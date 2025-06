Color E-Paper: il nuovo display per il Digital Signage di Samsung

Samsung Electronics annuncia il lancio del nuovo Color E-Paper a colori da 32 pollici (modello EM32DX) che amplia il proprio portfolio di soluzioni professionali di Digital Signage ad alta efficienza energetica. Dotato di un’avanzata tecnologia di inchiostro digitale, vanta un design minimal e, grazie a un consumo energetico bassissimo e un’elevata visibilità, rappresenta per le aziende un’alternativa più sostenibile e flessibile alla carta stampata.

Digital Signage ad alta efficienza energetica con colori vividi nel nuovo Color E-Paper

Il nuovo Samsung Color E-Paper da 32 pollici consuma 0,00 W quando visualizza contenuti statici. Grazie alla batteria integrata completamente carica, gli utenti possono installare e utilizzare Color E-Paper liberamente senza essere collegati a una fonte di alimentazione. Anche durante gli aggiornamenti dei contenuti, il display consuma molta meno energia rispetto ai tradizionali modelli, contribuendo così a ridurre i costi.

Dotato di una risoluzione QHD (2.560 x 1.440), sfrutta l’avanzato algoritmo di elaborazione del colore di Samsung per ottimizzare la precisione cromatica e la leggibilità. Questa ottimizzazione ammorbidisce i bordi dell’immagine e crea colori più uniformi e vivaci per una visualizzazione accattivante che ricorda i tradizionali poster cartacei e gli stand promozionali al dettaglio. Color E-Paper consente alle aziende di passare dai materiali stampati ai display digitali avanzati senza problemi.

Color E-Paper è un display sottile, leggero e facile da utilizzare

Con un peso di soli 2.5 kg e uno spessore di 17.9 mm, Color E-Paper presenta un design sottile che consente di posizionarlo in modo versatile su pareti, tavoli e soffitti, utilizzando gli accessori in dotazione per appenderlo. Le cornici di 13,9 mm dei lati del display garantiscono un’elevata usabilità sia in modalità orizzontale sia verticale, mentre la compatibilità con il montaggio VESA amplia ulteriormente le opzioni di installazione, diventando così una soluzione ancora più conveniente. Grazie all’integrazione di due prese USB-C, connettività Wi-Fi, Bluetooth e 8 GB di memoria, è possibile gestire i contenuti con facilità.

Gestione intelligente dei contenuti

Disponibile per Android e iOS, l’app dedicata Samsung E-Paper consente agli utenti di creare e impostare contenuti e di programmare gli orari di visualizzazione sui dispositivi Color E-Paper. Inoltre, la piattaforma Samsung VXT, che prevede controllo da remoto in tempo reale, gestione e creazione intuitiva dei contenuti, è ora compatibile con Color E-Paper. Questo consente una gestione centralizzata dei dispositivi e un’integrazione agevole con i prodotti di Digital Signage esistenti supportati. Samsung VXT include anche una funzione appositamente studiata per Color E-Paper che ottimizza la visibilità dei contenuti e una di anteprima che garantisce la resa accurata dei colori.

Samsung VXT supporta anche il monitoraggio in tempo reale e la gestione centralizzata dei dispositivi, semplificando la distribuzione dei contenuti in più sedi. Grazie a Samsung Tizen 8.0, le aziende possono integrare il display nei sistemi esistenti tramite le API Tizen Enterprise.

Inoltre, in tema di sostenibilità, il nuovo Color E-Paper presenta una cover realizzata con il 55% di materiale plastico riciclato ed è fornito in una confezione completamente cartacea.

Leadership nel mercato globale del Digital Signage

Samsung consolida la sua posizione di leader mondiale nel settore del Digital Signage, mantenendo il primo posto per il 16° anno consecutivo, dopo averlo conquistato nel 2009.

Nel 2024, Samsung ha raggiunto una quota di mercato record del 34,6% nelle vendite globali per volume nel settore del Digital Signage.

Dichiarazioni

“Samsung intende proseguire il suo impegno nell’ambito dell’innovazione degli schermi professionali con soluzioni che puntano a ridurre il consumo energetico e migliorare l’esperienza di visione”, ha dichiarato Hoon Chung, Executive Vice President del Visual Display (VD) Business di Samsung Electronics. “Il Color E-Paper di Samsung offre un display altamente efficiente e personalizzabile che combina sostenibilità e funzionalità all’avanguardia”.