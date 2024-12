Da Panasonic un software per la creazione di esperienze immersive

Panasonic Connect Europe annuncia il rilascio di un nuovo software integrato per i processori multimediali della gamma ET-FMP50. Disponibile da subito, il nuovo software è progettato esclusivamente per l’utilizzo con tutti e tre i processori multimediali della serie con l’obiettivo di semplificare e snellire l’intero processo di workflow, dalla configurazione avanzata alla gestione dei contenuti. Offre a installatori e operatori tecnici la garanzia di poter controllare da un’unica piattaforma, in modo intuitivo e continuo, applicazioni di tipo immersivo, su larga scala, e con diversi proiettori.

Il software di Panasonic integra perfettamente funzionalità all’avanguardia di regolazione dello schermo, inclusa la correzione precisa della geometria, abilitando la gestione completa dei contenuti nell’utilizzo della serie FMP50.

Le funzionalità del nuovo software Panasonic

I tecnici possono utilizzare in fase di installazione e configurazione la regolazione automatica dello schermo potendo apportare modifiche multiple e complesse ai fini di creare effetti visivi coinvolgenti, con una precisione senza pari. La regolazione pixel-by-pixel garantisce una messa a punto precisa e dettagliata, migliorando la qualità dell’immagine ottenuta dopo la regolazione. Ciò si traduce in una finitura più liscia e raffinata che riproduce fedelmente dettagli complessi, elevando l’esperienza visiva complessiva. Le funzionalità introdotte da Panasonic includono: correzione della geometria, suddivisione dei contenuti, fusione dei bordi, regolazione del livello del nero, corrispondenza dei colori e mascheratura.

Inoltre, grazie alla funzionalità di gestione dei contenuti, gli operatori avranno a disposizione tutto il necessario per automatizzare la riproduzione anche da supporti diversi. È possibile registrare facilmente più tipologie di contenuti, come immagini fisse e video, creare playlist e programmare con facilità orari giornalieri, mensili o persino annuali.

Flessibilità e precisione garantite

Grazie a questo nuovo software la serie FMP50 diventa una soluzione avanzata per progetti che richiedono l’utilizzo di più proiettori, in modo indipendente o combinati, per creare ambienti immersivi. Questa combinazione offre una flessibilità e una precisione senza pari, rendendola la scelta ideale per un’ampia gamma di applicazioni.

I processori multimediali FMP, lanciati all’inizio dell’anno, includono due dispositivi di tipo box (ET-FMP50/FMP20) e una scheda funzione compatibile con slot Intel l SDM (ET-SBFMP10). Realizzati appositamente per ambienti multi-proiezione di grandi dimensioni, i modelli FMP50 e FMP20 hanno un fattore forma compatto che li rende ideali all’installazione accanto ai proiettori Panasonic, permettendo così di ridurre i cablaggi o di essere utilizzati all’interno di un rack standard (con kit di montaggio su rack opzionale). Supportano output canvas di contenuti 3840 x 2160p tramite 4x HDMI. È possibile sincronizzare più unità per collegare dispositivi di qualsiasi dimensione. Il modello SBFMP10 si inserisce semplicemente nello slot Intel SDM-ready del proiettore compatibile per decodificare segnali 3840 x 2160p. La connessione del dispositivo avviene tramite singolo cavo LAN.

Dichiarazioni

“Questo ultimo software, in combinazione con la nostra serie FMP, consente agli integratori di creare esperienze immersive in modo più rapido, semplificato e conveniente. I nostri partner possono controllare, gestire e regolare tutto il necessario per i loro progetti, già in fase di preparazione o in loco. All’interno dell’ecosistema di proiezione Panasonic questa soluzione semplifica il cablaggio e l’installazione, migliora l’interoperabilità e consente una programmazione e una regolazione rapide e semplici per far fronte a tutte le esigenze“, ha spiegato Hartmut Kulessa, European Marketing Manager for Visual System Solutions di Panasonic Connect Europe. “In futuro, continueremo ad aggiungere funzionalità a questa rivoluzionaria piattaforma software applicativa, tra cui il funzionamento e monitoraggio da remoto“.