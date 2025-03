Con SureColor S7100, Epson detta nuovi standard per il signage di grande formato

Epson presenta SureColor S7100, la novità più recente della linea di stampanti di nuova generazione per grandi formati. Sulla base del successo del modello SC-S40600, che ha superato le 11.000 unità vendute a livello mondiale, SC-S7100 è la stampante eco solvente a 4 colori dotata di tecnologie avanzate che aumentano la produttività e migliorano l’esperienza dell’utente, oltre ad assicurare affidabilità, facilità d’uso e straordinaria qualità di stampa.

Caratteristiche principali del modello SC-S7100

Nuova tecnologia della testina di stampa: la nuova testina di stampa PrecisionCore Micro TFP da1,33 pollici di larghezza con 400 ugelli consente di stampare più velocemente e di aumentare l’ampiezza di stampa in un unico passaggio.

Tecnologia di verifica degli ugelli (NVT): questo sistema automatico di rilevamento delle condizioni degli ugelli avverte gli utenti di eventuali problemi e garantisce prestazioni ottimali della stampante.

Velocità e produttività migliorate: rispetto alla SC-S40600, la nuova SC-S7100 offre un aumento della produttività del 23,8% in modalità predefinita (vinile a 6 passaggi), riducendo significativamente i tempi di produzione senza compromettere la qualità dell’immagine.

Confezioni di inchiostro più grandi: il passaggio da cartucce da 700 ml a sacche da 800 ml riduce la frequenza di sostituzione e porta a un risparmio per confezione dell’84% in peso e del 91% di rifiuti, in linea con gli obiettivi di sostenibilità Epson.

Robusto sistema di alimentazione dei supporti: l’evoluta tecnologia di alimentazione dei supporti della SureColor S7100 garantisce gestione accurata dei supporti e riduce i potenziali danni grazie a un controllo della tensione e a un rullo di alimentazione dei supporti rinforzato.

Altre caratteristiche di SureColor S7100

Funzione di nitidezza del testo: ottimizza la precisione nella stampa dei testi di piccole dimensioni, per ottenere dettagli più precisi che migliorano la leggibilità.

Sensore di temperatura del carrello: rileva rapidamente le differenze di temperatura per ridurre al minimo le variazioni di colore, per mantenere la coerenza tra l’inizio e la fine di lunghi lavori di stampa compensando le variazioni di temperatura dell’inchiostro e delle superfici degli ugelli causate dal riscaldatore della piastra.

Interfaccia orientata all’utente: il pannello touch-screen da 4,3 pollici consente di gestire facilmente i livelli di inchiostro e altre funzioni.

Illuminazione a LED: questa caratteristica migliora la visibilità durante le operazioni di stampa, consentendo di monitorare facilmente lo stato della stampante.

Epson Cloud Solution PORT: gli utenti possono avvalersi di questa soluzione intuitiva per ottenere dati in tempo reale sulle statistiche di produzione delle stampanti, sull’utilizzo delle apparecchiature e sulle informazioni di assistenza, migliorando l’efficienza del flusso di lavoro.

Specifiche del modello SureColor S7100

Dimensioni: l: 2.620 mm, h: 1.338 mm, p: 880 mm;

peso: 278 kg;

larghezza supporti: da 300 a 1.626 mm (64 pollici);

diametro esterno del rotolo: fino a 250 mm;

diametro esterno bobina: fino a 200 mm;

peso del rotolo: fino a 45 kg;

RIP: Epson Edge Print PRO e RIP di terze parti.

Dichiarazioni

“SureColor S7100”, dichiara Renato Sangalli, Head of Sales C&I Printing di Epson Italia, “rappresenta il costante impegno di Epson per l’innovazione e la dedizione al supporto dei professionisti della comunicazione visiva. Grazie alla maggiore produttività, questo nuovo modello consente agli utenti di realizzare segnaletica di alta qualità, garantendo prestazioni affidabili grazie agli inchiostri UltraChrome G3. Progettata per soddisfare le diverse esigenze di questo mercato, SC-S7100 unisce una tecnologia avanzata con numerose funzioni di facile utilizzo e supporta il nostro obiettivo di stabilire i più elevati standard di qualità e affidabilità per la stampa di grande formato”.