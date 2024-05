Con AddSecure la sicurezza è certificata

AddSecure, azienda operante a livello europeo nel settore delle soluzioni di connettività IoT ed end-to-end, che vanta oltre 55.000 clienti nell’ambito dei sistemi per la trasmissione degli allarmi, per un totale di oltre 700.000 connessioni gestite con i più elevati standard di sicurezza, annuncia che le serie di IP Communicator IRIS-4 e DALM3000 sono tra le pochissime soluzioni di trasmissione allarme sul mercato ad essere conformi anche alle normative CEI EN 50136-1 e CEI EN 50136-2, oltre che alla UNI EN 54-21, che le richiama al proprio interno.

I vantaggi dei prodotti AddSecure

Questi prodotti AddSecure destinati alla segnalazione di allarmi e guasti di sistemi antincendio sono, quindi, certificati in base alle più severe normative italiane ed europee in materia e garantiscono per questa ragione diversi vantaggi, tra cui la tranquillità dei proprietari e degli occupanti degli immobili, la possibilità di beneficiare di sconti sulle assicurazioni e la completa conformità alle normative del settore.

Quando la centrale di allarme non è costantemente controllata sul posto da personale addetto, occorre prevedere un sistema di trasmissione con cui le segnalazioni di allarmi vengano trasferite a una o più centrali di ricezione e/o luoghi presidiati. La trasmissione certificata dei segnali di allarme, quindi, svolge un ruolo fondamentale nel garantire, in caso di incendio o guasto, una risposta rapida e nel ridurre al minimo i danni, rappresentando, quindi, un fattore cruciale di ogni strategia antincendio.

Le normative UNI EN 54-21 e EN 50136-2

In particolare, è la normativa europea UNI EN 54-21, insieme alle norme in essa contenute, a specificare i requisiti dei dispositivi di trasmissione. Più in particolare, la norma EN 50136-1 fornisce le linee guida a livello di prestazioni, affidabilità e sicurezza dei sistemi e delle reti di trasmissione allarme, tra cui anche i requisiti di reporting per memorizzare nel tempo i dati di verifica delle prestazioni del sistema. Per verificare in maniera automatica, semplice e chiara le performance, anche in forma grafica, ci si può affidare, ad esempio, alla suite software ISA-4 della serie di comunicatori AddSecure IRIS-4, che consente anche di stabilire la percentuale di disponibilità del servizio, i tempi di trasmissione degli allarmi e il reporting time.

La norma EN 50136-2, invece, specifica i requisiti generali di prestazioni, affidabilità, resilienza, sicurezza dei ricetrasmettitori installati nei siti supervisionati (SPT) e usati in sistemi di trasmissione allarmi (ATS).

Dichiarazioni

“Sin dal loro lancio in Italia, le nostre soluzioni di trasmissione allarme over IP delle serie IRIS-4 e DALM3000 hanno ottenuto un’ottima accoglienza, che le ha portate a conquistare rapidamente la leadership di mercato”, ha affermato Antonio Cuccurullo, Country Sales Leader AddSecure, “Crediamo che il fatto che questi prodotti siano tra i pochissimi sul mercato ad essere in linea con le più severe normative sia davvero cruciale per il loro successo. Le certificazioni, infatti, non sono solo timbri di approvazione, ma garantiscono un impegno alla conformità e al miglioramento continuo. Per mantenere le certificazioni man mano ottenute, i sistemi di trasmissione degli allarmi sono, infatti, sottoposti a verifiche e ispezioni periodiche e questo assicura che siano in grado di soddisfare anche nel tempo i più elevati standard sia sul fronte della sicurezza, sia dell’efficacia”.