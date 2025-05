Centrali Operative: gestire le emergenze con Motorola Solutions

Le soluzioni di Motorola Solutions, distribuite da Aikom Technology, rappresentano un passo avanti nella gestione delle emergenze.

Quando si pensa a una centrale operativa, spesso l’immaginario collettivo va a grandi sale piene di schermi e postazioni di comando. In realtà, per un coordinamento efficace delle squadre di emergenza, non è sempre necessaria un’infrastruttura complessa. Molte volte, è sufficiente un semplice PC e un software avanzato per garantire il pieno controllo della propria rete di comunicazione, anche da remoto. Le moderne centrali operative permettono di monitorare in tempo reale il traffico voce e dati, mantenendo il controllo delle operazioni e assicurando una risposta rapida ed efficace in ogni situazione. Dalla Protezione Civile ai Vigili del Fuoco, dai servizi sanitari alle forze dell’ordine, una gestione centralizzata delle comunicazioni fa la differenza tra un intervento tempestivo e un’azione inefficace.

Un modello vincente: il caso del Regno Unito

Un esempio concreto di questa evoluzione è l’adozione della Control Room Solution di Motorola Solutions da parte dei Servizi Antincendio e di Soccorso del Regno Unito (FRS). Quattro diverse centrali operative – Hereford and Worcester FRS, Shropshire FRS, Cleveland Fire Brigade e County Durham & Darlington FRS – hanno implementato un’infrastruttura condivisa che consente di operare sia in autonomia che come un hub collaborativo multi-agenzia.

“La nostra sala di controllo è il primo punto di contatto con la comunità in caso di emergenza“, spiega Jon Pryce, Chief Fire Officer di Hereford and Worcester Fire and Rescue Service. “Grazie a questa nuova piattaforma, possiamo rispondere in modo più coordinato, specialmente nei momenti di alta emergenza, garantendo un supporto immediato alla popolazione”.

L’adozione della piattaforma condivisa ha migliorato i flussi di lavoro, dalla ricezione della chiamata all’invio delle squadre sul campo, riducendo i tempi di reazione e aumentando l’efficienza operativa.

“L’uso di un’infrastruttura unificata aiuta i servizi di emergenza a standardizzare i processi, ridurre i costi e migliorare l’interoperabilità“, sottolinea Fergus Mayne, Country Manager per Regno Unito e Irlanda di Motorola Solutions.

Le centrali operative Motorola Solutions

Per chi opera nel settore dell’emergenza e della Protezione Civile, Motorola Solutions mette a disposizione soluzioni all’avanguardia per la gestione centralizzata delle comunicazioni. SmartPTT PLUS e TRBOnet PLUS sono software avanzati che si integrano perfettamente con i sistemi radio MOTOTRBO e WAVE PTX, offrendo una gamma completa di funzionalità pensate per garantire sicurezza, efficienza e reattività.

Gestione della localizzazione GPS : monitoraggio in tempo reale della posizione e della velocità dei mezzi e degli operatori sul campo.

: monitoraggio in tempo reale della posizione e della velocità dei mezzi e degli operatori sul campo. Integrazione multi-dispositivo : comunicazione non solo tra radio MOTOTRBO, ma anche con WAVE PTX, dispositivi telefonici e app per smartphone.

: comunicazione non solo tra radio MOTOTRBO, ma anche con WAVE PTX, dispositivi telefonici e app per smartphone. Sicurezza avanzata : monitoraggio costante di allarmi provenienti dalle radio, gestione delle emergenze Man Down e lavoratore isolato, creazione dinamica di gruppi di comunicazione.

: monitoraggio costante di allarmi provenienti dalle radio, gestione delle emergenze Man Down e lavoratore isolato, creazione dinamica di gruppi di comunicazione. Messaggi vocali e testuali in tempo reale : trasmissione immediata di informazioni critiche agli operatori.

: trasmissione immediata di informazioni critiche agli operatori. Registrazioni delle comunicazioni: comunicazioni vocali registrate per un controllo dell’efficienza e delle procedure di emergenza.

Il cuore del sistema è il server radio, che permette di connettere gli utenti senza limiti di accesso, creando una rete di comunicazione scalabile e affidabile. Grazie alla sua architettura client-server scalabile, le centrali operative possono collegarsi anche a più server radio e sistemi MOTOTRBO.