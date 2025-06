D-Link rafforza la sua presenza in Italia

Prosegue l’impegno di D-Link, azienda operante a livello mondiale nel settore delle soluzioni di networking, nei confronti dei partner e consolida la propria presenza nel canale italiano attraverso un modello basato su prossimità, formazione continua e specializzazione tecnologica.

D-Link VIP+: il nuovo programma dedicato ai partner

Nel corso della prima metà del 2025, l’azienda ha proseguito con decisione il percorso di rafforzamento della rete di partner, valorizzando il programma D-Link Value In Partnership+ (VIP+) e investendo in attività ad alto valore aggiunto, con risultati concreti sia in termini di engagement sia di crescita commerciale.

Con una struttura territoriale potenziata, che vede oggi il team sales e tecnico distribuito tra Lombardia, Piemonte, Lazio e Campania, D-Link garantisce una copertura più capillare ed efficace del mercato. L’approccio consulenziale consente di accompagnare i partner nelle fasi di prevendita e postvendita, fornendo strumenti operativi personalizzati in base al livello di partnership: Gold, Silver, Bronze e Registered.

“Il nostro obiettivo è creare relazioni durature e proficue basate su fiducia, competenze e valore aggiunto. Con il programma VIP+ non ci limitiamo a fornire prodotti, ma costruiamo un ecosistema che consente ai partner di distinguersi sul mercato”, spiega Alessandro Riganti, Country Manager D-Link Mediterraneo.

Riconfermato il format DCS-Connect

Tra le iniziative più apprezzate figura il format DCS-Connect, lanciato nel 2024 e confermato anche nel 2025, con tappe già svolte a Roma e Milano. Si tratta di sessioni tecniche in aula dedicate alla piattaforma Nuclias Connect, soluzione cloud per la gestione semplificata delle infrastrutture di rete, sempre più centrale nell’offerta di D-Link grazie a funzionalità come intelligenza artificiale, monitoraggio proattivo e automazione della sicurezza.

Il 2025 è inoltre contraddistinto da un’intensa attività di formazione commerciale e tecnica, con corsi di certificazione e nuovi webinar verticali pensati per potenziare la competenza dei partner su temi chiave come Wi-Fi 7, cloud networking, industrial IoT e connettività M2M. L’obiettivo è offrire strumenti utili per cogliere le opportunità nei settori più dinamici, dalle PMI alle smart city, fino al canale elettrico, dove la crescente integrazione tra networking e impiantistica sta aprendo spazi significativi.

“La nostra roadmap segue una direzione chiara: innovare, specializzarsi, crescere insieme ai partner. Continuiamo a investire nella qualità della relazione e nell’evoluzione del nostro portfolio per rispondere in modo puntuale alle nuove esigenze del mercato”, prosegue Alessandro Riganti. “L’evoluzione del nostro programma di canale riflette la volontà di D-Link di essere un alleato strategico per i partner italiani. Siamo convinti che l’innovazione tecnologica, unita a relazioni costruite sul valore, rappresenti la chiave per affrontare insieme le sfide e cogliere le opportunità dei prossimi anni”.