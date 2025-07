B&R sigla una partnership strategica con RS

Si rafforza la partnership tra B&R, la divisione Machine Automation di ABB, e RS, fornitore globale di prodotti e soluzioni di alta qualità per clienti industriali. Le due aziende annunciano di aver siglato un accordo di cooperazione strategica per la distribuzione dei prodotti B&R attraverso i canali online e offline di RS, offrendo un sistema di ordini online semplificato, una maggiore tracciabilità e un supporto locale affidabile. Questa partnership segna una tappa importante nel processo di ampliamento dell’accesso alle tecnologie di automazione di B&R, inizialmente nei principali mercati europei e con piani di espansione progressiva in altre regioni.

L’automazione B&R è accessibile ovunque con RS

RS renderà disponibile una gamma completa di prodotti di automazione B&R attraverso i propri canali online e offline, attraverso i quali i clienti potranno facilmente consultare e ordinare i prodotti. La partnership offre inoltre la tracciabilità completa degli ordini, consentendo ai clienti di seguire i propri acquisti dal momento del checkout fino alla consegna.

La collaborazione rafforza l’attuale rapporto strategico di RS Group con ABB Group e amplia la sua presenza nel settore dell’automazione industriale. L’iniziativa è inoltre in linea con la missione di RS di fornire innovazione, accessibilità e affidabilità alla sua crescente base di clienti industriali.

Dichiarazioni

“Questa partnership con RS è fondamentale e completa il nostro modello di servizio incentrato sul cliente”, ha affermato Susana Gonzalez, Chief Sales Officer di ABB Machine Automation (B&R). “Stiamo rendendo più facile che mai l’accesso alla tecnologia B&R per i costruttori di macchinari e i gli integrator, collaborando con uno dei distributori più rinomati e all’avanguardia nel mercato B2B, garantendo processi di approvvigionamento semplificati e un servizio di prima classe”.

“Questa collaborazione rafforza il nostro impegno con il Gruppo ABB e, offrendo le soluzioni di automazione avanzate di B&R ai nostri clienti in tutta Europa, consolida la nostra presenza nel settore dell’automazione industriale”, ha dichiarato Pete Malpas, Presidente EMEA di RS. “Ci impegniamo ad aiutare gli ingegneri e le realtà industriali a innovare più rapidamente, offrendo supporto tecnico e applicativo, semplificando al tempo stesso l’accesso alle migliori tecnologie al mondo. La nostra capacità di combinare prodotti, servizi e soluzioni digitali genera valore reale per le nostre partnership e per i nostri clienti in tutta la regione”.