CrowdStrike raggiunge i principali mercati europei con Ignition

Le organizzazioni europee sono consapevoli delle nuove minacce in circolazione, alimentate dall’Intelligenza Artificiale e, per questo motivo, richiedono più protezione ai leader del settore tecnologico. In risposta a questa esigenza, CrowdStrike ha annunciato l’espansione del proprio accordo di distribuzione europeo con Ignition Technology, grazie al quale la piattaforma di cybersecurity AI-native CrowdStrike Falcon sarà resa disponibile ai partner di Ignition in sei mercati strategici: Benelux, Francia, Spagna, Portogallo, Italia e Grecia.

Crowdstrike protegge le organizzazioni in tutta Europa

Il nuovo accordo si basa sul successo ottenuto da CrowdStrike e Ignition nel Regno Unito, in Irlanda e nei Paesi Nordici, e risponde, come precedentemente anticipato, alla crescente domanda in tutta l’Europa di soluzioni capaci di fermare le violazioni e consolidare gli strumenti di cybersecurity attraverso la piattaforma Falcon.

CrowdStrike rende la propria protezione AI-native, leader nel settore, ancora più accessibile a partner e clienti europei, sfruttando la collaudata strategia di go-to-market di Ignition, la sua competenza nello sviluppo del canale e una solida rete di partner leader nella fornitura di soluzioni. L’ampliamento della partnership risponde alla crescente domanda di una piattaforma unificata in grado di ridurre la complessità operativa, sostituire prodotti puntuali scollegati tra loro e offrire risultati concreti in termini di sicurezza. Insieme, CrowdStrike e Ignition stanno trasformando il modo in cui le organizzazioni in tutta Europa sfruttano la potenza dell’intelligenza artificiale per contrastare le minacce più evolute.

Dichiarazioni

“La nostra partnership con Ignition continua a fornire ciò che conta di più: proteggere i clienti e fermare le violazioni”, ha dichiarato Dan Danielli, vicepresidente della distribuzione globale di CrowdStrike. “Espandendo la nostra collaborazione nei principali mercati europei, rafforziamo la nostra strategia “partner-first”, permettendo a un numero sempre maggiore di partner di promuovere la semplificazione, ridurre i rischi e ottenere risultati concreti grazie alla potenza della piattaforma Falcon”.

“Il nostro successo con CrowdStrike è stato trasformativo. La piattaforma Falcon sta rapidamente diventando lo standard di riferimento in ambito cybersecurity per i nostri clienti, che riconoscono chiaramente il valore di una soluzione unificata”, ha dichiarato Peter Ledger, CEO di Ignition Technology. “Con l’aumento della domanda, la nostra partnership continua a crescere, consentendo ai partner di offrire una sicurezza orientata ai risultati e un valore reale per le organizzazioni di ogni dimensione”.