Black Duck e Computer Gross firmano un accordo di distribuzione

Computer Gross, distributore italiano da sempre attento alle nuove tendenze e alle crescenti esigenze dell’ecosistema dei Partner, ha annunciato di aver siglato un accordo di distribuzione con Black Duck, realtà specializzata nella sicurezza delle applicazioni, per offrire in tutta Italia il portafoglio pluripremiato di soluzioni di Application Security Testing di Black Duck.

Black Duck Leader per l’Application Security Testing, la Software Composition Analysis e lo Static Application Security Testing

Black Duck è stato riconosciuto sette volte come Leader nel Gartner Magic Quadrant per l’Application Security Testing, quattro volte come Leader nel Forrester Wave per la Software Composition Analysis e tre volte come Leader nel Forrester Wave per lo Static Application Security Testing. Grazie alla sua visione, flessibilità e copertura, l’azienda offre soluzioni in grado di rispondere prontamente a un mercato in costante evoluzione.

Dichiarazioni

“L’accordo con Computer Gross rappresenta una tappa significativa che contribuirà ad ampliare il valore del portafoglio Black Duck nel mercato italiano,” ha dichiarato Tom Herrmann, Vicepresidente dei canali globali e delle alleanze di Black Duck. “Espandere il nostro business attraverso il canale è una delle nostre principali priorità strategiche. Questo accordo testimonia il continuo slancio e la crescita che ci aspettiamo proseguendo nella diffusione delle nostre soluzioni di sicurezza applicativa di livello mondiale attraverso il canale”.

“L’accordo con Black Duck ha come obiettivo quello di rafforzare la strategia di soluzioni a valore e conferma la leadership di Computer Gross sui principali trend di mercato quali security, cloud, datacenter, che sempre di più richiedono competenze e soluzioni specifiche. Questo accordo di distribuzione testimonia il nostro forte impegno nel ricercare sempre le migliori soluzioni da presentare all’ecosistema dei Partner e va ad inserirsi all’interno di un portfolio di soluzioni a valore di Vendor leader unico sul mercato. Un ulteriore punto di forza di questo accordo è riconducibile al consolidamento e alla valorizzazione di alleanze e partnership con alcuni tra i principali Vendor ICT, che indirizzano strategicamente le diverse esigenze, andando a proporre soluzioni ideali integrate, in grado di rispondere alle sempre crescenti necessità di un mercato in continua evoluzione.” hanno confermato Barbara Ramaciotti e Paolo Barboni, Business Unit Manager Security, Computer Gross.