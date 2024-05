Cuffie TONE Free: arriva in Italia il modello T90S

LG Electronics (LG) allarga la gamma di cuffie TONE Free introducendo in Italia il nuovo modello T90S, progettato per offrire un’esperienza di ascolto straordinaria in qualunque momento.

L’utilizzo del grafene puro, l’eccellente vestibilità e le funzioni intelligenti rendono questi auricolari l’alleato ideale per affrontare tutti gli impegni della giornata.

Le nuove cuffie LG TONE Free T90S sono già disponibili, in colorazione bianca o nera su LG Online Shop al prezzo consigliato al pubblico di 229 euro.

Cuffie TONE Free T90S: ascolto perfetto grazie a Dolby Atmos e Meridian Audio

Come il modello precedente, le cuffie TONE Free LG T90S sono dotate di Dolby Atmos; tuttavia quest’anno introducono un’importante novità: supportano infatti la tecnologia Dolby Head Tracking fino a 24 bit/96 kHz, che adatta l’audio in base ai movimenti della testa e lo riproduce con una qualità di livello di studio per creare un senso di immersività. Che si tratti di ascoltare musica, godersi un film o affrontare una sfida a un videogioco, il suono riprodotto sarà perfetto.

La storica collaborazione di LG con Meridian Audio ha portato incredibili vantaggi anche nella realizzazione di questo prodotto: la tecnologia Meridian Headphone Spatial Processing (HSP) offre una scena sonora ricca e naturale con un punto centrale molto chiaro, dando l’impressione di ascoltare un sistema audio stereo. Oltre al suono privo di distorsioni, la tecnologia Perfect Balance di Meridian consente di godere di un bilanciamento dei toni costante anche ai volumi più alti.

Suono di alta qualità grazie al grafene puro

Le nuove cuffie Bluetooth TONE Free LG T90S utilizzano grafene puro per i driver, un’alternativa efficiente rispetto al tradizionale grafene rivestito. Già ampiamente utilizzato per la realizzazione di semiconduttori e celle solari grazie alle sue eccellenti caratteristiche fisiche, il grafene puro nei nuovi auricolari LG permette di ridurre le vibrazioni e di godere di un suono ben bilanciato e preciso con bassi potenti e frequenze medie e alte migliorate. Inoltre la sua leggerezza consente di assicurare una vestibilità comoda anche in caso di utilizzo prolungato. Per assicurare il massimo comfort, LG ha inoltre collaborato con il POSTECH Ergonomic Design Technology Lab della Corea del Sud per ottenere un design perfettamente ergonomico in grado di adattarsi all’orecchio senza fastidiose pressioni, per consentirne l’uso prolungato in diverse situazioni, per esempio al lavoro o durante un allenamento intenso.

Igienizzazione e riduzione del rumore efficiente grazie a UVnano e ANC

Si riconferma anche sul modello delle cuffie TONE Free T90S la straordinaria tecnologia UVnano che utilizza la luce ultravioletta per eliminare efficacemente il 99,9% dei batteri dalla maglia interna più vicina al canale uditivo e dai copriauricolari ipoallergenici.

Per un’esperienza di ascolto e di chiamata impeccabile, le nuove cuffie TONE Free T90S garantiscono una cancellazione del suono ottimale grazie alla tecnologia Adaptive Noise Cancellation (ANC) che adatta il funzionamento le cuffie in base al livello di rumore circostante in tempo reale. Inoltre, il design ergonomico delle T90S contribuisce a ridurre il rumore grazie a una forma più piena ma confortevole che consente alla tecnologia ANC di funzionare in modo più efficace.

Per riuscire a garantire una qualità di chiamata cristallina, LG ha inoltre integrato un sistema a tre microfoni e la Voice Pickup Unit (VPU) per monitorare il rumore di sottofondo, riprendere la voce dell’utente e tracciare i movimenti della mandibola. Il nuovo microfono dall’elevato rapporto segnale-rumore (SNR) riduce ulteriormente il rumore ambientale, mentre le cuffie utilizzano un nuovo algoritmo che isola la voce per ottimizzare la qualità del dialogo e ridurre il rumore.

Connessione Bluetooth e multi-point nelle nuove cuffie TONE Free, per un’esperienza amplificata

Oltre a supportare il codec Bluetooth AAC e SBC per una connessione perfetta con i dispositivi Apple e Android, le cuffie TONE Free T90S sono anche compatibili con il codec aptX Adaptive. Grazie all’app LG TONE Free, gli utenti possono sincronizzare fino a 5 dispositivi esterni, eliminando il fastidio di doversi riconnettere quando si passa da un dispositivo a un altro. Inoltre, le T90S supportano il multi-point che permette rimanere connettessi a due dispostivi sorgente in contemporanea, come ad esempio uno smartphone e un PC, e di passare dall’uno all’altra in maniera più agevole.

Infine, la funzione Plug & Wireless che consente alla custodia di ricarica di essere utilizzata come un trasmettitore Bluetooth è stata arricchita di una pratica funzione voice chat ideale per le chiamate o le conversazioni tra amici quando si gioca online. Con i cavi da USB-C ad AUX e da USB-C a USB C inclusi, è possibile collegare la custodia a diversi dispositivi sprovvisti di Bluetooth.