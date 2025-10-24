Crayola e Sandisk lanciano le coloratissime chiavette USB-C

La creatività incontra la tecnologia nella partnership tra Sandisk e Crayola. Le due aziende collaborano al lancio della SANDISK Crayola USB-C Flash Drive, la prima chiavetta USB con licenza ufficiale Crayola, adesso disponibile. Insegnanti, genitori e studenti conoscono bene la quantità di compiti e disegni da gestire. Ora possono archiviare progetti creativi, compiti, foto, giochi e molto altro in una chiavetta a forma di pastello – perfetta per fare spazio a nuova creatività.

Queste coloratissime chiavette USB-C celebrano l’iconico marchio Crayola, amato dagli artisti di tutte le età da oltre un secolo. Dal design a forma di pastello all’inconfondibile confezione ispirata alla classica scatola Crayola, SANDISK Crayola USB-C Flash Drive unisce ricordo, creatività e funzionalità. È disponibile in una gamma di colori vivaci – Mango Tango, Cerulean Blue, Electric Lime e Vivid Violet – rendendola un accessorio divertente e da collezione per tutti i fan Crayola.

All’estetica, questa coloratissima USB-C Flash Drive unisce anche la semplicità d’uso. Una volta collegata al computer, compare un’icona Crayola distintiva nell’app “File”, che aiuta a identificare subito la chiavetta. Con l’app SANDISK Memory Zone2, i file possono essere salvati, organizzati e trasferiti tra tablet USB-C, computer e altri dispositivi, mantenendo progetti, compiti e ricordi digitali sempre al sicuro e facilmente condivisibili.

Le caratteristiche principali della SANDISK Crayola USB-C Flash Drive

Quattro colori vivaci : disponibile in Mango Tango, Cerulean Blue, Electric Lime e Vivid Violet. In Nord America, la versione Vivid Violet sarà distribuita in esclusiva da Walmart fino a gennaio 2026.

: disponibile in Mango Tango, Cerulean Blue, Electric Lime e Vivid Violet. In Nord America, la versione Vivid Violet sarà distribuita in esclusiva da Walmart fino a gennaio 2026. Spazio per l’immaginazione : fino a 256 GB per salvare lavori artistici, foto di famiglia o nuovi progetti.

: fino a 256 GB per salvare lavori artistici, foto di famiglia o nuovi progetti. Condivisione multi-dispositivo : trasferisci facilmente file tra tablet, computer e altri dispositivi USB-C.

: trasferisci facilmente file tra tablet, computer e altri dispositivi USB-C. Backup e gestione semplificati : grazie all’app S ANDISK Memory Zone , è possibile organizzare, salvare e trasferire file su Windows, Mac e tablet, evitando di perdere lavori importanti.

: grazie all’app S , è possibile organizzare, salvare e trasferire file su Windows, Mac e tablet, evitando di perdere lavori importanti. Creatività senza limiti: con l’acquisto, gli utenti ricevono 3 mesi di abbonamento gratuito all’app Crayola Create & Play e ai Thinking Sheets – attività interattive pensate per stimolare creatività, fiducia e autoespressione.

Disponibilità e prezzi

La SANDISK Crayola USB-C Flash Drive è disponibile per l’acquisto sullo shop online di Sandisk e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo, nei tagli da 64 GB (€ 21,99), 128 GB (€ 29,99) e 256 GB (€ 39,99).

Dichiarazioni

“La creatività assume molte forme, e il nostro ruolo in Sandisk è assicurarci che sia protetta e facile da condividere”, ha dichiarato Philippe Willams, Director, Business Development, Strategic Partnerships and Licensing di Sandisk. “La collaborazione con Crayola unisce la nostra esperienza nello storage con un brand che ha ispirato generazioni, offrendo a studenti, genitori e insegnanti un modo divertente e nostalgico per conservare e condividere le loro creazioni”.

“Crayola è sinonimo di creatività da oltre un secolo”, ha commentato Rob Spindley, Licensing Director-International di Crayola. “Collaborare con Sandisk è naturale: la creatività oggi si esprime anche nel digitale. Che si tratti di giovani artisti che disegnano su carta o di fotografi amatoriali che catturano il mondo intorno a loro, siamo entusiasti di supportare, insieme a Sandisk, la nuova generazione di creatori”.