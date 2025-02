Da Ericsson tantissime novità telco

Nel settore delle telecomunicazioni l’interesse per le reti programmabili ad alte prestazioni sta aumentando ed Ericsson si prepara a rispondere alle future necessità con un significativo ampliamento della sua offerta di prodotti.

A pochi giorni dal Mobile World Congress (MWC) 2025 di Barcellona, l’azienda presenta nuove radio, antenne e soluzioni fronthaul aperte, chiamate RAN Connect, progettate per offrire agli operatori nuovi strumenti di crescita.

Alcune tra le novità di Ericsson in programma per il 2025

Nel corso del 2025 Ericsson prevede di offrire 130 nuovi prodotti radio che supportano le reti aperte e programmabili, superando così le capacità dei concorrenti. Questi prodotti rappresenteranno oltre i due terzi delle consegne di quest’anno e daranno agli operatori la programmabilità e le funzionalità per l’evoluzione futura delle reti, necessarie per competere. La programmabilità sfrutta l’architettura multi-core Ericsson e le ampie modalità di processamento a basso consumo in Ericsson Silicon per perseguire obiettivi quali il risparmio energetico senza compromettere l’esperienza utente.

Spicca tra le novità dell’offerta il prodotto AIR 3266, una radio Massime MIMO (Multiple Input, Multiple Output) wide-band TDD (Time Division Duplexing) con una potenza di uscita di 400 Watt e un design ultrasottile.

AIR 3266 usa in modo più efficiente lo spettro e aumenta le prestazioni in uplink, riducendo allo stesso tempo i consumi energetici fino al 30% e le emissioni di CO2 incorporate fino al 50%. È alimentata dal più recente processore Ericsson Silicon e dispone di transceiver a 32 rami.

Ericsson presenta anche RAN Connect, una gamma di innovative soluzioni fronthaul aperte che massimizzano la scalabilità e l’efficienza. Esse permettono agli operatori di aggregare il traffico radio e sfruttare pienamente il potenziale delle moderne funzionalità RAN Compute e rafforzano il ruolo guida che Ericsson ha assunto nell’evoluzione delle RAN di prossima generazione. I prodotti principali sono: RAN Connect 6381, una soluzione all-outdoor con capacità di 600 Gbps altamente scalabile ed efficiente; Ran Connect 6682, una soluzione fronthaul ad alta capacità con un throughput di fino a 1,2 terabit /secondo (Tbps), ideale per implementazioni su larga scala; e Ran Connect 6681, una versatile soluzione indoor da 600 Gbps ottimizzata per un’ampia varietà di configurazioni di interfaccia.

Soluzioni radio di nuova generazione

L’offerta Ericsson si amplia anche con altre soluzioni radio, tra cui:

AIR 3285 , una radio Massive MIMO dual-band FDD che offre una capacità di uplink fino a quattro volte maggiore rispetto alle soluzioni tradizionali con 4 transceiver. Misurazioni sul campo mostrano, inoltre, che la tecnologia FDD M-MIMO supporta l’offloading del traffico mid-band DDD e low-band FDD, migliorando le prestazioni complessive della rete. Questa radio pesa solo 30 kg: è la più leggera disponibile e rende più facile e rapida l’installazione. Riduce i consumi energetici fino al 30% e ha un’impronta di carbonio incorporata ridotta del 40%.

, una radio Massive MIMO dual-band FDD che offre una capacità di uplink fino a quattro volte maggiore rispetto alle soluzioni tradizionali con 4 transceiver. Misurazioni sul campo mostrano, inoltre, che la tecnologia FDD M-MIMO supporta l’offloading del traffico mid-band DDD e low-band FDD, migliorando le prestazioni complessive della rete. Questa radio pesa solo 30 kg: è la più leggera disponibile e rende più facile e rapida l’installazione. Riduce i consumi energetici fino al 30% e ha un’impronta di carbonio incorporata ridotta del 40%. AIR 6494 e AIR 3265 : AIR 6494 è una radio wideband TDD Massive MIMO di nuova generazione, con transceiver wideband a 64 rami e potenza di uscita di 480W. Riduce il consumo di energia fino al 30%. AIR 6265 è una radio ultraleggera e ultrasottile a 32 rami, che offre un’elevata EIRP (Effective Isotropic Radiated Power), con il 25% di risparmio energetico e il 30% in meno di anidride carbonica incorporata. Entrambe le soluzioni sono basate su Ericsson Silicon.

e : AIR 6494 è una radio wideband TDD Massive MIMO di nuova generazione, con transceiver wideband a 64 rami e potenza di uscita di 480W. Riduce il consumo di energia fino al 30%. AIR 6265 è una radio ultraleggera e ultrasottile a 32 rami, che offre un’elevata EIRP (Effective Isotropic Radiated Power), con il 25% di risparmio energetico e il 30% in meno di anidride carbonica incorporata. Entrambe le soluzioni sono basate su Ericsson Silicon. Radio 4451HP e Radio 4491: due Radio FDD avanzate che stabiliscono nuovi standard di prestazioni, efficienza e sostenibilità. La radio 4451HP è compatta e a banda larga e riduce le dimensioni, il peso e l’utilizzo di energia del 20%, oltre a ridurre le emissioni di carbonio incorporate del 25% rispetto al modello precedente. La radio 4491 offre una potenza di uscita di 720W in un design leggero da 30 kg di peso, utilizzando il 20% in meno di energia e con il 40% in meno di carbonio incorporato.

Le soluzioni di nuova generazione presentate da Ericsson

Indoor Fusion Unit 8828 : consente velocità gigabit indoor 5G in un’unica soluzione hardware compatta per le piccole e medie imprese. Il modello 8828 potenziato supporta più operatori e offre una copertura doppia, con un’estensione fino a 8.000 metri quadrati e può collegare fino a otto Radio Dots.

: consente velocità gigabit indoor 5G in un’unica soluzione hardware compatta per le piccole e medie imprese. Il modello 8828 potenziato supporta più operatori e offre una copertura doppia, con un’estensione fino a 8.000 metri quadrati e può collegare fino a otto Radio Dots. Antenne a elementi interleaved 8001 e 8002 : combinano l’FDD low-band con il Massive MIMO TDD e FDD in un unico elemento, per facilitare l’installazione e ridurre i costi di affitto dei siti; la tecnologia per l’antenna passiva interlacciata è aggiornabile e i due prodotti offrono completa trasparenza e modularità.

: combinano l’FDD low-band con il Massive MIMO TDD e FDD in un unico elemento, per facilitare l’installazione e ridurre i costi di affitto dei siti; la tecnologia per l’antenna passiva interlacciata è aggiornabile e i due prodotti offrono completa trasparenza e modularità. Nuova gamma Antenna System : queste antenne sono progettate con precisione per realizzare reti ad alte prestazioni e alta efficienza energetica. Le nuove antenne consentono una copertura maggiore, un throughput uplink superiore del 15% e una potenza di uscita radio ridotta fino al 29%. L’”ammiraglia” della gamma, ovvero il modello Antenna 4818 , raggiunge un’efficienza energetica superiore con efficienze elettriche e di fascio fino all’85%, combinate con eccezionali prestazioni di intermodulazione passiva (PIM); ciò consente un utilizzo ottimizzato della banda media FDD, una migliore aggregazione di portanti, una modulazione più elevata e l’utilizzo di schemi MIMO. Il sistema si implementa in modo semplificato e sostenibile grazie al carico del vento migliore della categoria, al peso ridotto del 37% e all’impronta di carbonio incorporata ridotta del 42%.

: queste antenne sono progettate con precisione per realizzare reti ad alte prestazioni e alta efficienza energetica. Le nuove antenne consentono una copertura maggiore, un throughput uplink superiore del 15% e una potenza di uscita radio ridotta fino al 29%. L’”ammiraglia” della gamma, ovvero il modello , raggiunge un’efficienza energetica superiore con efficienze elettriche e di fascio fino all’85%, combinate con eccezionali prestazioni di intermodulazione passiva (PIM); ciò consente un utilizzo ottimizzato della banda media FDD, una migliore aggregazione di portanti, una modulazione più elevata e l’utilizzo di schemi MIMO. Il sistema si implementa in modo semplificato e sostenibile grazie al carico del vento migliore della categoria, al peso ridotto del 37% e all’impronta di carbonio incorporata ridotta del 42%. Power D620: questo sistema di distribuzione Smart DC (corrente continua) programmabile consente un’efficiente gestione da remoto dell’alimentazione in corrente continua, riducendo notevolmente la necessità di interventi in loco. La sua capacità di distribuzione dinamica dell’alimentazione dà priorità ai servizi fondamentali, garantendo un tempo di attività prolungato in caso di criticità sulla rete. Inoltre, la funzione di sospensione a zero watt elimina il consumo di energia durante gli intervalli di sospensione della radio, ottimizzando l’efficienza energetica complessiva della RAN.

Dichiarazioni da Ericsson

Mårten Lerner, Head of Product Area Networks di Ericsson, dichiara: “Si prevede che il 5G trasporterà l’80% del traffico dati mobile totale entro la fine del 2030 e di conseguenza vediamo nel settore la richiesta per apparecchiature 5G che trovino il perfetto equilibrio tra prestazioni superiori, TCO ottimale e sostenibilità senza pari. Le radio ultraleggere semplificano l’implementazione e le antenne interleaved ottimizzano l’utilizzo del sito integrando più bande di frequenza M-MIMO. La nostra progettazione hardware all’avanguardia riduce i costi e massimizza l’efficienza per i nostri clienti, che evolvono le loro architetture per creare reti programmabili ad alte prestazioni che coprono tutte le esigenze di connettività. Inoltre, la sostenibilità è al centro di ogni soluzione: sfruttiamo design ad elevata efficienza energetica, materiali riciclabili e raffreddamento passivo per raggiungere gli obiettivi Net Zero. Le novità che presentiamo incarnano l’evoluzione delle reti”.

Le testimonianze

Mark Düsener, Chief Technology & Information Officer di Swisscom, dichiara: “Se possiamo fornire le prestazioni necessarie quando sono richieste e ridurle quando non servono, possiamo diminuire il nostro TCO e trovare il giusto equilibro. Grazie ai prodotti innovativi che Ericsson ci offre, possiamo ottimizzare l’efficienza mentre rispondiamo all’evoluzione della domanda. Nuovi casi d’uso e device faranno aumentare i consumi energetici, pertanto l’infrastruttura che costruiamo sarà più importante che mai”.

Salim Kouidri, SVP Access Network Technology di T-Mobile, afferma: “L’ultima linea di radio, antenne e RAN Connect di Ericsson fornisce piattaforme scalabili per funzionalità di rete avanzate. Man mano che il 5G Advanced diventa più integrato, questi progressi miglioreranno l’esperienza di business e dei clienti con una rete più reattiva costruita intorno a servizi avanzati come il network slicing, l’aggregazione a 6 portanti e L4S”.

Joe Madden, fondatore e capo analista di Mobile Experts, afferma: “I progressi di Ericsson nel silicio all’interno di un’architettura di rete aperta e programmabile rappresentano un enorme passo avanti in termini di efficienza e flessibilità per la rete. Tenere il passo anno dopo anno con l’evoluzione delle radio ad alte prestazioni non è facile, ma Ericsson ha investito molto per anticipare il percorso dell’innovazione”.