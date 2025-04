CrowdStrike lancia il nuovo Services Partner Program

CrowdStrike ha presentato il suo nuovo Services Partner Program che consente ai system integrator globali (GSI), ai fornitori di servizi gestiti (MSP) e ai fornitori di servizi di sicurezza gestiti (MSSP) di accelerare l’adozione di CrowdStrike Falcon Next-Gen SIEM. Partner di servizi leader, tra cui Deloitte, Echelon, Ernst & Young LLP (EY US), eSentire, NETbuilder, Wipro e altri ancora, stanno scegliendo Falcon Next-Gen SIEM per stimolare la crescita del business con CrowdStrike.

Aiutare le organizzazioni con la potenza dell’automazione

Man mano che gli attacchi informatici crescono in termini di velocità e sofisticazione, il divario di competenze in ambito cybersecurity continua ad ampliarsi. Le organizzazioni si affidano sempre più spesso ai fornitori di servizi per le competenze necessarie a trasformare l’innovazione tecnologica in realtà operativa — sviluppando strategie, implementando tecnologie e gestendo le operazioni di sicurezza contro minacce in continua evoluzione. La tecnologia SIEM è la spina dorsale delle operazioni di sicurezza, ma le soluzioni legacy — caratterizzate da alti costi operativi, lentezza nell’acquisizione dei dati, flussi di lavoro complessi, ricerche ritardate e limitata conservazione dei dati — non sono più in grado di soddisfare le esigenze del SOC moderno. Falcon Next-Gen SIEM cambia le carte in tavola combinando la piattaforma Falcon con dati di terze parti, intelligence sulle minacce in tempo reale e automazione basata sull’intelligenza artificiale per accelerare il rilevamento e la risposta alle minacce. Con questa tecnologia dirompente, i partner di servizi possono aiutare le organizzazioni a sostituire i sistemi obsoleti, semplificare la sicurezza e la gestione dei dati IT e fermare le violazioni.

Le novità introdotte da CrowdStrike

Il programma offre nuovi incentivi, formazione, strumenti, risorse e supporto di CrowdStrike, per consentire ai partner di servizi di promuovere il successo dei propri clienti nel supportare la crescita del business nella trasformazione verso il SIEM. Ciò include risorse esclusive di abilitazione e certificazioni tecniche che permettono ai partner di implementare, ottimizzare e rendere operativa la soluzione Falcon Next-Gen SIEM. Con incentivi basati sulle prestazioni e un framework strutturato per la misurazione dell’engagement, i partner collaborano con CrowdStrike — accedendo a esclusive segnalazioni per opportunità di servizi e incentivi atti a favorire l’adozione della piattaforma Falcon, vedono ridursi gli oneri operativi e possono garantire ai clienti risultati misurabili in termini di sicurezza.

Dichiarazioni

“Dal momento che i clienti CrowdStrike hanno la piena possibilità di sfruttare le funzionalità Next-Gen SIEM della piattaforma Falcon, la domanda di partner di servizi che aiutino a trasformare le implementazioni SIEM esistenti non è mai stata così alta. Stiamo cogliendo questa opportunità per generare una crescita significativa per i nostri partner”, ha dichiarato Tom Etheridge, chief global services officer di CrowdStrike. “Il nostro Services Partner Program consente ai partner di sfruttare appieno la potenza di Falcon Next-Gen SIEM applicando le loro competenze approfondite in ambito SIEM, sicurezza, conformità e operazioni, al fine di ottenere risultati migliori sia per i clienti che per il proprio business. Insieme stiamo eliminando la complessità, consolidando i costi e aiutando le organizzazioni a rimanere un passo avanti rispetto alle minacce in evoluzione”.

“Il mercato SIEM sta attraversando una trasformazione radicale, poiché le aziende si rendono conto che gli approcci legacy non riescono a tenere il passo con la velocità e la sofisticazione delle minacce moderne”, ha dichiarato Matthew Ball, chief analyst di Canalys. “Il successo in questa nuova era dipende dalla capacità di sfruttare tecnologie come Falcon Next-Gen SIEM insieme ai servizi esperti dei partner, per ottenere una visibilità completa, accelerare il rilevamento e la risposta, e rafforzare la resilienza informatica a lungo termine. Il canale giocherà un ruolo fondamentale in questo cambiamento, assicurando che le aziende restino un passo avanti in un panorama della cybersecurity sempre più complesso”.