo di registrazione dei deal.

Più supporto alle vendite, al marketing e ai processi operativi

Il programma Bitdefender Partner Advantage Network è strutturato su più livelli con percorsi distinti per rivenditori e MSP che premia i partner con vantaggi crescenti man mano che aumentano il loro impegno e il loro successo all’interno dell’ecosistema. Il programma supporta sia la specializzazione di prodotto che di servizio, consentendo ai partner di allinearsi ai loro punti di forza principali. Tutte le soluzioni di sicurezza aziendale di Bitdefender sono disponibili per i partner, come la protezione degli endpoint che include rilevamento e risposta estesi (XDR), sicurezza cloud-native, managed detection and response (MDR) e la nuova soluzione GravityZone Proactive Hardening and Attack Surface Reduction (PHASR), la prima soluzione di sicurezza degli endpoint del settore che adatta dinamicamente l’hardening a ogni utente.

Sulla base dei successi ottenuti in passato, il programma ampliato offre supporto alle vendite, al marketing e ai processi operativi per migliorare il vantaggio competitivo, creare un valore differenziato per i clienti e aumentare le opportunità di guadagno.

I principali vantaggi del programma per i partner di Bitdefender

Nuovo livello Platinum per i partner più performanti – Bitdefender ha introdotto un esclusivo livello Platinum per riconoscere e fidelizzare i suoi rivenditori e MSP più performanti. I partner di questo livello ottengono l’accesso prioritario a vantaggi, assistenza dedicata e opportunità di go-to-market congiunte, rafforzando la loro posizione di consulenti di fiducia per la sicurezza nei rispettivi mercati.

– Bitdefender ha introdotto un esclusivo livello Platinum per riconoscere e fidelizzare i suoi rivenditori e MSP più performanti. I partner di questo livello ottengono l’accesso prioritario a vantaggi, assistenza dedicata e opportunità di go-to-market congiunte, rafforzando la loro posizione di consulenti di fiducia per la sicurezza nei rispettivi mercati. Programma Not-for-Resale (NFR) ampliato con il nuovo accesso MDR per gli MSP – Bitdefender ha potenziato il suo programma NFR per includere l’accesso MDR per gli MSP e fornisce a tutti i partner l’accesso alla suite completa di soluzioni di sicurezza, inclusa XDR, per uso interno e a scopo dimostrativo. Questo consente ai partner di approfondire le proprie competenze sui prodotti e di mostrare il valore reale attraverso dimostrazioni ai clienti di alto livello. L’assegnazione dei dispositivi NFR è ora basata su livelli, per garantire una distribuzione equa e massimizzare i vantaggi tra i livelli dei partner nei programmi Reselling e MSP.

– Bitdefender ha potenziato il suo programma NFR per includere l’accesso MDR per gli MSP e fornisce a tutti i partner l’accesso alla suite completa di soluzioni di sicurezza, inclusa XDR, per uso interno e a scopo dimostrativo. Questo consente ai partner di approfondire le proprie competenze sui prodotti e di mostrare il valore reale attraverso dimostrazioni ai clienti di alto livello. L’assegnazione dei dispositivi NFR è ora basata su livelli, per garantire una distribuzione equa e massimizzare i vantaggi tra i livelli dei partner nei programmi Reselling e MSP. Processo di registrazione delle transazioni semplificato per i rivenditori del canale – Bitdefender ha semplificato il flusso di registrazione delle transazioni per ridurre le spese amministrative e abbreviare i cicli di vendita. Il nuovo sistema elimina l’obbligo di inserire configurazioni dettagliate dei prodotti al momento della registrazione e non richiede più una nuova approvazione in caso di modifica degli elementi dell’accordo, creando un processo più agile e facile per i partner.

Il programma Bitdefender Partner Advantage Network offre forti incentivi per la crescita dei partner, tra cui margini competitivi, opportunità di go-to-market congiunte e un portale centralizzato con visibilità delle transazioni, strumenti di lead generation, materiali di supporto e accesso a una formazione completa sui prodotti.

Dichiarazioni

“Bitdefender offre un’ampia gamma di soluzioni avanzate di sicurezza informatica per le aree più critiche, tra cui la protezione degli endpoint, la sicurezza del cloud, il rilevamento e la risposta gestiti (MDR) e la riduzione della superficie di attacco”, ha dichiarato David Andrade, Presidente di StoredTech. “Sono un partner affidabile e capace di aiutarci a proteggere i nostri clienti aziendali dalle minacce in costante evoluzione. Ciò che contraddistingue Bitdefender non è solo la sua tecnologia all’avanguardia e le sue innovazioni, ma anche l’elevato livello di assistenza che rafforza la nostra capacità di creare e promuovere relazioni a lungo termine con i clienti”.

“Bitdefender prosegue nell’impegno a generare valore sostenibile per rivenditori e MSP, mettendo a disposizione un percorso di crescita più accessibile e profittevole”, ha dichiarato Andrei Florescu, President and General Manager di Bitdefender Business Solutions Group. “I miglioramenti apportati al programma rispecchiano i feedback della nostra community di partner e confermano il nostro impegno nel valorizzare l’eccellenza, semplificare la collaborazione e accelerare il successo su scala globale”.