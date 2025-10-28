CS3250: il nuovo SSD di PNY con tecnologia NVMe PCIe Gen5 x4

PNY Technologies, fornitore globale di componenti e soluzioni di archiviazione, ha annunciato l’introduzione dell’SSD CS3250 M.2 NVMe PCIe Gen5 x4 nella propria gamma di SSD. Grazie alle prestazioni estremamente elevate offerte dallo standard NVMe PCIe Gen5 x4, l’SSD CS3250 ridefinisce i limiti delle tecnologie di archiviazione. Con velocità di lettura sequenziale fino a 14.900 MB/s e scrittura fino a 14.000 MB/s, esso offre la rapidità e la reattività necessarie per gestire i carichi di lavoro più impegnativi. Progettato per sviluppatori di intelligenza artificiale, gamer, creatori di contenuti e professionisti per i quali la performance è fondamentale, il CS3250 stabilisce un nuovo punto di riferimento nell’informatica di fascia alta.

L’SSD CS3250 offre prestazioni informatiche potenziate

Progettato per soddisfare i bisogni dei più esigenti, l’SSD CS3250 sfrutta la tecnologia NVMe PCIe Gen5 x4 di nuova generazione per offrire prestazioni all’avanguardia, rendendolo la soluzione ideale per la creazione di immagini con intelligenza artificiale, per i videogiochi di alta qualità e per i carichi di lavoro più impegnativi. Utilizzando il CS3250, gli utenti possono spingere creatività e prestazioni oltre i limiti. Questo SSD garantisce tempi di caricamento ultra-rapidi, un multitasking fluido e una reattività senza pari, permettendo sia ai professionisti che agli appassionati di superare i confini delle soluzioni di archiviazione di fascia alta.

Caratteristiche del prodotto

Velocità Gen5 superiore : l’interfaccia NVMe PCIe Gen5 x4 offre prestazioni fino a 14.900 MB/s in lettura sequenziale e 14.000 MB/s in scrittura sequenziale;

: l’interfaccia NVMe PCIe Gen5 x4 offre prestazioni fino a 14.900 MB/s in lettura sequenziale e 14.000 MB/s in scrittura sequenziale; Prestazioni ottimizzate per l’IA : progettato per soddisfare le esigenze delle applicazioni di intelligenza artificiale moderne, dalla creazione di immagini in tempo reale alle attività di deep learning;

: progettato per soddisfare le esigenze delle applicazioni di intelligenza artificiale moderne, dalla creazione di immagini in tempo reale alle attività di deep learning; Controllo termico avanzato : il design termico all’avanguardia mantiene basse le temperature, preserva le velocità massime durante multitasking o trasferimenti intensivi e prolunga la durata dell’SSD per una maggiore affidabilità nel tempo;

: il design termico all’avanguardia mantiene basse le temperature, preserva le velocità massime durante multitasking o trasferimenti intensivi e prolunga la durata dell’SSD per una maggiore affidabilità nel tempo; Esperienza di gioco migliorata : il CS3250 garantisce velocità più elevate, tempi di caricamento ridotti, minore latenza e streaming più fluido nei giochi che supportano lo streaming dinamico;

: il CS3250 garantisce velocità più elevate, tempi di caricamento ridotti, minore latenza e streaming più fluido nei giochi che supportano lo streaming dinamico; Capacità di archiviazione potenziata: il CS3250 consente di aumentare la capacità di archiviazione dei dispositivi compatibili con M.2 2280 fino a 2 TB, per ampliare la libreria di giochi, conservare più file o aumentare la capacità complessiva.

Specifiche del prodotto

SSD PNY CS3250 M.2 NVMe Gen5 x4:

Interfaccia : PCIe Gen5 (NVMe Gen5 x4)

: PCIe Gen5 (NVMe Gen5 x4) Velocità : fino a 14.900 MB/s in lettura e fino a 14.000 MB/s2 in scrittura (varia in base alla capacità)

: fino a 14.900 MB/s in lettura e fino a 14.000 MB/s2 in scrittura (varia in base alla capacità) Capacità : 1 TB, 2 TB1

: 1 TB, 2 TB1 Formato : M.2 2280

: M.2 2280 Garanzia: garanzia limitata di 5 anni o TBW3

Disponibilità del nuovo SSD PNY CS3250

Gli SSD PNY CS3250 M.2 NVMe PCIe Gen5 x4 da 1 TB e 2 TB saranno disponibili su Amazon dal 28 ottobre 2025 ai prezzi consigliati rispettivamente di 159,99€ e 256,99€.