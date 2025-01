BTicino svela le nuove funzionalità dell’app Home + Project

BTicino, brand italiano di infrastrutture elettriche, annuncia l’integrazione, all’interno dell’app Home + Project, di nuove funzionalità per la gestione e la realizzazione di una Smart Home.

L’app Home + Project, sviluppata da BTicino, è uno strumento di lavoro dedicato esclusivamente agli installatori per la progettazione e la configurazione, direttamente in cantiere, degli impianti domotici MyHOME mediante smartphone o tablet iOS e Android. BTicino aggiorna costantemente l’app e ha introdotto una serie di nuove funzionalità per rendere questo strumento ancora più semplice, intuitivo e completo.

Gli aggiornamenti introdotti in Home + Project

La prima novità di Home + Project riguarda il backup e ripristino della configurazione, per trasferire rapidamente la configurazione dell’impianto in un nuovo server in caso di manutenzione. Questa funzione consente di sostituire il nuovo server nell’impianto senza dover ripristinare completamente la configurazione di tutti i dispositivi.

Un’importante novità consiste poi nella sostituzione di un dispositivo senza riconfigurare l’impianto: il nuovo dispositivo, infatti, eredita la completa configurazione del precedente, inclusi scenari e profili di termoregolazione. Questo rende molto più facile il lavoro dell’installatore, ottimizzando di molto i tempi di messa in funzione (che è garantita solo se il dispositivo di sostituzione ha lo stesso codice articolo del precedente).

Per velocizzare la messa in funzione dell’impianto, è stata introdotta la funzionalità di associazione di più dispositivi di comando ad un attuatore (luce o tapparella) con una sola operazione. In questo modo non è più necessario, per ogni dispositivo di comando, ripetere la procedura di associazione con lo stesso attuatore. Viene anche introdotta l’associazione automatica dei comandi agli attuatori, che ottimizza i tempi, in quanto Home + Project suggerisce automaticamente il rispettivo dispositivo di comando da associare.

È stato inoltre introdotto il test «identifica» per il riconoscimento dei carichi. Questa funzionalità permette all’installatore di configurare un attuatore nel caso in cui questo non sia facilmente accessibile. In questo modo, i carichi collegati agli attuatori vengono attivati in sequenza, permettendo di identificare, per ogni attuatore, il numero di canale da associare al rispettivo dispositivo di comando e all’icona grafica. Con la nuova versione di Home + Project si possono poi attivare automazioni nell’impianto in base ai valori dell’energia prodotta o consumata misurata su una linea o relativa ad un carico specifico.

L’app diventa uno strumento di configurazione affidabile

In seguito, è stato introdotto il test delle funzioni dell’impianto, prima della consegna al cliente: Home + Project diventa uno strumento per verificare il corretto funzionamento dell’impianto e tracciare eventuali anomalie senza ricorrere all’impiego di altri tool. Con la nuova versione dell’app, inoltre, è possibile configurare l’impianto anche in assenza di rete Internet, grazie alla connessione “in locale” dello smartphone con il server. Quando si renderà nuovamente disponibile una rete Internet, tutti i dati di configurazione memorizzati nello smartphone verranno trasferiti al Cloud Legrand per l’archiviazione.

Se il termostato BTicino associato all’impianto è posizionato in prossimità di una finestra o vicino a una tubazione per l’acqua calda, la temperatura misurata potrebbe differire dal valore reale. Questo potrebbe causare comportamenti imprevisti nel sistema di termoregolazione. Per risolvere questa anomalia, Home + Project offre un’apposita funzione di calibrazione della sonda di temperatura, da utilizzare durante l’installazione con l’obiettivo di impostare direttamente la temperatura misurata.

Infine, Home + Control è ufficialmente compatibile anche con i tablet (iOS e Android), che, grazie all’ampio schermo, offrono un’esperienza di utilizzo più confortevole.