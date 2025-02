ColorWorks: le nuove stampanti per etichette industriali di Epson

Facilità d’uso, affidabilità e produttività senza pari. Sono queste le caratteristiche principali delle ultime novità introdotte in casa Epson, azienda leader mondiale nel settore della tecnologia e pioniera nella stampa di etichette industriali on-demand. L’azienda annuncia la nuova linea di stampanti ColorWorks, composta dai modelli CW-D6000 da 4” e CW-D6500 da 8”. Dotata degli innovativi inchiostri dye UltraChrome DYL, che completano la gamma esistente di inchiostri a pigmenti e offrono una maggiore durata sui supporti lucidi e una migliore riproduzione dei colori, amplia il potenziale della stampa digitale di etichette industriali per molteplici nuove applicazioni.

Inchiostri Dye: per una stampa versatile e di alta qualità

Altamente versatili, questi inchiostri sono stati appositamente formulati per soddisfare le complesse esigenze di etichettatura di rivenditori, aziende, grafici professionisti e dei settori dell’imballaggio ed etichettatura.

Tra le qualità principali: vivida riproduzione dei colori, ovvero una tavolozza dinamica con uno spettro di colori più ampio, che consente di ottenere etichette vivaci, coerenti e perfettamente abbinate, con contrasti elevati, perfette per i marchi di qualità; maggiore resistenza all’abrasione e allo sfregamento, per garantire che le etichette mantengano nel tempo l’integrità e l’aspetto di alta qualità sui supporti lucidi; straordinaria profondità del nero, ideale per applicazioni che richiedono un forte contrasto e impatto visivo.

Caratteristiche principali delle stampanti Epson ColorWorks

Basate sulle serie di successo C6000 e C6500, le nuove stampanti ColorWorks CW-D6000 e CW-D6500 sono progettate per eliminare i costi di pre-stampa, gli sprechi e l’eccesso di etichette pre-stampate, oltre a rappresentare il più recente progresso nella moderna tecnologia di stampa delle etichette grazie allo schermo LCD da 2,7 pollici (quasi 7 cm) per un’elaborazione fluida dei dati e ai diversi punti di accesso per una facile rimozione degli inceppamenti. Entrambi i modelli sono disponibili in versione AE, con taglierina, e PE, con l’esclusivo spellicolatore automatico integrato per operazioni di stampa e applicazione efficienti.

Con una risoluzione delle immagini che raggiunge i 1200×1200 dpi e una velocità fino a 119 mm/sec per la CW-D6000 e 85 mm/sec per la CW-D6500, permettono una riproduzione ad alta definizione dei colori delle etichette, dei codici a barre e dei testi con un tempo di esecuzione minimo.

Con larghezze di stampa di 4 a 8 pollici, sono compatibili con diversi supporti, lucidi e ruvidi, con una precisa capacità di corrispondenza dei colori per una perfetta riproduzione dei marchi. Non solo: l’esclusivo sensore mobile delle nuove ColorWorks consente una stampa efficiente di etichette su forme diverse senza la necessità di una seconda fustellatura.

Le stampanti Epson ColorWorks integrano funzionalità avanzate per garantire la massima semplicità operativa, tra cui: piena compatibilità con le piattaforme software di supporto (Windows, Linux, MacOS, Android, iOS e SAP ABAP); esperienza utente fluida con una perfetta integrazione del software; funzionamento efficiente e manutenzione intuitiva con accesso pratico e semplice; sostituzione rapida delle cartucce e funzioni avanzate per la gestione dei colori; garanzia PrecisionCore per una stampa uniforme e di alta qualità; solido servizio CoverPlus di Epson per la massima tranquillità.

Dichiarazioni

“Queste stampanti dotate della nuova tecnologia con inchiostro dye”, ha spiegato Alessio Ughi, Head of Sales Business Systems di Epson Italia, “dimostrano la continua ricerca di innovazione di Epson e sono progettate per soddisfare le esigenze di molteplici settori alla ricerca di soluzioni per etichette vivaci e durevoli. Si contraddistinguono inoltre per semplicità, affidabilità e produttività senza pari, confermando il ruolo di Epson come leader nell’innovazione nel settore della stampa“.