Camcorder palmari: le ultime proposte 4K di Sony

Sony presenta due nuovi camcorder palmari 4K, l’NXCAM HXR-NX800 e l’XDCAM PXW-Z200 con wrapper SDI e MXF. Entrambi i modelli sono dotati di funzionalità di riconoscimento con intelligenza artificiale (AI), messa a fuoco automatica (AF) ad alta precisione, obiettivo con zoom ottico 20x di nuova concezione, filtro ND (Neutral Density) variabile e anello dell’obiettivo assegnabile. I nuovi modelli combinano portabilità, funzionalità, interoperabilità e connettività di rete per un’esperienza di acquisizione e live streaming di alta qualità e completa. Le telecamere sono adatte a singoli e piccoli team che supportano applicazioni nei settori broadcast, aziendale, religioso e dell’istruzione. La disponibilità di HXR-NX800 e PXW-Z200 è prevista per settembre 2024 a un prezzo di vendita consigliato rispettivamente di 3.299,99 dollari (USD) e 3.999,99 dollari (USD).

“I nuovi camcorder palmari HXR-NX800 e PXW-Z200 si basano sulla ricca eredità e sull’esperienza di Sony nel settore del broadcast e della produzione e la coniugano con le più recenti tendenze tecnologiche, tra cui l’intelligenza artificiale e lo streaming all-in-one“, ha dichiarato Claus Pfeifer, Head of Content Acquisition, Sony Europe. “Continuando a rafforzare il nostro portafoglio, siamo lieti di combinare alcune delle nostre caratteristiche più ricercate e vantaggiose in un formato palmare per offrire ai professionisti di tutti i livelli le opzioni e le capacità per rendere il loro lavoro più d’impatto, visivamente accattivante ed efficiente“.

Acquisizione di alta qualità i due nuovi camcorder palmari di Sony

Il riconoscimento dei soggetti AI, la messa a fuoco automatica (AF) e il supporto per la registrazione 4K 60p/120p facilitano l’acquisizione di alta qualità con un minor numero di interventi manuali. Le fotocamere sono dotate di un motore di elaborazione delle immagini BIONZ XR e di un’unità di elaborazione AI specializzata per un riconoscimento, un inseguimento e un’inquadratura dei soggetti estremamente accurati e in tempo reale. Inoltre, il sensore impilato CMOS Exmor RS da 1,0 pollici delle due camcorder palmari offre un’elevata sensibilità e un basso rumore.

Un filtro ND elettronico variabile consente agli utenti di passare senza problemi da 1/4 a 1/128 di densità. Gli utenti hanno anche la possibilità di attivare l’auto-ND, che consente alla fotocamera di mantenere un’esposizione ottimizzata senza che l’utente debba regolare le impostazioni – particolarmente utile quando ci si sposta rapidamente tra ambienti interni ed esterni. Due ghiere per la messa a fuoco e lo zoom e due ghiere per IRIS/ND Variabile sono posizionate una accanto all’altra, per regolare senza sforzo l’esposizione, la messa a fuoco e lo zoom. Dodici pulsanti assegnabili consentono un’ulteriore personalizzazione.

Zoom potente e stabilità dell’immagine

I due nuovi camcorder palmari sono dotate di obiettivo G Lens Sony con uno zoom ottico 20x di nuova concezione che copre dal grandangolo di 24 mm al teleobiettivo di 480 mm e un’apertura massima di F2,8-F4,5. I modelli possono raggiungere uno zoom 30x (4K) e 40x (HD) senza disturbi grazie alla tecnologia Clear Image Zoom di Sony.

La modalità attiva combina la correzione elettronica con la stabilizzazione ottica dell’immagine per offrire immagini più fluide in movimento.

Nuovo design compatto

I due camcorder palmari sono dotate di un mirino pieghevole di nuova concezione, di un supporto per microfono rimovibile e di un monitor LCD da 3,5 pollici pieghevole che consente agli utenti di controllare le immagini e la messa a fuoco in ambienti luminosi. I nuovi modelli sono compatti e hanno un corpo eccezionalmente leggero (HXR-NX800: circa 1,93 kg, PXW-Z200: circa 1,96 kg) per la loro ricca dotazione di funzioni. Inoltre, entrambi i modelli possono essere ripiegati per facilitare la conservazione e la portabilità.

Interoperabilità e integrazione

I camcorder palmari HXR-NX800 e PXW-Z200 offrono un’integrazione vantaggiosa con il portafoglio di telecamere Sony. Le preimpostazioni, come S-Cinetone, ITU709, 709tone, HLG Live, HLG Mild e HLG Natural, possono essere facilmente regolate per adattarsi alle riprese effettuate con le altre telecamere broadcast, Cinema Line e Alpha di Sony.

I nuovi camcorder palmari supportano un’ampia gamma di formati di registrazione, tra cui XAVC HS, XAVC S, XAVC SI e XAVC HS Proxy (fino a 16 Mbps). Supportano la registrazione proxy, che riduce l’onere di archiviazione e gestione dei dati in fase di post-produzione, e la registrazione TC/UB, necessaria quando si utilizzano più telecamere. Il PXW-Z200 supporterà anche la registrazione XAVC (MXF) grazie a un futuro aggiornamento del firmware previsto per l’estate 2025.

Inoltre, le camcorder palmari sono dotate di varie interfacce, tra cui HDMI Tipo A, USB Tipo-C, LAN e terminali REMOTE. Il PXW-Z200 supporta ingresso/uscita SDI (12G, 6G, 3G [Livello A/B], HD) e ingresso/uscita TC.

I nuovi camcorder palmari garantiscono connettività di rete professionale

I camcorder palmari HXR-NX800 e PXW-Z200 offrono una soluzione di registrazione e streaming all-in-one che consente a un singolo operatore o a un piccolo team di gestire facilmente sia l’acquisizione che la distribuzione. La connessione delle telecamere a una rete, ad esempio Wi-Fi, consente lo streaming in diretta dei filmati registrati a servizi di streaming e siti video tramite RTMP/RTMPS o SRT.

Le versatili opzioni di trasferimento dei file includono i codec HEVC (H.265) e AVC (H.264), il caricamento automatico sul cloud o su un server FTP e la possibilità di effettuare il chunk proxy per un trasferimento dei file sicuro e di alta qualità.

Inoltre, grazie alla combinazione con il nuovo trasmettitore dati portatile PDT-FP1 di Sony, i due nuovi camcorder palmari possono supportare uno streaming di qualità superiore con la tecnologia QoS proprietaria dell’azienda e Creators’ Cloud per i servizi aziendali, tra cui il servizio cloud di collegamento tra telecamere, C3 Portal (servizio a pagamento), XDCAM pocket e il sistema di trasmissione cloud M2 Live.

Accessibilità e sostenibilità consapevoli

In linea con l’impegno di Sony per una tecnologia accessibile e rispettosa dell’ambiente, i menu dei camcorder palmari HXR-NX800 e PXW-Z200 possono essere gestiti con la lettura vocale e sono dotati di una funzione di ingrandimento dello schermo per ottenere il rapporto desiderato. La funzione Text-to-Speech è in grado di leggere copie e informazioni sullo schermo, con volume e velocità di lettura regolabili.

I nuovi corpi macchina sono dotati di resina che incorpora SORPLAS, una plastica riciclata ritardante di fiamma realizzata con il 99% di materiale riciclato. Negli ultimi 12 anni, Sony ha sostituito circa 426 tonnellate di plastica vergine nelle fotocamere e videocamere digitali con plastica riciclata. La confezione dei nuovi camcorder palmari riflette ulteriormente gli sforzi di Sony per ridurre al minimo l’uso della plastica.