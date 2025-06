Cirque du Soleil: esperienze visive indimenticabili con i videoproiettori Epson

In qualità di partner ufficiale del Cirque du Soleil Entertainment Group, Epson annuncia che i suoi videoproiettori laser ad alte prestazioni avranno un ruolo chiave nella realizzazione delle spettacolari scenografie della nuova produzione del Cirque du Soleil: ALIZÉ. Prima residenza stabile in Europa, questo spettacolo segna un momento storico per il leader mondiale dell’intrattenimento dal vivo. Unendo la straordinaria abilità artistica con videoproiezioni mozzafiato, ALIZÉ – che debutterà a novembre 2025 al Theater am Potsdamer Platz di Berlino – è la prima di molte produzioni nate dall’unione creativa tra due protagonisti dell’intrattenimento mondiale, pronti a dar vita a qualcosa di veramente straordinario.

“Rivoluzionando i confini della tecnologia scenica e della progettazione teatrale e scenografica a livello mondiale”, ha dichiarato Matthew Nickel, Chief Creation and Production Officer del Cirque du Soleil, “abbiamo trasformato radicalmente l’approccio alla produzione degli spettacoli in residenza. Nel 2025 apriamo un nuovo capitolo della nostra storia stabilendo la prima residenza in Europa, ed Epson è la migliore risorsa che possiamo avere al nostro fianco in questo momento strategico per la nostra compagnia”.

Un nuovo capitolo per il Cirque du Soleil in Europa

ALIZÉ racconta un viaggio nell’invisibile, immergendo il pubblico in un’avventura magica che supera i confini dell’immaginazione. Lo spettacolo condurrà gli spettatori in un mondo surreale dove l’impossibile diventa possibile. Reinventando i limiti dell’esperienza visiva, ALIZÉ unirà la creatività e la maestria scenografica del Cirque du Soleil con la potenza della tecnologia di proiezione laser 3LCD di Epson, dando vita a immagini immersive capaci di dissolvere il confine tra realtà e illusione.

“ALIZÉ è un’immersione totale in un universo di meraviglia e mistero”, ha dichiarato Martin Dignard, Line Producer di ALIZÉ, “dove lo spettatore vedrà l’impossibile diventare possibile. Per una produzione che punta a scenografie mai viste prima e per raggiungere i nostri obiettivi creativi era naturale affidarci alla tecnologia di proiezione Epson”.

Quando la tecnologia incontra la creatività

Alla continua ricerca di nuove forme di narrazione e di esperienze mai sperimentate prima, nel 2024 il Cirque du Soleil ha nominato Epson suo partner ufficiale per la videoproiezione, affidandosi al leader mondiale nella tecnologia di stampa e proiezione per ridefinire il futuro dell’intrattenimento immersivo. ALIZÉ rappresenta la prima di una serie di collaborazioni che uniranno l’eccellenza di entrambe le realtà per dare vita a nuove visioni artistiche. I due partner stanno infatti già lavorando a nuovi progetti con l’obiettivo di stupire e meravigliare il pubblico in tutto il mondo.

“Siamo estremamente orgogliosi”, ha dichiarato Richard Miller, Vice President, Commercial Marketing and Service di Epson America, “di questa partnership con il Cirque du Soleil e di contribuire a realizzare questa ambiziosa visione di residenza. ALIZÉ è la vetrina ideale per mostrare le potenzialità della nostra tecnologia di proiezione, e siamo solo all’inizio. Grazie alla nostra collaborazione continua, Epson e Cirque du Soleil sono pronti a ridefinire il racconto visivo e regalare esperienze indimenticabili al pubblico di Berlino e non solo”.