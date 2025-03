CHERRY distribuisce i suoi prodotti in EMEA con TD SYNNEX

TD SYNNEX, aggregatore di soluzioni e distributore globale per l’ecosistema IT, ha annunciato un accordo con CHERRY, specialista globale nei dispositivi di input e periferiche per computer.

TD SYNNEX arricchisce la sua offerta con il portfolio CHERRY

Questa collaborazione amplia l’ampio portfolio di soluzioni periferiche premium di TD SYNNEX, offrendo ai partner opzioni all’avanguardia per rispondere alla crescente domanda di dispositivi di input ad alte prestazioni, ergonomici e affidabili nei diversi canali di mercato, dal gaming all’ufficio, fino al B2B e al settore healthcare.

Il portfolio CHERRY include una gamma di tastiere e mouse pluripremiati, progettati per garantire precisione, comfort ed efficienza. L’integrazione di queste soluzioni rafforza l’impegno di TD SYNNEX nel fornire ai partner soluzioni end-to-end di altissima qualità per i workplace ibridi, garantendo produttività, comfort e sostenibilità.

I prodotti CHERRY sono compatibili con i principali dispositivi e sistemi operativi, rendendoli perfetti per un’integrazione fluida in diversi ambienti aziendali.

I partner possono facilmente esplorare e acquistare le soluzioni CHERRY tramite la piattaforma eCommerce di TD SYNNEX, InTouch.

Dichiarazioni

“I prodotti innovativi di CHERRY sono rinomati per la loro qualità, durabilità e funzionalità avanzate, pensate per soddisfare le esigenze della forza lavoro tecnologicamente più evoluta”, ha dichiarato Mara Pereira, Vice President Peripherals di TD SYNNEX Europe. “Questa partnership ci permette di offrire ai nostri partner una gamma di periferiche ad alte prestazioni che non solo migliorano la produttività, ma rispondono anche alle esigenze ergonomiche e funzionali degli ambienti di lavoro ibridi moderni”.

“Siamo entusiasti di collaborare con TD SYNNEX per espandere la presenza di CHERRY in tutta l’area EMEA. Grazie a questa partnership, possiamo portare i nostri dispositivi di input di alta qualità a un pubblico più ampio, offrendo alle aziende strumenti che garantiscono prestazioni e affidabilità eccezionali”, ha affermato Alexander Hecker, Senior Vice President Global Peripherals di CHERRY.