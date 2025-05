CX4800-56F: il nuovo switch di Zyxel per le aziende in crescita

Zyxel Networks, leader nelle soluzioni di cloud networking sicure e basate sull’AI, lancia CX4800-56F, un nuovo switch di aggregazione in fibra di livello premium con 48 porte 10G/25G L3 e otto uplink 100G, offrendo connettività di livello enterprise con un eccezionale rapporto qualità-prezzo.

Con le applicazioni di nuova generazione e le tecnologie più recenti che fanno aumentare la domanda di larghezza di banda, il CX4800-56F offre la scalabilità, la resilienza e la flessibilità di cui le medie imprese, le grandi aziende e i service provider hanno bisogno per eliminare i colli di bottiglia della rete e preparare le loro infrastrutture alle esigenze future.

Scalabilità senza precedenti con il CX4800-56F

Il CX4800-56F offre un notevole incremento delle prestazioni rispetto agli switch 10G tradizionali, grazie alle sue otto porte uplink 100G QSFP28 e alle 48 porte di accesso SFP28 che supportano velocità di 10G o 25G. Ciò garantisce una connettività ultraveloce e una capacità di switching fino a 4 terabit al secondo (4Tbps). Grazie a questa scalabilità, le organizzazioni possono facilmente espandere le proprie reti campus e gestire carichi di dati elevati senza dover rinnovare i sistemi esistenti.

La continuità operativa è garantita con lo switch CX4800-56F

Il CX4800-56F è stato progettato per ridurre al minimo i rischi di downtime, grazie a un doppio alimentatore e a quattro moduli di ventilazione che garantiscono una maggiore ridondanza e resilienza contro interruzioni di alimentazione o surriscaldamento. Il design hot-swappable consente la sostituzione dei moduli di alimentazione e ventole senza dover arrestare il sistema, garantendo un impatto minimo sulle operazioni di rete.

Design future-proof

Il CX4800-56F è stato progettato pensando alla crescita futura, funge sia da switch di aggregazione che da switch core, con funzionalità avanzate di Layer 2 e Layer 3 e strumenti di sicurezza evoluti. Può essere gestito on-premise o tramite la piattaforma cloud Zyxel Networks Nebula, che consente agli amministratori e ai fornitori di servizi di connettere, proteggere e gestire access point, firewall e switch da un’unica piattaforma centralizzata.

Quando utilizzato in modalità Network AV, il CX4800-56F rappresenta una soluzione semplice da implementare per le applicazioni audio-video su IP (AVoIP). Il wizard di installazione guidato e la dashboard AV dedicata assicurano prestazioni di rete affidabili, fondamentali in settori come l’healthcare. Le cliniche mediche possono ora utilizzare il CX4800-56F per trasferire immagini in risoluzione 4K su più display, migliorando l’accuratezza diagnostica e ottimizzando i flussi di lavoro.

Zyxel Networks offre una gamma completa di switch, dai modelli desktop alle soluzioni rackmount, pensate per aziende di ogni dimensione. Con opzioni di gestione on-premise e cloud, le aziende possono costruire reti solide e scalabili a supporto della loro crescita. Il CX4800-56F è già disponibile.

Dichiarazioni

“Il CX4800-56F è stato progettato non solo per rispondere alle esigenze attuali del traffico di rete, ma anche per offrire lo spazio necessario alle future innovazioni tecnologiche“, afferma Kell Lin, Senior Associate Vice President della Networking Strategic Business Unit di Zyxel Networks. “Ad esempio, applicazioni ad alta intensità di dati come l’intelligenza artificiale (AI) e la realtà aumentata (AR) richiedono maggiore larghezza di banda e minore latenza. Con il giusto equilibrio tra prestazioni, resilienza e scalabilità, le aziende possono adottare queste nuove tecnologie senza preoccuparsi di superare i limiti della loro rete, con un conseguente risparmio sui costi grazie alla riduzione dei tempi di inattività e all’aumento dell’efficienza operativa“.